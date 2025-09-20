Politisches Orakeln als Verzweiflungsakt: Wolfram Weimer und die 9-Prozent-AfD

Halbieren, verdoppeln, verdreifachen: Berlin hat seine eigene Mathematik, und die funktioniert ungefähr so: Eins minus Eins ergibt Zwei. Und wenn man eine Partei halbiert, wird sie automatisch doppelt so groß. Friedrich Merz wollte die AfD 2022 „halbieren“. Ja, halbieren! Herausgekommen dabei ist, nun ja, nicht gerade das Resultat einer politischen Diät, sondern das Gegenteil: Die Partei hat sich seither nicht halbiert, sondern zweieinhalbfacht.

Das ist schon fast höhere Mathematik – nur leider mit umgekehrtem Vorzeichen. Ein Erfolg? Sicher – aber für die “Falschen”. Und kaum hat man sich von dieser Merz’schen Zahlenschlacht erholt, tritt nun jetzt noch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer auf. Der ist offiziell parteilos, aber so „zufällig“ im Kabinett wie ein U-Boot in der Badewanne. Auch er schwärmt von wundersamen Prozent-Zaubereien: 2029 soll die AfD bei neun Prozent stehen. Er will die AfD also nicht halbieren sondern gleich dritteln. Nach dem Motto: Aus 27 mach 9.

Neun! Nicht zehn, nicht acht – nein, genau neun. Man reibt sich verwundert die Augen: Warum eigentlich neun? Warum nicht 9,1, wenn Weimer doch offenbar solch ein ein Hellseher, Zahlendeuter und Guru der politischen Numerologie ist? Diese „neun“ wirkt wie eine Offenbarung aus der Kristallkugel, eine Art Horoskop in der Gestalt von Wahlumfragen. In Wahrheit wirkt Weimers Prognose hier eher wie der faule Zauber einer Wahrsagerin, die ins Teeblatt schaut: „Ich sehe … ich sehe … im Jahr 2029 … neun Prozent!“ Und die Ministerrunde nickt andächtig, als ob gerade die Weisheit des Orients über sie gekommen wäre.

Herbst der Ausreden

Wie kommt Weimer auf diese kühne Einschätzung? Das alles könnte ja noch harmloser Zweckoptimismus aus begründeter Zuversicht , wenn diese Regierung wenigstens irgendetwas täte, was sich bis 2029 dann ausgezahlt haben könnte. Aber nein, im Gegenteil: Reformen werden angekündigt, verschoben, wieder angekündigt und fallen dann regelmäßig aus. Statt dem angekündigten „Herbst der Reformen“ wird uns der nächste Herbst der Ausreden ins Haus stehen. Von nichts kommt nichts – und in Berlin kommt von nichts vor allem eines: Leere Parolen. Die Probleme sollen verschwinden wie unter den Teppich gekehrter Staub – während man im Kanzleramt ernsthaft glaubt, die Opposition würde sich mit der Zeit von allein schon wieder in Luft auflösen. Wunschdenken als Staatsdoktrin.

Dabei ist es ganz einfach, ich wiederhole mich: Ohne Aktion keine Reaktion! Wer wirklich etwas bewegen will, müsste eine 180-Grad-Wende hinlegen. Achtung, Herr Merz: 180 Grad. Nicht 360 Grad wie Frau Baerbock! Doch davon ist nichts ins Sicht. Stattdessen bewegt sich die CDU im Kreis, während die AfD auf gerader Linie weiter nach oben marschiert. Und je mehr die Union halbieren, dritteln und schönrechnen will, desto größer wird dieser Effekt. Wahrscheinlicher ist daher, dass die CDU bis 2029 bei Weimers ominösen 9 Prozent gelandet sein wird. Denn wenn das so weitergeht, haben wir bald zum ersten Mal seit 70 Jahren wieder eine Alleinregierung in diesem Land: Und zwar nicht von der CDU, nicht von der SPD, nicht von den Grünen – sondern von der AfD. Mit 50 Prozent plus X. Und wer ist dann daran schuld? Niemand anderes als Friedrich Merz. Der König der Brandmauer, der Mann, der halbieren wollte – am Ende aber vor allem seine eigene Partei zerlegt hat. So einfach ist das! Politische Mathematik eben. Doch die ist nichts für die Berliner Politzirkel. Moin moin – aufwachen!