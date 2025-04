Politisches Strafrecht: Wie Marine Le Pen und Ekrem İmamoğlu mundtot gemacht werden

Einst ging ein Gespenst um in Europa. Doch es ist nicht, wie damals von Karl Marx mit seinem im “Manifest der Kommunistischen Partei” beschworenen Kommunismus; nein, heute geht ein ganz anderes Gespenst um: Das der politischen Justiz zur Unterdrückung jeglicher Opposition. In der Schrift von Marx heißt es: „Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet: der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten. Wo ist die Oppositionspartei?“. Tja, wo ist sie denn, die Oppositionspartei? In Frankreich beispielsweise wird sie neuerdings mit dem Strafrecht bekämpft. Marine Le Pen, die Kämpferin für Frankreichs Souveränität, wurde von einem Pariser Gericht wegen angeblicher Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt.

Die Anklage behauptet, Le Pen habe zwischen 2004 und 2016 rund vier Millionen Euro zweckentfremdet, indem sie parlamentarische Assistenten für ihre Partei, den Rassemblement National (RN), arbeiten ließ, statt für die Brüsseler Bürokratie. Vier Jahre Haft – zwei davon mit Fußfessel –, 100.000 Euro Strafe und fünf Jahre Verlust des passiven Wahlrechts, ergo Kandidaturverbot: Das ist ein Hammer, der nicht nur sie, sondern die französischen Patrioten insgesamt treffen und ihren Willen brechen soll. Für Rechte und Freiheitliche ist klar: Es handelt sich um ein Signalurteil als Resultat eines Schauprozesses, mit dem eine unbequeme Stimme mundtot gemacht werden soll – während die EU-Eliten weiter ungestraft Steuergelder verschleudern.

Von korrupten und machtverkommenen Systemen zur Strecke gebracht

Währenddessen ereignete sich in der Türkei etwas recht Ähnliches: Ekrem İmamoğlu, der charismatische Bürgermeister von Istanbul und Hoffnungsträger der türkischen Opposition, wurde von Erdoğans Regime kaltgestellt: Wegen angeblicher Korruption und Terrorunterstützung wurde er zu sieben Jahren Haft verurteilt, plus einem politischen Betätigungsverbot. Beweise für die Anklage? Von wegen. Faire Prozessführung? In der Erdogan ein Witz; das Verfahren gegen İmamoğlu war eine öffentliche zynische Machtdemonstration, um einen gefährlichen Rivalen auszuschalten – nachdem er Erdoğan 2019 in Istanbul gedemütigt hatte. Die Justiz, eine Marionette des Sultans, machte kurzen Prozess: Demonstranten wurden niedergeknüppelt, Kritiker verhaftet – ein Lehrstück in autokratischer Repression. İmamoğlu ist jetzt ein politischer Gefangener, ein Symbol für den erstickten Widerstand gegen einen Despoten, der keine Gegner duldet.

Parallelen zu Frankreich wären mehr als nur zufällig, und vom Fall İmamoğlu den Bogen zu Marine Le Pen zu spannen, drängt sich förmlich auf: Beide wurden von korrupten und machtverkommenen Systemen zur Strecke gebracht, die unbequeme Stimmen nicht tolerieren und zunehmend autokratischer agieren. Zu Recht werten die Schwesterparteien des RN überall in Europa das Urteil als gezielten Schlag der selbsternannten Eliten gegen eine politische Opposition, die die eigenen Pfründe und Seilschaften bedroht. Während İmamoğlu in der Türkei Opfer blanker Willkür ist, wird Le Pen mit juristischer Finesse ausmanövriert. Unterschiedlich in der Methode, gleich im Ziel: Macht schützt die Ihren, und wer stört – ob in Ankara oder Paris – wird abgeräumt.

Zwei Kämpfer, zwei Warnschüsse gegen die Freiheit

Es geht ein Gespenst um in Europa (ein Kontinent, zu dem ich in Teilen, selbst als angestrengter NATO-Partner, auch die Türkei zählen würde, zumindest was ein grundlegendes Wertefundament angeht, das die säkulare Atatürk-Türkei anerkannte, wenngleich es unter Erdogan auch zunehmend brüchig wird): Das Gespenst hört auf den Namen politische Justiz. Unbescholtene Bürger werden mit Pfändungen belästigt, ihr Dispo wird gekündigt, weil sie sich gegen den Staat gewehrt haben. Medien werden die Konten dichtgemacht (Kollegen von mir sogar der PaypPal-Account). Server werden abgeschaltet, Accounts gelöscht, zulässige freie Meinungsäußerung wird kriminalisiert. Währenddessen gehen „Omas gegen rechts“ auf die Straße und reden dem linken Faschismus das Wort, während sie den alten Faschismus bekämpfen wollen. Das klingt nicht nur verblödet, das ist es auch.

Marx‘ Kommunismus mag ob seiner wirtschaftlichen Fehlkonstruktion gescheitert sein – nicht aber in der Analyse des Treibens der “alten Mächte”: diese ist korrekt. Dass die in seinem Namen später an die Macht gelangten Kommunisten nicht besser waren, ändert daran nichts. Ob in Frankreich, Deutschland oder in der Türkei: Meinungen werden systematisch ausgesperrt, kritische Stimmen am passiven Wahlrecht gehindert. Am Ende jedoch werden alle Opfer sein – weil sie sich nicht gewehrt haben.