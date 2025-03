Polizeigroßeinsatz wegen verstümmelter Sexpuppe: Und dieses Land will Krieg gegen Russland führen?

Der Sexpuppen-Einsatz der Rostocker Polizei am Samstagabend unterstreicht einmal mehr, zu welch einer zum Fremdschämen peinlichen Slapstick-Veranstaltung dieser Staat geworden ist. Dies war passiert: Ein Spaziergänger, der meinte, in einem Gebüsch eine Leiche entdeckt zu haben, alarmierte die Polizei. Diese rückte mit allem an, was sie hatte: Spurensicherung, Mordermittler, Gerichtsmedizin, Drohnen-Piloten (!) und Feuerwehr. Das Gelände wurde abgesperrt, man arbeitete sich zentimeterweise an die vermeintliche Leiche heran, bis den Profis irgendwann dämmerte, dass hier irgendetwas faul war – allerdings kein Toter, sondern eine lebensecht aussehende Sexpuppe, die an mehreren Stellen angezündet und entsorgt worden war.

Die bedröppelte Polizei amüsierte sich über das eigene Unvermögen, mit dem man Zeit, Ressourcen und Steuergeld verschwendet hatte und übernahm die fachgerechte Entsorgung der Puppe. Ob man sich dennoch um die Ermittlung ihres Peinigers und seines Motivs kümmern wird, wurde nicht mitgeteilt – es würde einen aber auch nicht wundern, wenn dafür noch eine Soko eingesetzt würde. Denn nur solche Pseudoverbrechen kann dieser Staat, wenn überhaupt, noch aufklären.

Nur noch stark bei Pseudostraftaten und Meinungsverbrechen

Die aktuelle Polizeistatistik unterstreicht abermals, dass man sich in Deutschland nur noch auf eigene Gefahr vor die Tür trauen kann. Migrantische Paradedelikte wie Vergewaltigungen, andere sexuelle Übergriffe und Messerangriffe, schießen in immer neue Höhen, die Aufklärungsquote liegt bei lausigen 58 Prozent. Dafür beschäftigen sich aber ganze Sonderabteilungen mit der Verfolgung unbescholtener Bürger wegen harmlosester Meinungsäußerungen und setzen sie teils jahrelangen und ruinösen juristischen Schikanen aus.

Außerdem will dieser Staat auch noch die USA als Schutzmacht Deutschlands überflüssig machen, die Atommacht Russland in der Ukraine besiegen und auch gleich noch China seine Grenzen aufzeigen – obwohl man nicht einmal genug Soldaten hat, um die eigenen Kasernen zu bewachen und dafür für über 600 Millionen Euro pro Jahr an private Sicherheitsdienste bezahlen muss. Dafür hat man aber noch genügend Ressourcen in petto, um verstümmelten Sexpuppen zu Leibe zu rücken und sie, vermutlich klimagerecht, zu entsorgen.