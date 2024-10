Polizeiliche Vertuschung? Syrischer Vergewaltiger nur dank Zufall vor Gericht

Aktuell läuft vor dem Landgericht Bielefeld ein Prozess wegen Vergewaltigung gegen einen angeblichen Syrer (siehe Beitragsbild oben). Er soll 2021 eine 19-jährige auf offener Straße in Minden angegriffen und vergewaltigt haben. Der Mann verfügt über eine “Duldung” (zur Info: das ist der Wisch, der hunderttausendfach verteilt wird, damit die Zahl der Abschiebepflichtigen geschönt werden kann). Er ist x-fach vorbestraft, unter anderem wegen Gewalt- und Raub- und Drogendelikten. Das Opfer hat nach der Vergewaltigung alles Nötige getan, damit ihr Peiniger gefunden und bestraft werden kann: Sie ging sofort ins Krankenhaus und ließ die Untersuchung über sich ergehen, bei der eindeutige DNA-Spuren des Täters gefunden wurden. Sie gab eine exakte Täterbeschreibung bei der Polizei ab. Selbst kleinste Details wie ein geplatztes Äderchen im Auge hatte sie registriert.

Der Vergewaltiger konnte damals flüchten. Aber trotz der hervorragenden Täterbeschreibung und der Tatsache, dass das Verbrechen im öffentlichen Raum geschah, veröffentlichten die Behörden dazu nichts. Gar nichts. Es gab weder eine Meldung im Polizeibericht, noch eine öffentliche Fahndung nach dem Täter. Sogar die örtliche Regionalzeitung, das „Mindener Tagblatt“, erfuhr von der Tat erst durch den aktuell laufenden Prozess. Dieser wiederum findet nur deshalb statt, weil der Syrer wegen mehrerer anderer Delikte aktuell eine dreijährige Haftstrafe verbüßt – und bei Haftantritt eine DNA-Probe abgeben musste. Nur durch diesen “Glücksfall” kam der Treffer zu den DNA-Spuren bei der Vergewaltigung vor drei Jahren zustande.

Polizeiliche Vertuschung

Das “Mindener Tagblatt” hakte nach und wollte von den Justizbehörden und der Polizei wissen, warum die Öffentlichkeit nie von dieser Vergewaltigung erfahren hat und auch keine öffentliche Fahndung eingeleitet wurde. „Auf welcher fachlichen Bewertung damals die kriminalpolizeilichen Entscheidungen getroffen wurden, lässt sich aufgrund der Aktenlage nicht mehr nachhalten“, lautet dazu die Antwort eines Polizeisprechers. Fälschlicherweise wird seitens der Polizei nun auch behauptet, dass keine zielführende Beschreibung des Täters vorgelegen habe – was schlichtweg nicht der Wahrheit entspricht, wie jetzt durch den Prozess herauskam.

Schaut man sich die Polizeimeldungen an und vergleicht die Veröffentlichungen von Sexualdelikten mit den offiziellen Zahlen, so wird klar, dass nur ein Bruchteil der Taten überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt. An Sexualdelikten werden bundesweit monatlich Taten im unteren zweistelligen Bereich in den Polizeimeldungen veröffentlicht. Wie die Antwort auf die kleine Anfrage der AfD an die Bundesregierung zeigt, gab es allein im Jahr 2023 jedoch rund 62.000 weibliche Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.

Die Bürger nicht mit der Wahrheit beunruhigen

Rund zwei Drittel dieser Taten geschehen im Freundeskreis und am Arbeitsplatz. Aufgrund des sensiblen Themas veröffentlicht die Polizei Taten aus dem privaten Umfeld nicht. Es verbleibt somit aber immer noch ein Drittel an Taten, die nicht im privaten Umfeld geschehen. Das sind dann also rund 20.000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Veröffentlicht wird auch hiervon nur ein Bruchteil. Man will die Bürger mit der Wahrheit offenbar nicht unnötig beunruhigen.

Zurück zum syrischen Vergewaltiger, der auch nach jahrelangem Aufenthalt in Deutschland noch einen Dolmetscher benötigt: Heute soll das Urteil fallen. Um ein Haar wäre der Mann vor kurzem, nach Verbüßung von zwei Drittel der aktuellen Haftstrafe, wieder frei gekommen – und das trotz Ausreisepflicht und unzähliger begangener Straftaten. Jetzt wird wohl wieder eine Haftstrafe verhängt werden. Abgeschoben wird er nicht – denn seine Heimat ist ja “zu unsicher” für den Schwerkriminellen, nach Ansicht unserer realitätsfremden politischen Verantwortlichen…