Post an Gossen-Goethe Wagner: Alice ist die neue Jeanne d‘Arc!

Sorry, lieber Matthias Matussek! Unsereiner muss Deinem „Buddy“ aus seligen Grappa-Tagen, Kumpel Franz Josef Wagner, mal wieder ins Gemächte treten (oder in den Arsch, wenn Ihnen das lieber ist). Der “Bild”-Greis (mittlerweile 81!) hat sich nämlich mal wieder an einer jungen Frau vergriffen – an Alice Weidel, der neuen Jeanne d‘Arc der Demokratie. Guckst Du: „Habe Ihre Rede zu Ihrer AfD-Kanzlerkandidatur gehört und ich frage mich: Haben Sie warme Hände, fließt Eiswasser statt Blut durch Ihre Adern? Ihre Sätze sind wie Peitschenhiebe. Ach, über den Inhalt will ich gar nicht reden! Sie schreien ja nur.“ Offenbar nicht laut genug für die alterstauben Ohren des “Gossen-Goethes” Franz Josef Wagner (so Paul Sahner, Gott hab ihn selig), der sich in seinen Zeiten als Burda-Chefredakteur von “Super!” in Berlin lieber an „Peitschen-Schlagzeilen“ aufgeilte wie etwa „Angeber-Wessi mit Bierflasche erschlagen“ (Untertitel: „Ganz Bernau ist glücklich, dass er tot ist“).

Aber dann hilft ihm der neue (linke) „Duden“ Wikipedia in Sachen Vita Weidel weiter: „Sie sind 45, lesbisch, leben mit einer Regisseurin aus Sri Lanka zusammen, haben mit ihr zwei Söhne. Ich glaube, Sie spielen uns nur die Eisprinzessin vor.“ Und nun buckelt FJW seinem Rentenzubrot-Zahler Springer seine immerwährende politische Korrektheit (präziser: Arschkriecherei) vor, so weit die verkalkenden Gehirnzellen es noch zulassen: „So wie Sie reden und so wie Sie leben – das passt nicht zusammen. Vielleicht schreien Sie deshalb. Jedes Wort dehnen Sie aus, bis es gefriert. Remigration. Deutschland dicht. Alle Gender-Professoren schmeißen wir raus. Nordstream für russisches Gas wieder aufdrehen.“

Poesiealbum junger Männer

Schließlich wagt sich Wagner – abgesehen von leichten Rechtschreibschwächen („ihrer“, dritte Person Singular) – auch noch a bisserl ans Poesiealbum junger Männer ran: „Mit Ihrer weißen Bluse, Ihrer Perlenkette wirkt sie wie eine altmodisch gepresste Blüte. Sie blüht nicht. Sie ist kalt. Wie schade um den schönen Namen Alice.“ Doppelseufz. Dereinst bei der kinderlosen CDU-Drommete „Mutti“ Merkel schwärmte Wendehals Wagner noch in ganz anderen Scharwenzeleien: „Ich mag sie… ich mag sie sehr…”. Das hat die heutige Merzel-Partei zwar auch nicht vor Alices AfD gerettet; aber sei’s drum.

Hier noch was fürs Poesiealbum vom wahren Goethe an Gossen-Goethe Wagner: „Gerne der Zeiten gedenk‘ ich, da alle Glieder gelenkig – bis auf eins. Doch die Zeiten sind vorüber, steif geworden alle Glieder – bis auf eins…“ Und unsereiner fügt noch hinzu, frei nach Hercule Poirot: Wenn schließlich aber die kleinen grauen Zellen steif werden, wird’s allerhöchste Eisenbahn, „Servus“ zu sagen!

Dieser Beitrag erschien zuerst auf PI-News. Der Autor war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 “Bild”-Chefredakteur.