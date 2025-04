Post vom grinsenden Göttinger Staatsanwalt: Erneuter Strafbefehl für Professor Stefan Homburg

Neben der – zu Recht in Misskredit und Verruf geratenen – Staatsanwaltschaft Bamberg, die sich aktuell durch irrsinnige Ermittlungsverfahren, Strafverfolgung und Strafbefehle gegen unbescholtene kritische Bürger wegen völlig zulässiger Meinungsäußerungen und satirischer Posts im Internet Woche für Woche selbst überbietet, ist vor allem die Staatsanwaltschaft Göttingen eine der berüchtigtsten deutschen Anklagebehörden des tiefen Linksstaats zur gesinnungsjustiziellen Verfolgung politisch Andersdenkender und Oppositioneller. Hier ist nicht ohne Grund auch die “Cybercrime–Zentralstelle” für Niedersachsen angesiedelt, wo die Phantomdelikte “Hass und Hetze” manisch und unter aberwitziger Missachtung jeglicher Verhältnismäßigkeit verfolgt werden. Drei der Göttinger Staatsanwälte hatten vor zwei Monaten weltweit für Fassungslosigkeit und Bestürzung über Deutschland gesorgt, als sie gegenüber einer sie für das amerikanische Fernsehen interviewenden US-Reporterin über ihre tägliche Verfolgungsarbeit aus dem Nähkästchen plauderten.

Köstlich amüsiert und zynisch antworteten sie dabei auf die Frage, wie denn ihre Opfer reagierten, wenn man ihnen das Handy oder Tablet per Beschlagnahme bei Hausdurchsuchung wegnähme: “Shocked!” Dabei feixten und lachten die drei Staatsanwälte, dass es einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Spätestens beim Ansehen dieser Szene wusste jeder, wie recht US-Vizepräsident J.D. Vance mit seiner Warnung vor dem Verlust von Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit in Deutschland hatte.

Furchtbare Staatsanwälte

Einer der drei furchtbaren Staatsanwälte war Dr. Matthäus Fink (siehe Bild oben), der nach dieser Selbstentlarvung einer politischen und klar gegen das Grundgesetz Artikel 5 agitierenden Justiz offenbar keinerlei Selbstkritik oder Reue für angebracht hält. Im Gegenteil: Nach der Devise “jetzt erst recht” setzt Fink sein verwerfliches Wirken, Kritiker des linksgrünen Meinungs- und Haltungsmonopols zur Strecke zu bringen, munter fort. Jetzt traf es den Hannoveraner Wirtschaftsprofessor und dezidierten Corona-Kritiker Stefan Homburg, der letztes Jahr an der Enthüllung der RKI-Files beteiligt war und zu den profiliertesten Experten und Wortführern der kritischen Gegenöffentlichkeit gehört: Ein von Fink beantragter Strafbefehl über 10.400 Euro trudelte bei Homburg pietätvollerweise pünktlich kurz vor Ostern ein.

Worum es in diesem Fall genau ging, legte Homburg nicht dar; er schrieb jedoch auf X: “Vor meinem Interview zum R-Wert war ich ein komplett unbeschriebenes Blatt. Ab April 2020 hagelt es nun ununterbrochen Strafverfahren. Rotgrüne Justiz am Limit. Hintergrund: Die Vorwürfe durchziehen das gesamte StGB. Sie reichen von Nötigung, Beleidigung und Verleumdung über Computersabotage, üble Nachrede und Volksverhetzung bis hin zur Verwendung verfassungswidriger Symbole und Delegitimierung des Staates. Manche Verfahren sind in der Schwebe, andere nach Beauftragung eines Anwalts eingestellt, dritte nur vorläufig mit Blick darauf eingestellt, dass noch viel schlimmere Dinge anhängig sind.”

Groteske Doppelstandards

Homburg, der von der Systempresse regelmäßig als “Schwurbel-Professor” verunglimpft wird (was heute quasi als Testat dafür gilt, alles richtig gemacht zu haben), erinnert auch an die unerträgliche faktische Zweiklassenjustiz in Deutschland: Während er unter Dauerbeschuss der Anklagebehörden stehe und ständig angezeigt und angeklagt werde, “werfen Rotgrüne mit ‚Nazi-Schlampen‘, ‚ungeimpften Ratten‘ oder ‚Faschisten‘ nur so um sich, ohne irgend etwas befürchten zu müssen”, tadelte er die grotesken Doppelstandards, als deren Folge linke, reale Hassrede gewohnheitsmäßig straflos bleiben darf, während sich Beschuldigte des konservativen oder regierungskritischen Lagers geradezu kafkaesken Vorwürfen ausgesetzt sehen.

Zuspruch erhielt Homburg unter anderem von Rechtsanwalt Markus Haintz, der ihm schrieb: “Volle Solidarität unsererseits und viel Erfolg, Stefan!” Haintz ergänzte: “An alle: Wehrt euch gegen politisch motivierte Strafverfolgung!”