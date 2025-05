Post von einem „grünen“ Ex-Kollegen: Sogar unter Journalisten erhebt sich der moralische Zeigefinger…

Vor einigen Tagen erreichte mich Post eines früheren Kollegen. Eigentlich hatten wir uns immer recht ordentlich verstanden, auch wenn wir schon damals politisch völlig unterschiedlicher Auffassung waren. Nun teilte er mir in einem Brief mit, im Internet erst kürzlich davon erfahren zu haben, dass ich wenigstens als Privatperson mit der AfD sympathisieren würde. Geschockt von dieser Nachricht, sah er sich offenbar genötigt, mir ins Gewissen reden zu müssen. “Als Teil der vierten Gewalt haben wir stets Neutralität zu wahren!”, wollte ausgerechnet er mich belehren, welcher aus der aus Mitgliedschaft bei den Grünen nie einen Hehl gemacht hatte. Außerdem sei mir doch sicherlich bekannt, dass die Alternative für Deutschland mittlerweile als “gesichert rechtsextremistisch” gelte, weil sie sich gegen den universellen Wert der Menschenwürde gemäß Artikel 1 Grundgesetz stelle, und gleich auch noch die “Abschaffung der Demokratie” propagiere. Es folgte sodann eine ellenlange Aufklärung über die Todsünde des Ressentiments gegenüber Flüchtlingen und Asylbewerbern, angebliche Beweise zur Gewaltbereitschaft von AfD-Protagonisten, eine Suada zur Notwendigkeit von Transformation und Weltoffenheit bis hin zum der neunmalklugen Ermahnung, dass der menschgemachte Klimawandel mit seinem nächsten Hitzesommer für unsere Zivilisation quasi die größte Herausforderung seit Anbeginn der Zeit darstelle.

Ich wusste, dass diesem Ex-Kollegen sein erhobener Zeigefinger schon immer das wichtigste Instrument bei seiner Arbeit gewesen war, weshalb mich sein Schreiben nicht sonderlich überraschte. Trotzdem sehe ich mich herausgefordert, diese Zeilen nicht ohne eine Reaktion stehen zu lassen – denn offenkundig ist die Unzahl und Intensität der Falschbehauptungen auch bei diesem Presseschaffenden in Fleisch und Blut übergegangen. Zunächst einmal will ich deshalb kontern, dass das immer dem einstigen “Tagesthemen”-Moderator Hanns-Joachim Friedrichs zugeschriebene Zitat “Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache” gar nicht von diesem selbst stammt, sondern von ihm lediglich kritisch rezipiert wurde. Des Weiteren sind wir in unserem Job zwar zur Objektivität in der Sache verpflichtet, aber doch gerade in manchen Stilformen wie der Kolumne oder dem Kommentar ausdrücklich eingeladen, eine persönliche Meinung zu artikulieren – deren Inhalt aber gerade nicht so weit gehen darf, dass man in ideologischer Fixierung bestimmte Scheinargumente oder Narrative ständig wiederholt, und schon gar nicht in Anbiederung gegenüber mächtigen verfällt. Nicht einmal dann, wenn der Genosse Journalist die beständige Leier von Nächstenliebe, Vielfalt und Toleranz fest im Herzen trägt. Denn schließlich birgt die Ausblendung von unangenehmen Kehrseiten und grenzenlose Naivität zahlreiche Gefahren – vor allem für Glaubwürdigkeit, Integrität und das Ansehen eines ganzen Berufsstandes.

Verwerfliche Positionen?

Sich beispielsweise mit der Mentalität des Multikulturalismus und der Idee von Massenzuströmen zu “verheiraten” und sämtliche Skepsis und Fragen über mögliche Kollateralschäden und die ausbleibende “Bereicherung” ganzer Völkerwanderungen schon allein deshalb im Keim zu ersticken, weil man das Gleichnis vom biblischen Samariter grundfalsch verstanden hat – das steht einem ernstzunehmenden Journalisten nicht zu. Auch er sollte sich durchaus an die gängige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts halten, die in wesentlichen Zügen unmissverständlich ist – etwa wenn es um folgenden Punkt geht: “Ein Angriff auf die Menschenwürde ist nur dann gegeben, wenn [die] Person […] als unwertiges Wesen behandelt wird“ (BVerfG, Beschluss vom 4. Februar 2010, Az.: 1 BvR 369/04). In einer weiteren Entscheidung ergänzen die roten Roben: „Art. 3 verwehrt dem Gesetzgeber indessen nicht jede Ungleichbehandlung von Deutschen und Ausländern“ (BVerfG , Beschluss vom 7. Februar 2012, Az:. 1 BvL 14/07). Was die Opposition um Alice Weidel und Tino Chrupalla angeht, so sucht man nach verwerflichen Positionen, die dem Grundgesetz und dessen höchstrichterlicher Auslegung zuwiderlaufen, einigermaßen vergeblich – heißt es doch exemplarisch in einem Positionspapier der AfD vom 29. Januar 2024: “Remigration umfasst alle Maßnahmen und Anreize zu einer rechtsstaatlichen und gesetzeskonformen Rückführung Ausreisepflichtiger in ihre Heimat.” Mehr Gesetzestreue geht also wahrlich nicht.

Entsprechend unbeeindruckt bleibe ich auch hinsichtlich des Anwurfes, ich würde an der Wahlurne eine politische Kraft unterstützen, die einen Abgesang auf die derzeitige Staatsform plant. Zunächst einmal ist es völlig legitim, gerade angesichts der jüngsten Erfahrungen mit unserem repräsentativen System, einen Gedanken darüber zu verschwenden, ob es als demokratische Teilhabe tatsächlich genügt, alle vier Jahre seine Stimme abgeben zu können. Plebiszitäre Elemente täten unserem Miteinander wahrlich gut – sinkt doch das Vertrauen in diejenigen sukzessive, denen der Wähler für eine ganze Legislaturperiode den Freifahrtschein zum Abriss der Republik ausstellt. Dass man ausgerechnet auf Seiten der so gewählten Mächtigen nicht begeistert ist über mehr Beteiligung des Souveräns, zumal die eigenen aktuellen Umfragewerte wenig Hoffnung machen, erklärt sich von selbst. Und so ist es auch ein durchsichtiges Manöver, dass der weisungsgebundene Inlandsgeheimdienst auf alle Kontrahenten angesetzt wird, die sich den Fanclubs für Robert Habeck, Friedrich Merz oder Lars Klingbeil verweigern und stattdessen eine Alternative unterstützen. Die lieber auf Pragmatismus setzen statt auf Ideologie; denen Schwarz-Rot-Gold lieber ist als der Regenbogen; die lieber Kafka statt Antifa bevorzugen; die lieber für das eigene Volk und seine Identität einstehen als für “Wir schaffen das” und “Refugees welcome”. Für mich jedenfalls ist die Breitseite meines Ex-Kollegen ein weiterer mahnender Auftrag, auch weiterhin unbeirrt Vernunft obwalten zu lassen, statt um des Ansehens oder der Karriere willen den Held der “Guten” zu spielen.