Politische Notdurft: Merz will den Notstand ausrufen – wegen Migrationskrise

In seinem Drang, aus dem Massaker von Solingen politisches Kapital zu schlagen, indem er sich als staatsmännischer Krisenmanager inszeniert, schreckt CDU-Chef Friedrich Merz vor keinem Populismus zurück: Nach seinem gestrigen Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz regte er nun allen Ernstes die Ausrufung eines „nationalen Notstands“ wegen der Asylkrise an. Ohne Notstände geht es ja bekanntlich nicht mehr, und auch wenn diese Bezeichnung im konkreten Fall der Migrationspolitik sogar zutrifft, so handelt es sich hier um ein (zumal von der Union) rein selbstgeschaffenes Problem. Dieser neuerliche Alarmmissbrauch nach “Plandemie”, Hitzewarnungen und Klimaapokalypsen ist dennoch eine Unverfrorenheit und ein Manöver, um vom eigenen Totalversagen abzulenken.

Die Migration sei ein „massives ungelöstes Problem“, das das „Zusammenleben der Bevölkerung belastet“, schwadroniert Merz – als sei dies alles nicht erstens schon seit 2015 bekannt und zweitens nicht wortgleich der Befund der AfD, die Merz eben deshalb hinter Brandmauern auf Abstand hält. Mit jeder hohlen Floskel, mit der er sich inhaltlich der AfD annähert, macht er seine eigene Ausgrenzungspolitik mehr zur Makulatur. Glaubwürdigkeit ist anders. Noch peinlicher: Scholz forderte Merz auf, der Polizei mehr Befugnisse zu erteilen und das Aufenthaltsrecht dahingehend zu ändern, dass es der „Begrenzung“ und nicht nur der „Steuerung“ der Einwanderung diene. Wieso muss erst Blut fließen, bis Merz sich zu diesen klaren Forderungen durchringt, und wieso hat er nicht mit der AfD längst eine Koalition im Bund – die bei einigen FDP-Umfallern auch ganz ohne Neuwahlen möglich wäre – oder zumindest ein Zweckbündnis geschlossen, um in diesem ach so wichtigen Politikbereich Entscheidungen zu treffen?

Es muss erst Blut fließen, bis die Heuchler sich bewegen

Man kann diese Witzfigur ebenso wenig ernst nehmen wie die Regierungsmannschaft. Merz: sagt: „Wir werden die europäischen Binnengrenzen nur so weit öffnen können, wie wir die Außengrenzen schützen. Und wenn der europäische Außengrenzschutz nicht funktioniert, dann müssen wir wieder die Binnengrenzen schützen. ‚Geht nicht’ ist für mich kein Argument!“ Wenn Europa nicht in der Lage sei, „das kurzfristig zu ändern, dann haben wir die Pflicht, eine nationale Notlage zu erklären im Hinblick auf die Flüchtlinge. Und dann ist das nationale Recht der Bundesrepublik Deutschland wichtiger als das europäische Recht. Das geht und muss jetzt in Anspruch genommen werden“. Gut gebrüllt, Löwe – allerdings erst, da das Kind im Brunnen liegt, nämlich vier Millionen Zugewanderte und 50.000 Opfer von sexueller Gewalt, Migrantenübergriffen oder terroristischen Islamisten später. Eine solche Fake-braucht Deutschland ebenso sehr wie Messerverbotszonen.

Um das Offensichtliche festzustellen und Maßnahmen vorzuschlagen, für die die AfD seit Jahren als Nachfolgerin der NSDAP diffamiert wird und für die Merz sie hinter seine antidemokratische Firewall verbannt hat, brauchte es also drei weitere Tote und acht Verletzte in Solingen? Deutschland kollabiert seit Jahren unter der wahnwitzigen Massenmigration, die es vor allem der Merkel-CDU zu verdanken hat. Wenn die Partei diese Notlage nicht heraufbeschworen und ihr jahrelang tatenlos zugesehen hätte, obwohl jeder vernünftige Mensch schon 2015 davor gewarnt hat, was unweigerlich kommen musste.

Taktischer Verzweiflungsakt

Der Aktionismus von Merz und weiteren Unions-Spaltzungen à la Hendrik Wüst, die an dieser und zahllosen anderen Messerattacke politisch Mitschuld tragen, ist so durchschaubar, dass selbst Merz nicht völlig um ein zögerliches Eingeständnis herumkommt: „Ich weiß, dass meine Partei nicht unschuldig daran ist, dass wir diese Probleme haben, aber es ist wieder schlimmer geworden“, sagte er mit geradezu zynischer Nonchalance.

Dass er vorgeblich das Problem angehen will, vor dem er selbst jahrelang die Augen verschlossen hat, ist natürlich ein taktischer Verzweiflungsakt wenige Tage vor den Ostwahlen.. Wenn die Lage in den letzten Monaten nicht endgültig außer Kontrolle geraten wäre, würde auch er alles beim Alten lassen, um sich die Koalitionsmöglichkeiten mit den Grünen nicht zu verbauen – auch wenn das Land dabei zugrunde geht. Nun, wenige Tage vor den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, bei denen alles darauf hindeutet, dass die AfD stärkste Partei wird, ruft er urplötzlich die radikale Asylwende aus, die er schon bei Übernahme des Parteivorsitzes hätte einfordern müssen. Mit wem er diese Wende umsetzen will, da sein eigener politischer Blindflug ihn auf Gedeih und Verderb an Grüne und SPD gekettet hat, die um keinen Preis eine Änderung der Migrationspolitik vornehmen werden, sagte er nicht. Zudem hat er nicht einmal die eigene Partei geschlossen hinter sich, die immer noch von Merkel-Knechten durchsetzt ist. Es ist ein erbärmliches Schauspiel, das sich hier vollzieht und das abermals unterstreicht, dass die Altparteien hoffnungslos abgewirtschaftet haben und dieses Land nicht aus der Katastrophe führen können, in die sie es gestürzt haben.