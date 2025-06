Preiswerter Urlaub unter Freunden – in der bösen „AfD-Hochburg“ Brandenburg

Die AfD ist schuld, wenn jetzt weniger Touristen nach Brandenburg kommen! So jedenfalls klingt es wieder einmal aus der linken Medienecke. Dieser Propaganda wollen wir einfach einmal auf den Zahn fühlen und sehen, was dran ist. 430.000 Brandenburger machten bei der Landtagswahl 2024 die AfD mit 29 Prozent zur zweitstärksten Partei im Potsdamer Landtag, und das soll nun also der Grund dafür sein, dass Berliner lieber in Bayern Urlaub machen statt in Brandenburg. Na logisch: In Brandenburg wohnen auf einmal Menschenfresser. Aus schierer Angst um ihr Leben kommen deshalb weniger Gäste in das landschaftlich reizvolle Bundesland.

Natürlich ist die Geschichte völlig unbelegt und reine linke Stimmungsmache – weil man meint, die 29 Prozent AfD-Wähler anders nicht mehr umstimmen zu können. Sie sollen spüren, was sie vermeintlich angerichtet haben mit ihrer Stimme, und will ihnen sprichwörtlich ans Bein pinkeln. Dazu nimmt man billigend in Kauf, der Gastronomie und Hotellerie vor Ort zu schaden und den Tourismus zu schwächen. Denn nicht der AfD-Zuspruch sorgt für Umsatzeinbrüche – sondern die Medienhetze. Doch die Kampagne hat auch ihr Positives: Sie bietet eine tolle Chance für einen preiswerten Urlaub bei Freunden und normalen Menschen.

Ein echter Geheimtip

Denn wenn die linken Schreiberlinge mit ihrer Propaganda recht hätten, dann würden ja nicht AfD-Wähler vom Urlaub abgehalten, sondern die Wähler der Altparteien. Und das ist doch eine geradezu idyllische Aussicht! Ob beim Frühstück, Mittag- oder Abendessen, man wäre unter sich. Politische Streitgespräche müssten nicht geführt werden, jede Aufregung unterbliebe, und der Erholungswert stiege über alle Maßen – dank entspannter Urlaubstage bei Freunden in Brandenburg. Dazu kommen handfeste Gründe, die Brandenburg zu einem Geheimtipp machen: Die Region bietet über 3.000 oftmals romantisch gelegene Seen mit freiem Uferzugang, fernab vom Massentourismus. Davon können übrigens 96 Prozent die geprüften Wasserqualität „ausgezeichnet“ vorweisen.

Wer gerne rudert oder mit dem Boot unterwegs ist, findet hier über 30.000 (!) Kilometer schiffbare Flüsse und Kanäle. Wer in Brandenburger Seen badet oder rudert, hat meist die ganze Landschaft für sich allein. Familienfreundliche Pensionen und günstige Ferienwohnungen laden zu längeren Aufenthalten ein. 7.000 Kilometer Radwege führen entlang von Flüssen und Seen – und dies ebenerdig, ohne Steigungen und in idyllischster Natur.

Urlaub, wie er sein sollte

Und, noch besser: Die Preise sind ein Drittel bis die Hälfte günstiger als vergleichbare Unterkünfte in Bayern. Für junge Familien, Senioren oder Erholungssuchende mit kleinerem Budget ist Brandenburg daher eine Wohltat. Und wer den Urlaub auf dem Land mit einem Stadtbesuch in Berlin verbinden möchte, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Die Regionalbahn erreicht aus fast jeder Ecke Brandenburgs die Hauptstadt in weniger als einer Stunde. Vormittags Erholung am See, nachmittags Museumsinsel – das ist in Brandenburg Alltag.

Die linken Meinungsmacher haben eines bavourös geschafft: Sie haben ihre eigenen Leute vergrault und so dafür gesorgt, dass in Brandenburg nicht nur die Wasser-, sondern auch die Publikumsqualität exzellent ist. Linke Aktivisten, grüne Nervensägen und Weltverbesserer und spalterische Ideologen machen einen Bogen um Brandenburg. Keine kaputte Gesellschaft, keine Moralisten mit ihrer Nazi-Psychose mehr. Gut so! Was bleibt, ist eine Tourismusregion mit normaldenkenden, freundlichen, Menschen. Konservative Verhältnisse. Für viele ist das endlich wieder Urlaub, wie er sein sollte: Unter Freunden. Übrigens: Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck war es, der den Osten vor Jahren als „Dunkeldeutschland“ beleidigte. Das Gegenteil trifft zu: Hier ist es hell. Offener Horizont, offene Menschen, offene Herzen. Sollen die linken Medien weiter heulen und hetzen.