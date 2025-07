Pressefreiheit als „Gefahr für unsere Demokratie“: Friedrich Merz wettert gegen alternative Medien

Das hatte sich der Bundeskanzler wahrscheinlich anders vorgestellt: Rund eine Stunde verbrachte er auf der Pressekonferenz kurz vor seinen Sommerferien mit der Beantwortung von Fragen der Hauptstadtpresse, die vor allem von ihm wissen wollte, wie es denn nun in der Frage der Richterwahl um Frauke Brosius-Gersdorf und Ann-Katrin Kaufhold weitergeht. Sichtlich genervt von der Debatte, wollte Friedrich Merz offenbar über “positivere” Dinge sprechen. Deshalb versuchte er durch einen Schwenk auf die vermeintlichen finsteren Urheber der die Republik in Wallung versetzenden Kandidatendebatte, zu einem ganz anderen Thema überzuleiten: So richtete sich sein Zorn und Argwohn gegen die bösen alternativen Medien. Sie seien es gewesen, die den gesamten Komplex erst auf ein Tableau gehoben hatten, das sich nunmehr zur fadenscheinigen Spielfläche einer totalitär anmutenden SPD entwickelt. Einer SPD, die anstelle fachlich hochkarätiger Bewerber zwei Juristinnen in die höchste Instanz entsenden will, die ideologisch klar verortet sind und im Zweifel dazu bereit wären, die AfD ein für alle Mal zu verbieten. Es wird bereits von einem Staatsstreich gesprochen. Gerade bei Lars “Antifa” Klingbeil drängen sich Putschabsichten durchaus auf, lässt dieser doch keinen Zweifel daran, die “Nazis” bekämpfen zu wollen.

Dass es im Augenblick aber vor allem darum geht, “unsere Demokratie” vor Portalen wie “Nius”, “Apollo News”, “Tichys Einblick“, “Weltwoche” und vielen anderen zu schützen, daraus machte der CDU-Chef jedoch selbst keinen Hehl und stimmte implizit in die Verschwörungserzählung ein, oppositionelle Journalisten seien eine Gefahr für die liberale Ordnung. Insbesondere die sozialen Plattformen sieht die Regierung offenbar als ihre größten Feinde an, verbreiten sich dort Meldungen über die Wahrheit in unserem Land doch deutlich schneller, als sie von den Mächtigen je wieder eingefangen werden könnten. Eine erstarkende Medienlandschaft abseits von ARD, ZDF, “Süddeutscher Zeitung“, “t-Online”, “Zeit”, “Spiegel” und “Stern” kann der Obrigkeit schon deshalb nicht gefallen, weil sie es während Krisen doch stets gewohnt war, auf die Vereinnahmung der Bevölkerung durch den Hofberichterstattung, vor allem beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, vertrauen zu können.

Keine Hemmungen mehr

Zumindest war das in der Vergangenheit so, gab es zumindest im Fernsehen doch nur wenig Konkurrenz, die der “Tagesschau” das Wasser reichen konnte. Doch in Zeiten der sozialen Medien und seit sich in der Gesellschaft Skepsis darüber breit macht, ob die Realität womöglich nicht gänzlich verschieden gegenüber dem ist, was uns um 20 Uhr nach dem Gong auf der Mattscheibe verkauft wird, erfahren diese alternativen Informationsquellen immer weiteren Zulauf – Medien eben, die durchaus objektiv berichten, aber eben auch kritisch kommentieren. Diese Pressefreiheit ist denen ein Dorn im Auge, denen die Wirklichkeit wehtun könnte. Ich selbst weiß aus leidvoller eigener Erfahrung, wie sehr inzwischen sogar journalistische Einzelkämpfer drangsaliert und die Kandare genommen werden. Nachdem mir das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz im Sommer 2024 in einem Bericht unterstellte, Teil einer “russischen Desinformationskampagne” zu sein (nur um dann schnell wieder zurückzurudern und lediglich zu behaupten, dass eine nebulöse Propagandamaschinerie aus Moskau – nicht nur – meine Artikel nutze, um Stimmung gegen die damalige Ampel zu machen), bin ich mir klar darüber, im Fokus einer Exekutive zu stehen, die keine Hemmungen mehr hat, im Zweifel Wohnungstüren einzutreten und Hausdurchsuchungen vorzunehmen, Handys zu beschlagnahmen, Anzeigen wegen Majestätsbeleidigung zu verfolgen oder Anklagen aufgrund angeblicher Volksverhetzung zu erheben.

Denn nur so glaubt sie jene Dissidenten und Oppositionellen noch in die Knie zwingen zu können, die man auch in der DDR konsequent unterdrückte, weil es an sachlichen Argumenten und inhaltlichem Diskurs mangelte. Gefürchtet ist die “vierte Gewalt” der freien Medien bei den Mächtigen vor allem deshalb, weil man hier im Gegensatz zu den Funktionären bei den Öffentlich-Rechtlichen keinen kurzen Draht zu politisch abhängigen Chefredaktionen haben, die man wiederkehrend daran erinnern kann, politisch am längeren Hebel zu sitzen und über jene Zwangsgebühren zu entscheiden, die für diese Mietmäuler die Existenz sichern. Und eben diese finanzielle Abhängigkeit stellt ein eingeebnetes gleichgeschaltetes Programm sicher, um das man sich Berlin nicht sorgen muss, so lange man bei der ARD oder auf dem Mainzer Lerchenberg Robert Habeck, Heidi Reichinnek oder eben auch Friedrich Merz nach dem Munde redet.