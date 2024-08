Pressefreiheit in Deutschland: Für die richtige Meinung gibt’s einen Keks!

Ein Bericht über den Somalier Mursal M. würde es nur schwer in die “Qualitätsmedien” schaffen, welche Kulturstaatsministerin Claudia Roth nun mit 15 Millionen Euro fördern will. Denn die Lebensgeschichte des Somaliers, der in einem Obdachlosenheim einen Mitbewohner mit 111 Messerstichen ermordete, passt in vieler Hinsicht nicht so recht in das Weltbild der grünen Politikerin. Wo waren die Heerscharen staatlich geförderter Sozialarbeiter, als der junge Mann das erste Mal durch gewalttätiges Verhalten auffiel? Unter Schizophrenie soll er schon gelitten haben, nachdem er von seinen Eltern für 7.000 Dollar aus einem Flüchtlingslager in Libyen freigekauft wurde; später flog man ihn im Rahmen des UN-Resettlement-Programms nach Deutschland ein. Seine kriminelle Karriere begann mit Sachbeschädigung, später kamen leichtere Körperverletzungen hinzu. Er rauchte Cannabis und trank zu viel, später gab er an, von Dämonen verfolgt zu werden. Bis er schließlich den brutalen Mord beging. Es wäre jetzt leicht, ihn als eine mordende Bestie zu beschreiben, denn seine Brutalität lässt einen erschauern. Aber wieder einmal haben auch Behörden und Betreuer auf ganzer Linie versagt, indem sie die Augen fest vor der Realität verschlossen hielten.

Es ist eine Geschichte, die sich in vielen Berichten über gewalttätige Migranten wiederholt: Sie werden eingesammelt wie Briefmarken für ein schickes Integrationsalbum und dann kümmert sich niemand mehr darum, wie sich ihr Leben in Deutschland entwickelt. Erst wenn es zu einer spektakulären Gewalttat kommt, meldet sich irgendein psychiatrischer Gutachter zu Wort und erklärt den Täter für schuldunfähig. Es wird kurz über die Abschiebung von Intensivstraftätern in den Medien diskutiert, was dann meist daran scheitert, dass die Heimatländer die gewalttätigen Männer nicht wieder zurückhaben wollen. Präventionsmaßnahmen bleiben ebenfalls aus. Seit Jahren erzählt man uns von der Traumatisierung der bei uns eintreffenden Flüchtlinge, aber es gibt kein Frühwarnsystem für Gewalt, welches die Entwicklung ausbremsen würde. Von Sanktionen – oder gar einem Abschied vom System “Wir nehmen alle!” – ganz zu schweigen.

Regierungsnähe wird belohnt

Denn auch ein weiteres Narrativ stimmt in diesem Falle nicht: Mursal M. floh weder vor Krieg noch Vertreibung, er wuchs in relativ geordneten Verhältnissen auf. Die von seinen Eltern aufgebrachten 7.000 Dollar übersteigen das Jahreseinkommen einer typischen somalischen Familie, das bei unter 5.000 Dollar liegt; damit ist die Familie zwar nicht reich, aber immerhin gut versorgt. Die wirklich Hilfsbedürftigen aus den ärmsten Gebieten Afrikas besitzen weder das Geld noch die Kraft, sich auf so eine Reise zu begeben. In Claudia Roths “guter” Presse wird man keine kritischen Fragen zum zwar teuren, aber offenbar vollkommen wirkungslosen deutschen Integrationssystem lesen werden. Darin sollen uns auch weiterhin die Folgen des Klimawandels und böse Populisten als größte Bedrohungen unseres Gemeinwesens verkauft werden.

Natürlich drückt niemand den Journalisten einen Scheck in die Hand, das wäre zu auffällig und zu offensichtlich gesetzeswidrig. Es muss, schließlich ist das Roths Ressort, nach “Kulturförderung” aussehen, in deren Rahmen Projekte gefördert werden, für die sich Medienleute bewerben können.

Dabei passiert natürlich das, was schon seit Jahren auch den Wissenschaftsbetrieb lahmlegt: Den Zuschlag bekommt der Vorschlag, der den Zielen der Ministerin am weitesten entgegenkommt. Das wird dann mit Sicherheit keine Reportage über alternative, nicht durch CO2 verursachte Ursachen des Klimawandels sein, kein Bericht über Durchbrüche bei der Erforschung neuer Technologien zur Erzeugung nuklearer Energie oder auch über Afrikaner, welche die Probleme ihres Kontinents vor Ort aus eigener Kraft zu lösen versuchen. Denn Afrikaner möchte Claudia Roth lieber in Deutschland an ihre mütterliche Brust drücken, wie kleine, niedliche Welpen, die sie dann in ein Heim abgeben kann, wenn sie mal zuschnappen und Arbeit verursachen. In ihrer Sprache nennt sich das “postkoloniales Bewusstsein”.

Behördliche Prioritätensetzung

Marco Gallina, der bei “Tichys Einblick” über das neueste Projekt der Ministerin berichtete, kommentierte treffend, hierbei ginge es weniger um Pressefreiheit als die Freiheit vor ungeliebter Presse. Bekanntlich gilt den etablierten Medien jegliche alternative Berichterstattung als anrüchig, “rechts” und von “Fake-News” durchzogen. Auch wenn Nancy Faeser mit ihrem “Compact”-Verbot die rote Linie der Pressezensur deutlich überschritten hat, wird in Deutschland in der Regel nicht mit offener Zensur gearbeitet, denn das ruft auch bei der politischen Mitte – noch! – Widerstand hervor. Es ist weitaus einfacher, ungeliebte Medien in die Schmuddelecke zu stellen, um etwa deren Finanzierung durch Werbeeinnahmen einbrechen zu lassen. Bei einsam streitenden Publizisten geht man schon einen Schritt weiter; die staatlichen Meldestellen nehmen gern Anzeigen wegen “Hass und Hetze” entgegen, was schließlich in einem Gerichtsverfahren wegen “Volksverhetzung” endet und teurer werden kann als das Herunterladen von Kinderpornographie. Man sieht, wo die Behörden ihre Prioritäten setzen.

Gestern schrieb Elon Musk – der in den sozialen Medien mittlerweile als Retter der Meinungsfreiheit gilt, weil er auf Twitter/X recht wenig zensieren lässt – etwas über populäre Science-Fiction-Filme: Er wunderte sich, warum die Zuschauer bei “Star Wars”, den “Tributen von Panem”, “Matrix” und vielen anderen Plots stets an der Seite des Widerstands stehen, im wirklichen Leben jedoch nicht. Wahrscheinlich, weil sich moderne totalitäre Systeme einfach geschickter anstellen als die Unterdrücker im Film. Dort tritt die Gewalt der Regierenden offen zu Tage; weder der Imperator bei “Star Wars” noch die Maschinen der “Matrix” geben sich auch nur die geringste Mühe, als demokratische Regenten zu erscheinen. Wer sich ihnen in den Weg stellt, stirbt; daran gibt es keinen Zweifel. Auch sind Rebellen im Film meist ausgesprochene Sympathieträger – wie bei den “Tributen von Panem” die Heldin Katniss, die für ihre Schwester in die tödliche Arena ging. Da ist es leicht, sich für eine Seite zu entscheiden.

Von der Realität geschont

Die Wirklichkeit funktioniert allerdings eher wie Huxleys “Schöne neue Welt”: Sie präsentiert sich als angenehm, wohlgeordnet und fürsorglich ihren Bewohnern gegenüber und wer hier rebelliert, wird von der Allgemeinheit eher als Spielverderber denn als Held wahrgenommen. Gerade in Deutschland möchten die Menschen vor der Realität geschont werden, weil sie einmal in ihrer Geschichte “Guten” sein wollen. Nancy Faeser hat sich bewusst das polternde Magazin “Compact” für ihre Zensur herausgegriffen, weil es in ihren Kreisen verhasst war. Das erzeugte dort Sympathie und man konnte allzu leicht verdrängen, dass es morgen schon auch die eigene Publikation treffen könnte, wenn die sich zu weit aus dem Fenster lehnen würde.

Claudia Roth hingegen sagt sich “Mit Speck fängt man Mäuse!” – und belohnt Wohlverhalten mit Fördergeldern. Gerade den Printmedien in Deutschland geht es schlecht, die Auflagen sinken. Viele Journalisten müssen um ihre Festanstellung fürchten oder schlagen sich jetzt schon als freie Mitarbeiter durch. Da ist die Versuchung groß, sich dem System anzupassen. Das nennt sich dann “kritischer Haltungsjournalismus” und hat letztlich weder mit Kritik noch mit Haltung etwas zu tun, sondern eher mit Gesinnungsyoga: Man verbiegt sich, so gut man kann, um weiter mitmachen zu dürfen. Auch wenn man ein gewisses Verständnis für diese Existenznöte aufbringen kann (die Miete zahlt sich nicht von allein, und auch der soziale Status ist in Gefahr), so fragt man sich doch, wie diese Journalisten ihre Arbeit tun können, ohne dabei Bauchschmerzen zu bekommen. Schon ein Fehltritt kann einen ins Aus befördern; dann war der gesamte Selbstbetrug umsonst.