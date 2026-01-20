Primus Angst: Ablenkung vom politischen Dauerversagen in Endlosschleife

Es ist doch schier unglaublich, wie schnell unsere manipulative Medienlandschaft dauerpräsentes Regierungsversagen ohne großes Zucken thematisch switcht und immer Alarmthemen findet, mit denen das gemeine Volk außer Atem gehalten wird. Der in aller Munde lebensgefährliche Feinstaub vom Straßenverkehr (bis hin zu den Kerzen auf dem Weihnachtskranz) war schlagartig vom Tisch mit Auftauchen des Coronavirus, in dessen Namen dann fast drei Jahre lang aus politischen, nicht wissenschaftlichen Gründen (wie heute zweifelsfrei belegt ist) Grundrechte gecancelt wurden – durch groteske politische Dekreten und mit willfähriger, teils krimineller Unterstützung der Mainstreammedien. Nie zuvor waren Kritiker unserer bis dahin noch weitgehend intakten Demokratie auf solche Weise beschimpft und beleidigt worden.

Einen jähen Tod erfuhr die exorbitante Corona-Panikmache dann mit Ausbruch des russischen Angriffs auf die Ukraine, der nicht nur alles andere als unprovoziert, sehr leicht zu vermeiden gewesen wäre – und nahtlos ging die Virusangst in die Russenangst über. Das lief ebenfalls rund drei Jahre. Und jetzt spricht man kaum noch vom Ukrainekrieg, Selenskyjs Betteltouren erfahren nur noch selten geringes Interesse – und unsere stur auf der Niederwerfung Russlands beharrenden Kriegstreiber à la Merz, Kiesewetter, Strack-Zimmermann und all die Kriegslüstlinge von Rot-Grün scheinen wie von Geisterhand mundtot geschaltet. Das Kriegsgeschehen im Osten, das dauernde Putin-Einstampfen, das Ignorieren von abenteuerlicher ukrainischer Korruption selbst bis in allerhöchste ukrainische Ämter hinaus: All das ist nun ebenfalls komplett aus den Headlines verschwunden. Auch der kurzzeitige Dauerbrenner Israel-Gaza ist inzwischen so gut wie vergessen.

Das nächste Aufregerthema

Dafür folgt das nächste Empörungsthema: Diesmal sind es Trump und seine Grönland-Ambitionen, die die Schlagzeilen beherrschen und die “ollen Kamellen” öde und fad erscheinen lassen. Was eben noch für moralische Panik sorgte, langweilt die satte, auf Dauerindoktrinierung eingestellte Gesellschaft schon wieder – denn man hat das nächste Aufregerthema gefunden, um die Menschen von innenpolitischen Desastern, Koalitionsärger, abstürzenden Umfragewerten, der schamlos ausgesessenen Aufarbeitung von Corona- und Impfmaßnahmen und den katastrophalen Folgen der selbstschädigenden, im US-Sinne gegen Russland verhängten Sanktionen abzulenken. Und natürlich gibt man auch einen Dreck auf das wahre Menschenschlachten im Sudan oder in Nigeria.

Dafür schießt man sich wieder auf das Lieblingsfeindbild ein. Trump und seine Phantasie, der größte und erfolgreichste US-Präsident aller Zeiten zu sein und als solcher in die Geschichtsbücher einzugehen, bieten politischen Vollversagern wie Starmer, Macron und Merz, welche allesamt via ihrer Parteien hauptmitverantwortlich für das aktuelle Weltchaos zeichnen, und ihren regimekonformen medialen Stiefelknechten die ideale Gelegenheit, von ihrem Scheitern abzulenken und populistisch den dicken Maxe zu machen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Paniksau durchs Dorf getrieben wird.