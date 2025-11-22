Pro-Asyl-Filiale Karlsruhe: Wenn ein Verfassungsgericht den Rechtsstaat demontiert

Vor genau zwanzig Jahren wurde in Deutschland erstmals eine Frau zu Kanzlerin gewählt. 397 der 612 Bundestagsabgeordneten gaben ihre Stimme Angela Merkel. Damit verweigerten mutmaßlich 51 Abgeordnete der CDU/CSU/SPD-Koalition Merkel die Gefolgschaft – leider nur, ist rückblickend zu sagen. Denn diese Kanzlerin hat die Republik Stück für Stück aus den Angeln gehoben. Und sie hat dafür gesorgt, dass ihr Zeitlupen-Staatsstreich sich auch nach ihrer Kanzlerschaft fortsetzt. Strategisch klug hat sie in nahezu allen wichtigen Institutionen ihre Gefolgsleute postiert – und auch das Bundesverfassunggericht wurde auf diese Weise gekapert: Zunächst mit Peter Müller, dann mit Andreas Voßkuhle, danach mit Christine Langenfeld und zuletzt mit Stephan Harbarth, der Vorsitzender wurde. Vor allem die beiden letzteren waren, ganz nebenbei erwähnt, bereits vor ihrer Richterzeit Asyl-Lobbyisten gewesen: Langenfeld war seit dem Jahr 2008 Mitglied im einflussreichen Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für

Integration und Migration; 2012 bis 2016 hatte sie dort sogar den Vorsitz inne. Und Harbarth hat für Merkel 2018 im Bundestag den UN-Migrationspakt durchgefochten. Voßkuhle übrigens wird nach seinem Ausscheiden von inzwischen zwei seiner ehemaligen Doktorandinnen würdig vertreten: Ann-Katrin Kaufhold und Sigrid Emmenegger.

Vor diesem personellen und politischen Hintergrund kann das nunmehr veröffentlichte Urteil des Zweiten Senats des Verfassungsgerichts zum polizeilichen Zugriff bei angeordneten Abschiebungen in Unterkünften oder Wohnungen nicht wirklich erstaunen. Und doch ist man von der Dreistigkeit, mit dem diese wichtigste Institution des deutschen Rechtsstaats ebendiesen demontiert, immer wieder aufs Neue überrascht.

“Musterort der Menschlichkeit”

Rückblende: Im Jahr 2018 verhinderten in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Ellwangen – jene LEA, anlässlich deren Schließung der Lokalreporter Peter Schwarz vor kurzem schwülstige Abschiedstränen in der Lokalpresse des Rems-Murr-Kreises vergoss – etwa 150 bis 200 Bewohner afrikanischer Herkunft mit heftigen Gewaltandrohungen eine gerichtlich angeordnete nächtliche Abschiebung durch vier Polizeibeamte. Schon drei Tage nach ihrer Flucht kehrte die Staatsmacht mit fünf Hundertschaften an den “Musterort der Menschlichkeit” (Peter Schwarz) zurück. Krankenwagen und Rettungshubschrauber waren bereitgestellt, um die bei der Erstürmung möglicherweise anfallenden Verletzten zu versorgen. Zum Glück blieb es bei ein paar eingetretenen Türen, wenigen Leichtverletzten und den 360.000 Euro, die der Polizeieinsatz den Steuerzahler kostete.

Doch die Migationslobby trat schnell auf den Plan: Dank Prozesskostenhilfe und willigen Asyl-Anwälten wurden namens des bereits abgeschobenen Asylbewerbers Alassa Mfouapon rechtlich gegen die Erstürmung vorgegangen – und das mit einigem Erfolg. Denn in Buntland findet sich bekanntlich immer ein Richter, der es noch bunter haben will – in Ellwangen und nun auch in Karlsruhe.

Illegale Migranten sind nun “Wohnungsinhaber”

Ein Richter des Amtsgerichts in Ellwangen kam nämlich auf die Idee, dass der ganze Einsatz rechtswidrig war – weil es sich bei den LEA-Zimmern der Unterkunft um grundgesetzlich geschützte Wohnungen handele, deren Bewohner als Wohnungsinhaber mit Hausrecht zu betrachten seien. Daraus folgerte er, dass vor dem Betreten der Wohnungen den Hausherren aus aller Welt zwingend ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss vorgelegt werden müsse. Nach dieser Logik wäre also die Ausstellung von Dutzenden richterlichen Durchsuchungsbeschlüssen vor der Erstürmung erforderlich gewesen.

Noch brauchte man jedoch den Glauben an den gesunden Menschenverstand noch nicht gänzlich aufzugeben – denn mit Urteil vom 28. März 2022 (Aktenzeichen 1 S 1265/21) wies der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim die Klage von Alassa in einem Berufungsverfahren zurück. Es wurde dabei festgestellt, dass – entsprechend der Hausordnung – die Leitung der LEA das Hausrecht ausübt, und nicht der vermeintliche “Wohnungsinhaber” ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland. Auch das Bundesverwaltungsgericht bestätigte diese nur logische Entscheidung. Das war aber leider noch nicht das Ende vom Lied: Denn mit seinem vorgestern veröffentlichten, bereits vom 30. September 2025 stammenden einstimmigen (!) Urteil hat sich das Bundesverfassungsgericht – wenn auch in einem anderen Fall – der bizarren Rechtsauffassung des Ellwanger Amtsrichters angeschlossen, wonach es sich bei jedem Zimmer einer Asylunterkunft um eine gemäß Artikel 13 Grundgesetz als unverletzlich zu betrachtende Wohnung handelt! Wir zitieren den entscheidenden Satz aus dem Urteil: “Die Durchsuchung des vom Beschwerdeführer bewohnten Raumes im Übergangswohnheim Alfred-Randt-Straße 19 in Berlin am 10. September 2019 verletzt den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Artikel 13 des Grundgesetzes.”

Das Chaos wird täglich größer

Es dürfte gegenwärtig noch immer deutlich über 220.000 vollziehbar ausreisepflichtige Personen in Deutschland geben. Vorsichtig geschätzt, verursachen allein diese jährliche Kosten von fünf Milliarden Euro. Doch von nun an sind deren Unterkünfte also allesamt “Wohnungen” im Sinne des Grundgesetzes. Jedes Zimmer in einem Flüchtlingsheim ist damit unverletzlicher Wohnraum mit einem oder gar mehreren “Wohnungsinhabern”. Was das für die Durchführung von Abschiebungen bedeutet, will man sich gar nicht ausmalen. Bei den gegenwärtig rund 20.000 Abschiebungen pro Jahr bräuchte es ohnehin bereits zehn Jahre, bis alle Illegalen abgeschoben sind – sofern nicht ständig weitere hinzukämen.

Doch selbst diese unzulängliche Durchsetzung geltenden Rechts wird nun durch das höchste deutsche Gericht de facto und de jure sabotiert. Eigentlich reicht dazu allein schon die hochkomplizierte Abschiebungsgesetzgebung (die eher eine Nichtabschiebungsgesetzgebung darstellt). Die bisherige Rechtssprechung der Verwaltungsgerichte bis hinauf zum Bundesverwaltungsgerichtshof in Leipzig wird damit von den Füßen auf den Kopf gestellt. Wie hatte es unsere große Kanzlerin 2015 doch zur Hauptsendezeit bei Anne Will in der ARD formuliert: „Aus Illegalität Legalität machen!“

“Ist dies schon Wahnsinn, so hat es doch Methode”…

Schon jetzt sind Asylbewerberheime häufig Horte des Verbrechens. Bei der Neueinrichtung von Heimen werden Polizeiwachen bereits baulich integriert. Dieses Urteil wirkt sich nicht nur auf die Befugnisse der Polizei, sondern auch auf die der privaten Sicherheitsdienste aus. An der Türschwelle ihres Zimmers können zukünftig Tatverdächtige breit grinsend den Sicherheitsdienst mit Berufung auf Artikel 13 des Grundgesetzes zurückweisen – und selbst wenn ein Durchsuchungsbefehl vorliegt, wechselt der Insasse eben ins Nachbarzimmer – und ist, bis auch für dieses ein Durchsuchungsbefehl vorliegt, über alle Berge. Doch auch den Heimleitungen wird damit ihr Hausrecht zumindest entzogen. Das Chaos im Land wird täglich größer und das Bundesverfassungsgericht hilft dabei kräftig mit. “Ist dies schon Wahnsinn, so hat es doch Methode,” heißt es in William Shakespeares Hamlet.

Übrigens: Der Kläger aus Guinea wurde bei seiner Verfassungsbeschwerde übrigens von der “Gesellschaft für Freiheitsrechte” (GFF) und Pro Asyl unterstützt. Und, welch frohe Kunde: Alassa aus Ellwangen ist – trotz Ersteinreise in Italien, vormaligem Abschiebebeschluss und vollzogener Abschiebung nach Italien – seit Jahren wieder in Deutschland. Zwischenzeitlich ist er Bundessprecher des Vereins “Freundeskreis Flüchtlingssolidarität”. Bei Protestaktionen wird er häufig von deutschen Senioren meist weiblichen Geschlechts unterstützt.