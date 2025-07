Pro WHO und grüne Agenda: BRICS erweist sich als Mogelpackung

In den BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika und -seit Anfang 2024- auch Ägypten, Äthiopien, der Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), sehen viele eine Alternative zur scheiternden westlichen Weltordnung und vor allem zum selbstzerstörerischen woken Wahnsinn, von dem der Westen befallen ist. Was die Vorliebe für globalistische Organisationen betrifft, unterscheiden sie sich jedoch zumindest nicht von der EU und den USA vor der Wahl von Donald Trump.

Auf ihrem Gipfel in Rio de Janeiro vergangene Woche verabschiedeten sie eine Erklärung unter dem Titel: „Stärkung der Zusammenarbeit des Globalen Südens für eine inklusivere und nachhaltigere Regierungsführung“, deren Inhalt sich im Grunde nicht von dem substanzlosen Protokollgeschwurbel unterscheidet, was auch regelmäßig bei EU- oder G7-Gipfeln herauskommt. Man würdigt die Arbeit des BRICS‐Urbanisierungsforums „zur weiteren Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Regierungen und Gesellschaften auf allen Ebenen in allen BRICS‐Staaten bei der Umsetzung der Agenda 2030“ der UNO, die die gesamte Palette des freiheitsfeindlichen Klimairrsinns enthält. Zudem wird „unser Bekenntnis zum Multilateralismus als unverzichtbares Mittel zur Bewältigung der Herausforderungen, die unseren gemeinsamen Planeten und unsere Zukunft bedrohen, wie beispielsweise der Klimawandel“ bekräftigt.

“Klimarettung” und CO2-Vermeidung eins zu eins wie aus dem UN-Katalog

Man sei „entschlossen, weiterhin gemeinsam die Ziele des Pariser Abkommens und der UNFCCC [dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, die Red.] zu verfolgen“ und fordert alle Länder auf, „ihre bestehenden Verpflichtungen als Vertragsparteien der UNFCCC und des Pariser Abkommens einzuhalten und ihre Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels fortzusetzen und zu verstärken“.

Auch eine „verstärkte globale Reaktion auf den Klimawandel im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung und der Beseitigung der Armut“ wird gefordert. Weiter betont man die angebliche Notwendigkeit zur Förderung der Nutzung „emissionsfreier und emissionsarmer Fahrzeuge im städtischen Verkehr“; die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den BRICS‐Mitgliedern im Zusammenhang mit der Reduzierung der Kohlendioxid‐Emissionen im Luft‐ und Seeverkehr; von „nachhaltigen Flugkraftstoffen, kohlenstoffdioxidärmeren Flugkraftstoffen und anderen saubereren Energien für den Luftverkehr als Weg zur Verringerung der Kohlendioxid‐Emissionen des internationalen Luftverkehrs“, will „gegebenenfalls die Verwendung gegenseitig anerkannter Methoden und Standards zur Bewertung von Treibhausgasemissionen“ fördern; begrüßt die Verabschiedung der BRICS‐Grundsätze „für eine faire, inklusive und transparente CO2‐Bilanzierung in Produkt‐ und Anlagen‐Fußabdrücken als wichtigen Beitrag der BRICS zu einem ausgewogeneren internationalen Ansatz für die Gestaltung von Systemen, Standards und Methoden zur CO2‐Bilanzierung“ und vergisst auch nicht, die Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) „als leitende und koordinierende Behörde für die internationale Gesundheitsarbeit innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere in Krisen‐ und Notfällen“ zu unterstreichen.

WHO Rücken gestärkt

Alleine hier zeigt sich, dass die angebliche Negierung des globalistischen supranationalen Machtgeflechtes durch BRICS reines Wunschdenken ist: Das Mandat der WHO, ihre Kapazitäten und ihre Finanzierungsmechanismen, müssten gestärkt werden, meinen auch die BRICS-Staaten ernsthaft, da „eine robuste und angemessen finanzierte Weltgesundheitsorganisation“ unerlässlich sei, „um aktuelle und zukünftige Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit wirksam anzugehen, Ungleichheiten abzubauen und einen gerechten Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, einschließlich Medikamenten und Impfstoffen für alle, insbesondere in Entwicklungsländern, zu gewährleisten“ Deshalb verpflichtet man sich gar, „die Bemühungen zur Stärkung der globalen Gesundheitsarchitektur aktiv zu unterstützen, Gleichheit, Inklusion, Transparenz und Reaktionsfähigkeit zu fördern und sicherzustellen, dass kein Land bei der Verwirklichung der gesundheitsbezogenen Ziele für nachhaltige Entwicklung zurückbleibt“. Schlimmer noch: Das kürzlich verabschiedete Pandemieabkommen der WHO wird als „Grundlage für eine sicherere und gerechtere Welt im Kampf gegen künftige Pandemien“ begrüßt.

Diese Erklärung hätte wortgleich von einem EU-Gipfel oder sogar von einem Grünen-Parteitag stammen können. Wer im Zusammenschluss der BRICS-Staaten also ein Heilsversprechen erkannte oder sich bei all allen Diskrepanzen und Fragwürdigkeiten von ihr wenigstens erhofft hat, sie würde ein mächtiges Gegengewicht zur postdemokratischen “Eliten”-Herrschaft des Westens mit ihren lobbistischen und korporativistischen Machtvektoren bilden und dadurch Korrekturen erzwingen, sieht sich also jäh enttäuscht.