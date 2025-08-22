Probleme – welche Probleme? Propaganda-Doku im ZDF zum „gefühlten“ Sicherheitsverlust durch Migration

Es ist eine gottvergessene Sauerei, ich kann es nicht mehr anders ausdrücken. Das Offensichtliche, das nicht zu Verleugnende: Dunja Hayali stellt es auf den Kopf und deutet die Wahrheit um. In ihrer ZDF-“Doku” mit dem zynischen Titel “Die Innere (Un-)Sicherheit” untersucht sie die angeblich nur “gefühlte” Bedrohungslage in Deutschland. Sie stellt darin die Zuwanderer aus Syrien, Irak, Afghanistan und, und, und… als die eigentlichen Opfer dar, unterdrückt und ausgenutzt von bösen “räääächten Deutschen” und angeheizt von, na klar, bestimmten Medien (gemeint sind die alternativen und freien). Vor allen im Osten, aber auch im Westen.

Hayali tarnt ihre “Doku” als ausgewogen und kleidet ihre Voreingenommenheit in die bekannten weichgespülten, ausgleichend klingenden Wortschablonen: Fakten dürften nicht verdreht werden, alle müssten auf den Prüfstand; die Medien sollten nicht einseitig Klischees bedienen; auch offizielle Kriminalstatistiken würden nicht stimmen; es müsse “differenziert” werden. Und so weiter. Worum es ihr geht, nämlich um Relativierung, machte Hayali schon vor der Sendung klar: “Es gibt eben nicht nur Messerstecher Ali, sondern auch Messerstecher Uwe.” Klar, wer kennt ihn nicht, den Messerstecher Uwe! Es sind solche ideologisch motivierte Lügereien, die die wirkliche, die eigentliche Hetze in diesem Land darstellen. Die die Ohnmacht und den Hass in der Bevölkerung immer weiter schüren. Und die, jawohl, auch die AfD immer stärker machen. Merken die Hayalis in diesem Land eigentlich nicht, was sie da anrichten?

Lieber China als diese “unsere Demokratie”

Und dann labert diese ZDF-“Journalistin” auch noch von “unserer Demokratie”, die gefährdet sei. Es ist nicht mehr zu glauben. Ich persönlich ziehe lieber nach China, als in der “Demokratie” von Hayali und Konsorten zu leben. Nach zehn Jahren übermäßiger und unkontrollierter Zuwanderung vor allem aus kulturfremden Gebieten hat sich das Gesicht Deutschlands und das Leben in den meisten Städten komplett geändert. Das ist eine Tatsache und dazu kann es keine zwei Meinungen geben. Basta! Es ist eine Tatsache, dass diese “Veränderung” alles andere als positiv war. Und da stellt sich diese Mickymaus vom ZDF hin und tut frech so, als hätte sich hierzulande nichts zum Schlechten verändert.

Ja, ich sage es gerne immer wieder: Natürlich gibt es viele gut integrierte und auch sehr angenehme Mitbürger aus allen Teilen der Welt. Mit vielen bin ich befreundet. Seid willkommen! Bleibt hier, werdet glücklich! Ich und so gut wie alle, die ich kenne, sehen das auch so! Das ändert aber nichts an der bitteren Realität: Wir haben es nicht geschafft! Im Gegenteil! Dieses Land steht am Scheideweg. Der Abgrund ist verdammt nahe gerückt. Und genau deshalb wurde diese Politik bei den letzten Bundestagswahlen eigentlich abgewählt. Und nun? Nichts hat sich geändert. Alles läuft weiter wie gehabt. Und statt Probleme zu benennen, werden sie vom Staatsfernsehen zerredet. Und der ÖRR-Liebling Dunja Hayali schüttet weiter Öl ins Feuer. Sie treiben es wirklich auf die Spitze.