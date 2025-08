Professionelle Lügenpropaganda aus Gaza

Seit Beginn der israelischen Militäraktion gegen die Hamas im Gazastreifen verbreitet die Terrororganisation Horrorbilder über angebliche israelische Massaker an der Zivilbevölkerung und hungernde Mütter und Kinder, an denen ebenfalls Israel schuld sein soll, weil es angeblich Hilfslieferungen zurückhalte. Bei jenen Linken und Rechten, die ihr Urteil über Israel und die “Zionisten” bereits gefällt haben, sei es durch eingefleischten Judenhass, fortgesetzte Desinformation oder Ressentiments gegen den vermeintlichen Siedler- und Besatzerstaat, fällt diese Propaganda auf fruchtbaren Boden und macht sie blind für eine einfache Tatsache: Es ist allein die Hamas selbst, die für all das verantwortlich ist.

Allerdings gibt es Steigerungen inmitten der Lügenmatrix. So war eine jüngst veröffentlichte Serie von manipulierten Bildern sogar so eklatant, dass selbst die linke „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) aus der Phalanx der subtil bis offenen Anti-Israel-Hetze ausbrach und die für ihr Publikum ketzerische Frage stellte: „Wie echt sind die Bilder aus Gaza?“ Anlass war die unrühmliche Rolle eines immer wieder in Erscheinung tretenden Erfüllungsgehilfen der Hamas-Selbstinszenierung: Der für die dem türkischen Autokraten und Israel-Hasser Recep Tayyip Erdoğan unterstehende Nachrichtenagentur Anadolu tätige Fotograf und „freie Journalist” Anas Zayed Fteiha, dessen Fotos von vielen deutschen und internationalen Medien übernommen werden, manipuliert die Wirklichkeit in Gaza nach allen Regeln der Kunst. So vermeidet er es, Szenen zu zeigen, in denen Menschen Nahrungsmittel erhalten, ebenso wie er auch keine Fotos der sofortigen Beschlagnahme von abgeworfenen oder ins Land geschafften Hilfsgütern durch Hamas-Soldaten zwecks späterem überteuerten Wiederverkauf schießt.

Stilisierte Opferinszenierungen für Hochglanzmagazine

Lieber setzt Fteiha stattdessen leidende Mütter und Kinder in perfekt ausgeleuchteten Großaufnahmen in Szene, ohne die Hintergründe der Aufnahmen zu erläutern, und lichtet stilisierte Opferinszenierungen für Hochglanzmagazine und Onlineportale in 4K ab. Auf seinem Instagram-Profil präsentiert dieser angebliche “Journalist” ein lächerlich-kitschiges Gemälde, das ihn selbst in Kampfmontur neben der Al-Aqsa-Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg zeigt, umgeben von den palästinensischen Farben. Auch ein Video mit der Überschrift „Fuck Israel“ ist zu sehen. Außerdem ist Fteiha ist beim “Europe.Palestine.Network” aktiv, einem laut Selbstbezeichnung „pro-palästinensischen Kollektiv“, das sich rühmt, international den „Widerstand“ gegen Israel voranzutreiben.

Solche Helfershelfer von monströsen Verbrechern also sind die Quellen, aus denen sich nicht nur arabisch-muslimische, sondern auch deutsche Medien bedienen, um den angeblichen „Genozid“ Israels an der Bevölkerung des Gazastreifens zu dokumentieren. Zweifel an der Objektivität von professionellen Fotos aus Gaza sind grundsätzlich immer angebracht; denn dass dort nur der Hamas genehme Fotografen arbeiten können und dürfen, ist selbsterklärend. Immerhin thematisiert die SZ diesen Schwindel – wenn auch ganz so, als habe sie selbst nichts mit der Verbreitung dieser Propaganda zu tun. So erklärte der Historiker und Fotografie-Experte Gerhard Paul gegenüber der Zeitung ungeschönt: „Im Süden Gazas kontrolliert die Hamas die Bildproduktion zu 100 Prozent.“ Selbst wenn Fotografen objektiv berichten wollten, würden sie damit ihr Leben riskieren, da die Hamas jeden ermordet, der sich ihr nicht fügt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass alles, was an Bildern und Informationen aus dem Gazastreifen kommt, durch die Hamas vorgefiltert ist. Vielleicht lernen die SZ und die Gesinnungsgenossen ihrer Zunft etwas aus dem, was sie hier ausnahmsweise selbst berichten.