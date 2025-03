Prognose: Friedrich Merz wird niemals Kanzler werden

Prognosen sind immer schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Mein letzter Versuch bei Ansage! ging gewaltig daneben, hatte ich doch im April 2023 das Ende des Ukrainekrieges für Oktober 2023 geweissagt – und zwar als Gegenwette zu dem Militärokonomen Marcus Keupp, der zu diesen Zeitpunkt die Niederlage Russlands prophezeit hatte. Gut, wir hatten beide Unrecht; aber im Gegensatz zu mir durfte Keupp seine damaligen Ergüsse über neun Minuten (sic!) am 4. April 2023 im ZDF ablassen. Ich empfehle, seine Suada – siehe hier ab Minute 3:15 – noch einmal rückblickend zu genießen. Dieser „Experte“ wird übrigens, trotz fulminanter Fehlprognose, von den gebührenfinanzierten Medien als Putin-Kassandra weiterhin gerne genommen; als Student hätte ich allerdings meine Zweifel an dessen analytischen Fähigkeiten und Fachkompetenz.

Jetzt will ich es aber noch mal wissen, und wage erneut eine Prognose: Friedrich Merz – im weiteren Verlauf als FF abgekürzt (viele wissen um die schöne Abkürzung!) – würde gerne Kanzler werden. Aber wie so oft, wird ihm auch in diesem Fall das Glück nicht hold sein. Einst wurde er durch die Medien zum Heilsbringer hochgejazzt – unvergessen seine Bierdeckelsteuererklärung von 2004 –, aber keiner hat ihn so richtig geliebt.

Erst im dritten Anlauf gerade so Parteichef geworden

Sehr glaubhaft und bezeichnend hat Michael Spreng das Zerwürfnis zwischen Merkel und “eines talentierten, aber überheblichen und eitlen Mannes” im “Spiegel” beschrieben: “Damals, im Jahr 2000, habe sich Merz als neuer CDU/CSU-Fraktionschef bei CSU-Chef Edmund Stoiber in München vorgestellt, schreibt er in seinem Artikel mit Verweis auf eine Schilderung von Merkel. In Hochstimmung sei er von Stoiber zurückgekommen und habe Merkel erklärt: ‚Stoiber will nicht Kanzlerkandidat werden.‘ Das mache dann eben er, Merz. Offenbar verblüfft über seine eigene Kühnheit, habe Merz dann noch zu Merkel gesagt: ‚Aber Angela – was machst du dann?‘ Die Parteichefin sei klug genug gewesen, es in diesem Augenblick mit einem ‚Mach Dir mal keine Sorgen‘ bewenden zu lassen, schreibt Spreng.”

2018 wollte FF Parteivorsitzender werden, aber er unterlag der Merkel-Getreuen Annegret Kramp-Karrenbauer. Nach deren Ausscheiden versuchte er es erneut. Von den drei Kandidaten (FF, Laschet und Röttgen) bekam er die meisten Stimmen – aber in der Stichwahl unterlag er Laschet im Januar 2021. „Zuerst hatte er kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu“, würde ein Fussballer sagen. Nach der Wahlniederlage bei der Bundestagswahl 2021 trat Laschet zurück – und FF versuchte es zum dritten Mal. In einer Mitgliederbefragung konnte er sich 2022 mit 62 Prozent gegen Röttgen und Braun durchsetzen. Das war nicht gerade ein Traumergebnis.

Merz: Ohne jede Zuverlässigkeit

Was dem FF abgeht, ist Zuverlässigkeit. Wer „Merz rudert zurück“ googelt, trifft auf genügend Fundstellen. Meiner Meinung nach ist er ein sehr unpolitischer Mensch, der sich ausschließlich an Meinungsumfragen orientiert. Sein Wahlspruch könnte sein: „Lieber Scheiße flott vorgetragen als Kluges gestottert“. Sein „Rambo-Zambo“ ist bezeichnend: Ein schneller Spruch soll Tatendrang und Dynamik beweisen – aber es steckt rein nichts dahinter. Nachdem er gestern noch markig die Schuldenbremse als nichtverhandelbares Gut im Wahlkampf dogmatisierte, ist er jetzt bereit – und das sogar mit demokratisch sehr fragwürdigen alten Bundestagsmehrheiten –, selbige in die Tonne der nichtgehaltenen Wahlversprechen zu klopfen. Der Mann hat keinerlei Charisma und ist nicht verlässlich. Seinem Traumziel „Wenn ich Kanzler bin“ wird er alles opfern.

Aber ich prophezeie: Er wird es nie erreichen. Die SPD weiß das und gibt dem Affen jetzt richtig Zucker. Mit jedem Tag stellt FF jetzt unter Beweis, dass er für den Job nicht geeignet ist. Die Aufgabe der Schuldenbremse kommt in der CDU nicht gut an und da formiert sich bereits der Widerstand. „Böse Zungen sagen, Friedrich Merz mache ab jetzt Saskia-Esken-Politik” schreibt der “Tagesspiegel” und die “Zeit” titelt: “Die CDU hat die Deutschen veräppelt”. „Friedrich, ist das der Preis, den du zahlen musstest?“, griff der Ex-CDU-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus seinen Nachfolger Merz direkt an. Und: „Wir haben im Wahlkampf das Gegenteil erzählt!“ war in der “Bild” zu lesen. Das sind keine schönen Schlagzeilen, wenn man zum Kanzler gewählt werden will. Die SPD lacht sich ins Fäustchen. FF tappt gerne in jedes Fettnäpfchen und sein “Whatever it takes”, um das Rüstungsprogramm und den Krieg in der Ukraine weiter zu befeuern, wird vielleicht zum anachronistischen Windmühlenkampf. Die USA und Russland besiegeln das Schicksal der Ukraine, die EU-Granden sitzen am Katzentisch –und FF ist nicht mal dabei.

Verhandlungen, zäh wie Kaugummi

Die Koalitionsverhandlungen werden sich ziehen wie Kaugummi. Warum? Weil Scholz Kanzler ist und bleibt. Laut Artikel 63 des Grundgesetzes wird der Bundeskanzler auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestag ohne Aussprache gewählt. Im Gesetz steht weder ein Zeitpunkt noch eine Frist. Der Steinmeier spielt da eine ganz große Rolle und als ehemaliger Aktentaschenträger von Gerhard Schröder ist er gewohnt, sich an das zu halten, was man ihm sagt. Aus welchem Grund soll es denn die SPD auf einmal eilig haben? Die SPD wird mehr oder weniger der CDU diktieren, was Sache ist. Wird die CDU zu frech, platzen die Gespräche – oder die Mitglieder sagen zu einer Koalition Nein. Der Bundespräsident wird keinen Kandidaten vorschlagen, der keine Aussicht auf Erfolg hat.

Da die CDU mit ihrem idiotischen Brandmauerbeschluss das Heft des Handelns aus der Hand gegeben hat, ist sie auf Gedeih und Verderb der SPD ausgeliefert. Aus diesem Dilemma käme sie nur heraus, wenn sie die ausgestreckte Hand der AfD ergreifen würde. Aber innerhalb der Union fehlt diese Bereitschaft. Der Merkel-Flügel ist immer noch zu mächtig, und auch von der linksgrünen Presse ist kein Feuerschutz zu erwarten. Es müsste dann aber auch ein anderer Kandidat antreten. Ideal wäre der Mann aus Bayern, der aber ebenfalls durch seine Brandmaueräußerungen belastet ist – aber bei ihm würde man eine gewisse Hinterfotzigkeit – gewissermaßen als bajuwarische Charaktereigenschaft – eher hinnehmen als bei FF.

Politisches Trümmerfeld

Ein Indikator, ob und inwieweit in diese Richtung gedacht wird, wird die Wahl des Präsidiums des Bundestages sein. Stimmt die Union hier gegen einen AfD-Vize, findet sie sich in einem politischen Trümmerfeld wieder. Wenn die SPD-Basis einer Koalition mit der Union eine Absage erteilt hat, säße FF zwischen allen Stühlen und hätte keinen Partner: Mit den Blauen hat er es sich verscherzt, die Roten wollen ihn nicht. Die SPD wird innerlich jubilieren – denn Steinmeier wird dann keinen Minderheitskanzler ernennen, sondern nach Artikel 63, Absatz 4 des Grundgesetzes den Bundestag auflösen. Und dann knallen bei der SPD erst recht die Champagnerkorken: Der Olaf Scholz wird (Gott sei Dank) nicht mehr antreten, und der Publikumsliebling Pistorius wird Spitzenkandidat. Die Sozialdemokraten erhoffen sich dadurch ein ähnliches Wunder wie 2021 – denn FF wird in der Wählergunst weiter abrutschen. FF wird dann der tragische Held dieser Politkomödie. Die AfD wird danach weiter zulegen – und zwar auf Kosten der Union, die sich noch immer nicht vom Merkel-Bazillus befreit hat. FF jedenfalls ist ein Fossil und er wird erneut eine Niederlage erleiden. Vielleicht gelingt der CDU danach ja der Generationswechsel mit den Bübchen Philipp Amthor und Carsten Linnemann?

Aber auch die SPD muss noch ihre Hausaufgaben machen. “Ich sage hier mit absoluter Klarheit: Der Generationswechsel in der SPD muss eingeleitet werden”, sagte der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil. Es sei der Wiederaufbau der Sozialdemokraten als “Volkspartei der linken Mitte” notwendig und er ernannte sich sofort zum Fraktionsvorsitzenden, als sei er während der letzten Jahre gar nicht dabei gewesen. Seine Hauptaufgabe ist jetzt, die unsägliche Saskia Esken zu „entsorgen“; freiwillig geht die Vettel ja nicht. Die sollte ja schon 2021 in ihrem Wahlkreis politisch abgeschossen werden, aber sie hatte sich damals geschickt gemeinsam mit Norbert Walter-Borjans als Parteivorsitzende unabwählbar gemacht. Ich vermute, dass sie nur dann freiwillig geht, wenn sie ins Bundestagspräsidium kommt – aber da sitzen bereits Bärbel Bas und Aydan Özoğuz, die auch nicht gerne auf Zusatzgeld und Dienstwagen verzichten.

Noch eine Wette

Es bleibt also spannend – und wir werden wahrscheinlich erst in der zweiten Jahreshälfte eine neue Regierung bekommen. Vielleicht ist das bis dahin ja eine schöne Zeit, weil uns irgendwelche linksgrünen Unsinnsgesetze erspart werden? Aber es hat alles seine zwei Seiten: Die unfähige Ministerriege bleibt uns geschäftsführend weiter erhalten, an der Spitze unsere Trampolina, die weiter den Ruf Deutschlands in der Welt ruinieren kann.

Doch mal ehrlich: So schlecht wäre diese Vision nicht. Zur Zeit spielt Europa weltpolitisch keine Rolle. Trump und Putin machen ihr Ding, und was Brüssel will, ist sehr zweitrangig. Victoria Nuland hat das schon 2014 richtig gesagt: „Fuck the EU“. Durch Trump bedingt, weht ein anderer Wind über die bräsige EU und da kann es durchaus mal nützlich sein, wenn sich Deutschland dezent im Hintergrund hält. Vielleicht sollte ich noch eine Wette anbieten? Wahrscheinlich ist zum Zeitpunkt der Wahl des nächsten Bundeskanzlers der Wolodymyr Selenskyj nicht mehr Präsident der Ukraine. Top, die Wette gilt!