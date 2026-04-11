Projekt Weltrettung: Machst Du schon mit – oder lebst Du noch?

Du sitzt in Deutschland? Dann herzlichen Glückwunsch! Dein Leben wird jetzt fremdbestimmt. Die eigene Verantwortung wurde bereits outgesourct. Unsere Demokratie kümmert sich liebevoll um Deine Sorgen und Nöte. Sie gibt nicht nur Tipps, sondern bestimmt knallhart, wie der Bürger zu heizen, Strom zu erzeugen, Auto zu fahren, sich korrekt biologisch und vegan zu ernähren hat oder wie er bauen muss, und vieles andere mehr. Wehe, Du heizt Dein Häuschen mit einem Kaminofen – dann bist Du der Klimasünder der Nation.

Ein braver Bürger wirst du ganz einfach: Im Spielkreis der Ökosozis diskutierst Du brav über den ökologischen Fußabdruck einer Avocado und scherst Dich nicht um das große Feuerwerk der Geopolitik. Nein; als geschätzter Mitbürger trägst Du in der kalten Jahreszeit der globalen Erwärmung nun im Wohnzimmer drei Schichten Wolle und starrst gebannt auf das Thermometer, das stramm bei 19 Grad verharrt. Der Joghurtbecher wird chemisch rein in den gelben Sack befördert und die Dusche nach 180 Sekunden panisch abgedreht. Die geliebten Grünen brauchen sogar nur einen Waschlappen – und wenn Du meinst, sie stinken, dann bist Du gesichert rechtsextrem.

Gehorsam für die Kleinen, Krieg für die Großen

Aber Du bist ja ein Held der Moral – zumindest solange, bis Du das Hirn einschaltest und feststellst, dass die politische Elite das Wort “Verzicht” offensichtlich nur im Wörterbuch für das Fußvolk stehen hat. An dieser Stelle helfen Dir nicht nur die Politik, sondern auch die Medien mit dringlichen Hinweisen dazu weiter, was der brave Bürger zu tun hat und was auf gar keinen Fall “wählen” darf. So gibt es Regeln nur für uns, für die jedes Gramm CO2 oder das Kreuz an der “falschen” Stelle eine Todsünde ist. Panzer werden plötzlich ökologisch wertvoll – besonders wenn sie für die “gute Sache” rollen. Da zeigt sich die Politik flexibel: Mehr Waffen für den gerechten Zweck, egal was die CO2-Bilanz sagt.

Ein Kampfpanzer verballert auf 100 Kilometern mehr Sprit als ein braver Pendler im ganzen Jahr – doch eine „Umweltplakette“ braucht er nicht. Auch brennende Öl- und Gasfelder, explodierende Munition und gigantische Logistikketten für schweres Gerät werden als Tribut für die Sicherheit verkauft. Wenn die Granate fliegt, ist sie offenbar zertifikatfrei und klimaneutral.

Die Liste des Wahnsinns – mit freundlicher Genehmigung

Während wir dennoch diszipliniert unseren Beitrag leisten, knallen andere das CO2 nur so raus: Zu Klimakonferenzen reist das elitäre Klientel mit hunderten Privatjets an, um Dir anschließend den Urlaubsflug madig zu machen. China baut zwei Kohlekraftwerke – pro Woche; mehrere Hundert Projekte sind in der Entwicklung oder schon im Bau. In Katars Wüste stehen noch acht riesige Fußballstadien – natürlich vollklimatisiert. Der Wahnsinn der WM-Vergabe scheint klimapolitisch seinerzeit Nebensache gewesen zu sein. Egal; unseren Politikern war der Gas-Deal einfach wichtiger. Fluggesellschaften wie die Lufthansa veranstalten Geister- respektive Leerflüge, nur um Startrechte (“Slots”) zu behalten. Ein politisches Regelwerk, das Verschwendung vorschreibt, während man uns das Fliegen madig macht.

Riesige Kreuzfahrtschiffe mit bis zu 7.000 Passagieren auf einem Schiff blasen täglich den Dreck einer Kleinstadt raus. Tausende Schiffe, LKWs und Bahn karren Obst und Gemüse aus aller Herren Länder heran, während regionale Produkte unter den Bulldozer kommen oder weggeschmissen werden, weil EU-Marktrichtlinien es so wollen. Unsere ausgemusterten 30 Jahre alten Diesel laufen weiter – zwar nicht in Deutschland, aber als Entwicklungshilfe in Afrika.

Wenn wir ohne Winnetou die Welt retten…

Damit wir nicht zu viel über diese gigantische Doppelmoral nachdenken, serviert uns die Politik kulturelle Ersatzschlachtfelder: Plötzlich gelten Karl May, Pippi Langstrumpf, das Zigeunerschnitzel und der Mohrenkopf als rassistisch. Wer braucht schon eine kohärente Energiepolitik, wenn man stattdessen über die korrekte Bezeichnung unserer “kulturellen Errungenschaften” streiten kann? Es ist die perfekte Strategie: Wir streiten uns über Pippi, während im Schatten die Panzer rollen. Die Botschaft der „da oben“ ist klar: Rettet die Welt durch euren Verzicht, damit wir im Großen so weitermachen können wie bisher! Aber wer rettet hier eigentlich wen? Es ist eine Realsatire sondergleichen: Wir sortieren den Müll, während die Politik die Welt brennen lässt.

Ich steige aus dieser Logik aus. Nicht, weil mir die Umwelt egal ist, sondern weil ich mich nicht länger von Leuten belehren lassen möchte, deren ökologischer Fußabdruck die Größe eines Flugzeugträgers hat, während sie mir vorschreiben wollen, wie lange ich unter der Dusche stehen darf. Ach, übrigens. Dieser Artikel wurde selbstverständlich CO2-neutral, vegan und laktosefrei verfasst.