Propaganda und „Verrat“

Auf dem obigen Foto sehen wir zwei fanatische Medienagitatoren im Dienste ihrer jeweiligen Systeme aus unterschiedlichen Epochen; ich persönlich rechne sie dem Typus “mediale Ratten” zu, aber das mag jeder halten, wie er mag. Der eine ist Ilja Ehrenburg, Stalins Rektal- und Hofjournalist, von dem das Zitat stammt: „Brecht mit Gewalt den Rassehochmut der germanischen Frauen, nehmt sie als rechtmäßige Beute!“ Der andere heißt Jörg Lau. Am 27. Dezember verbreitete dieser woke-faschistische Außenpolitik-Redakteur der “Zeit” einen X-Post weiter, in dem berichtet wurde, dass der Chef der Schweizer Wochenzeitung “Weltwoche”, Roger Köppel, wegen seiner Russland-Berichterstattung auf die EU-Sanktionsliste gesetzt werden könnte. Lau kommentierte dies mit den Worten: „Good. Traitor“ („Gut so. Verräter“).

Was für ein widerwärtiges Pack hat sich da in die Redaktionsstuben einer früher ordentlichen Wochenzeitung eingenistet? Der kritische Journalist und Publizist Norbert Häring schreibt dazu auf seinem Blog: „Der Post von Lau, in dem er ‚Weltwoche‘-Chef Roger Köppel als ‚Verräter‘ titulierte, wurde binnen kurzer Zeit hundertfach kommentiert, ganz überwiegend sehr kritisch” Bereits am Abend des 28. Dezember war der Post dann von Lau gelöscht worden; weil er jedoch ein Zeitdokument dessen sei, wie fest unsere führenden Medienschaffenden geistig bereits in den Fängen totalitärer Kriegspropaganda stecken, hat Häring den Screenshot von Laus entlarvendem Tweet dokumentiert:

Häring schreibt süffisant weiter: „Dass ein Wochenzeitungsredakteur sich öffentlich wünscht, dass der Chef einer konkurrierenden Wochenzeitung von der EU ohne Anklage, Verteidigung und Gerichtsverfahren mit Berufs- und Reiseverbot belegt und des Zugriffs auf sein gesamtes Vermögen beraubt wird, kam bei den Kommentatoren ziemlich schlecht an…” Immerhin sind die Leser inzwischen wachsamer und kritischer als die Journalisten, die solche Selbstoffenbarungen in die Tasten hauen – und lassen dies unsere Haltungsjournaille bei solchen Entgleisungen auch wissen.

Der eigentliche Verräter am journalistischen Berufsethos ist natürlich nicht Roger Köppel, sondern Jörg Lau. Und das einzig angemessene Postulat angesichts der Brüsseler Praxis, kriegskritische und differenzierte Stimmen ihrer bürgerlichen Existenz zu berauben und beruflich zu vernichten, so wie dies im Dezember bereits im Fall des (ebenfalls schweizerischen) Militäranalysten Jacques Baud der Fall war, kann mittlerweile nur lauten: Kill the EU. Sendet die EU-Kommission in die Hölle oder nach Guantanamo! Die Gulags in Russland stehen ja leider gerade auf der Sanktionsliste…