Propagandafestspiele der Neuzeit

Die beiden US-Journalisten Jake Tapper von CNN und Alex Thompson vom Nachrichtenportal “Axios” zeichnen nach mehr als 200 Interviews mit Demokraten und Leuten aus dem Umfeld des abgewählten demokratischen Präsidenten in ihrem Buch das Bild eines erschreckend handlungsunfähigen, offenbar zur Gänze fremdgesteuerten Greises. Während der ganzen Welt verkauft wurde, da säße ein im Wesentlichen fitter, überaus chancenreicher Kandidat mit gelegentlich auftretenden Zipperleinchen im Oval Office, dem man getrost vier weitere Jahre Führung des mächtigsten Landes der Welt anvertrauen könne, ließ man den dementen Sleepy Joe wie eine Marionette an geheimdienstlich gezogenen Fäden durch die Weltpolitik tanzen, über Krieg, Frieden und zentrale geostrategische Fragen entscheiden. Wichtige Dokumente wurden buchstäblich per Stempelautomat unterzeichnet. Jeder konnte sehen, was da aufgeführt wurde. Wenn er denn sehen mochte. Die journalistischen “Profis” der alten Welt mochten gar nichts sehen. Vorn in der Row Zero des absurden Theaters, als Fanbase der Biden-Harris-Fraktion engagiert: Sämtliche deutsche Leuchttürme des Journalismus.

In Liverpool fährt, mitgeschnitten auf einem halben Dutzend Videos, ein Mann mit einem Van mehrfach in die Menschenmenge, die gerade auf den Straßen den englischen Titelträger feiert. Mehrfach hält das Fahrzeug dabei an, nur um erneut zu beschleunigen. Es ist zu sehen, dass der Fahrer dabei im Zickzackkurs ganz bewusst auf Gruppen zuhält. Zurück bleiben 50 Verletzte. 27 landen im Krankenhaus. Die kursierenden Videos zeigen einen Täter, der visuell so gar nicht zur eilends verbreiteten Version eines 53-jährigen Briten passen will. Wenige Stunden später ist davon die Rede, dass „keine Anzeichen für einen Terrorakt“ vorlägen.

Fasche Terroropfer-Zahlen in der Kriminalstatistik

Es folgt die übliche Reihe abstruser Erklärungen, mit denen man inzwischen quer durch Europa die Folgen eines kolossalen fortgesetzten Politikversagens in eine Verkettung unglücklicher Umstände umdeklarieren möchte. Da sei „ein Fahrzeug mit Menschen kollidiert“. Wahrscheinlich sei eine „medizinische Sondersituation“. Ein „isolierter Vorfall“. Schlicht Spitzenreiter der Agentur-Grotesken: Es gäbe einfach „gar kein Motiv“. Zurück bleibt – wunschgemäß – mal wieder ein “Schicksalsschlag”, für den einfach niemand verantwortlich zu machen ist.

Beim Portal “Nius”, wo man indes der Grundrechenarten mächtig ist, ist den chronisch misstrauischen Mitarbeitern aufgefallen, dass bereits die Opferzahl der bekanntesten deutschen Terroranschläge der letzten Zeit – darunter Mannheim, Solingen, Magdeburg – die in der Polizeilichen Kriminalstatistik ausgewiesene Summe in der entsprechenden Tatkategorie deutlich übersteigt. Auf entsprechende Nachfrage reagiert die Behörde mit einem schulterzuckenden Verweis auf die zugrundeliegenden Meldungen der Landeskriminalämter. Zum Mitschreiben: Eine ganz offensichtlich gefälschte Statistik über Terror, Mord und Totschlag wird mal eben ins unergründliche Dickicht multipler Zuständigkeiten delegiert. Nichts Genaues weiß man nicht. Exakt auf die gleiche Art und Weise wurden auch schon die milliardenschweren Zahlungsströme an staatstragende NGOs aus den Schlagzeilen gehievt; es lägen “keine Daten vor”. Vom herbeigerechneten statistischen Primat rechter gegenüber linker Gewalt – „Haltet den Dieb!“ – ganz zu schweigen.

Schwächelnde Comicfiguren am Rande der Lächerlichkeit

Emmanuel Macron wird bei seiner Ankunft in Hanoi – vor den Augen der Welt, weil gefilmt durch eine bereits offen stehende Flugzeugtür – vor dem Aussteigen durch Ehefrau Brigitte deftig gezüchtigt: Dem Schlag ins Gesicht folgt ein kurzer Moment des Kontrollverlusts, eher sich der überrumpelte Emmanuel in ein hilfloses Winken zu retten versucht. Der von Macron anschliessend auf der Treppe dargebotene Arm wird von Brigitte verweigert, was die live übertragene Peinlichkeit nochmals verstärkt. Die Sequenz geht um die Welt und führt zu belustigten Reaktionen in Presse und sozialen Medien. Die Botschaft: Schwächelnde Comicfiguren am Rande der Lächerlichkeit besiedeln westeuropäische Regierungen. Aus dem Élysée-Palast verlautet kurz darauf die reichlich hilflose offizielle Version, es habe sich um einen „Klamauk“ und „einen Moment der Nähe“, keinesfalls um eine Auseinandersetzung gehandelt.

Man könnte die Aufzählung grotesker Desinformation und Propaganda durch Machthaber und Medien beliebig fortsetzen: Die Covid-Labortheorie, die todsichere Impfung samt Pharmaverträgen, das sicherste Deutschland aller Zeiten, die per Richtlinienkompetenz geschlossenen deutschen Grenzen, die unaufhörlichen Hitzesommer des Jahrtausends. Es ist völlig paradox: Je schneller, authentischer und unmittelbarer die Informationen zum Weltgeschehen Dank technischer Mittel um die Welt gehen, umso dreister und skrupelloser versucht eine politische Mafia, sich mit absurd verdrehten, geworfenen Nebelkerzen an ihre Geschäftsmodelle zu klammern. Die KI bietet darüber hinaus nun künftig die Möglichkeit der vollständigen Entwertung der Information für den Konsumenten: Nichts scheint mehr zu sein, wie es scheint; jedem kann alles untergeschoben werden. Sicher ist nur der Zweifel. Politik als Geschäftsfeld organisierter Kriminalität. Und so bleibt es wenigen resilienten Köpfen überlassen, künftig unabhängige Statistiken in Eigenregie zu führen. Denn immer noch gilt: Wissen ist Macht, Nichtwissen ist Ohnmacht.