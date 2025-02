Prost Mahlzeit: Die EU will, dass wir Würmer essen 

Jetzt sollen auch noch Mehlwürmer auf unseren Teller – und das nicht in etwa Form exotischer China-Spezialitäten, sondern versteckt in Brot, Nudeln, Käse und sogar Kartoffelprodukten. Ab dem 20. Februar 2025 ist das offiziell erlaubt. Doch wir Bürger wurden mal wieder nicht gefragt. Es wurde über unsere Köpfe hinweg beschlossen – in Brüssel. Hunderte künstliche Aromen und Farbstoffe sind längst erlaubt. Was sie mit uns machen? Weiß keiner so genau. Aber das reicht der EU nicht.

Hand aufs Herz: Würmer essen – das mag vielleicht für Dschungelcamp-Kandidaten ein Thema sein. Insekten gehören nicht ins Essen – Punkt. Und wer das anders sieht oder anders mag, kann sich gerne selbst damit eindecken. Aber für normale Verbraucher, und dann noch ungefragt – das geht zu weit. Wer will das? Die Vorstellung allein löst bei den meisten Menschen Übelkeit aus. Doch genau das wird jetzt Realität. Heimlich, still und leise, ganz ohne öffentliche Debatte, hat die EU grünes Licht gegeben. Mehlwurmpulver darf in den ganz normalen Lebensmitteln stecken, die wir täglich kaufen.

Ekel statt Genuss: Warum wir das nicht wollen

Eine Kennzeichnung? Ja, die gibt es – irgendwo auf der Packung, im Kleingedruckten. Viel Glück beim Suchen! Denn was in der Theorie nach klaren Vorschriften klingt, wird in der Praxis oft verschleiert. Das Mehlwurmpulver muss zwar als “neuartiges Lebensmittel“ deklariert werden, doch wer liest schon solche Wortdrechseleien, für die man zudem eine Lupe braucht? Besonders perfide: Hersteller dürfen das Pulver auch noch als „natürliche Vitamin-D-Quelle“ bewerben. Damit wird eine Zutat, die viele Menschen ekelt, durch ein wohlklingendes Etikett als gesund verkauft.

So unbedenklich ist diese – wieder einmal von Lobbyisten durchgesetzte – vermeintliche Nahrungsrevolution übrigens keineswegs: Mehlwürmer enthalten Chitin, ein Stoff, den der Mensch nicht gut verdauen kann. Unser Körper ist schlicht nicht dafür gemacht. Allergiker, die auf Krebstiere oder Hausstaubmilben reagieren, könnten damit ernsthafte Probleme bekommen. Doch getestet wurde das kaum. Und was ist mit Vegetariern? Viele Menschen verzichten bewusst auf Fleisch, weil sie keine Tiere essen möchten; werden die nun unwissentlich mit Insekten gefüttert? Was passiert mit Kindern? Der Stoffwechsel gerade von Kleinkindern reagiert empfindlicher auf noch unbekannte Nahrungsmittel. Ob hier die langfristigen Auswirkungen untersucht wurden? Im Zweifelsfall eher nicht.

Der Trick mit der Nachhaltigkeit

Natürlich wird uns das alles wieder mal als Fortschritt verkauft: Weniger Fleisch, mehr alternative Proteine. Wer etwas dagegen sagt, wird als Klimasünder abgestempelt. Doch ist das wirklich nachhaltig? Die EU argumentiert, dass Insekten umweltfreundlicher seien als Fleisch. Dabei gäbe es längst bessere Alternativen: Pflanzliche Eiweißquellen wie Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen liefern dieselben Proteine – ohne den Ekel-Faktor.

Der eigentliche Grund hinter dieser Zulassung ist simpel: Es lässt sich viel Geld damit verdienen, weil es ein lukrativer Markt ist. Würmer vermehren sich schneller als Karnickel. Insektenmehl lässt sich billig produzieren – auf praktisch jedem Nahrungssubstrat von Kot bis Hausmüll. Und es lässt sich teuer verkaufen – und leicht in Lebensmittel mischen, ohne dass es jemand merkt. Die Presse schweigt.