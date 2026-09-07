Proteste in Dover: Briten verteidigen ihre Insel gegen die laufende Masseninvasion über den Ärmelkanal

In ganz Europa nehmen die Proteste gegen die selbstmörderische Migrationspolitik zu, sei es an der Wahlurne oder durch direkte Aktionen von Bürgern. In England blockierten am Samstag hunderte Vermummte die Zufahrtswege zum Hafen von Dover und forderten ein Ende der Ankunft illegaler Migranten aus Frankreich über den Ärmelkanal. Aus diesen absehbaren, absolut nachvollziehbaren und mehr als legitimen Bürgerprotesten macht die linke deutsche Mainstream-Journaille natürlich umgehend wieder einen Aufmarsch von „vermummten Rechtsextremisten“ – als ob die Vermummung hier nicht der realen Gefahr entspringt, dass in Großbritannien Meinungsverbrechen und missliebige politische Bekundungen reale staatliche Verfolgung und Repressionen nach sich ziehen und viele deshalb nur noch anonym auf die Straße gehen, um nicht im Knast zu landen.

Videos aus den sozialen Medien zeigen Demonstranten, die eine Autobahn blockieren und “Stop the boats” (“Stoppt die Boote” oder “England till I die” (“England bis zum Tod”) rufen. Die Verantwortung für die Aktion übernahm die „Patriot Platform“, die sich selbst als von „einer leidenschaftlichen Liebe zu unserem Vaterland“ geprägt bezeichnet. Der Migrationskritiker Tommy Robinson hatte ebenfalls dazu aufgerufen, die Proteste zu unterstützen. Ein Sprecher der linken britischen Labour-Regierung erklärte, das Recht auf friedlichen Protest sei „ein grundlegender Bestandteil unserer Demokratie“.

Europaweites Umdenken

Allerdings verurteile man „das Verhalten in Dover und die dadurch verursachten Verkehrsbehinderungen“. Bereits am frühen Nachmittag waren die Verkehrswege allerdings wieder frei. Der Protest war eine weitere Reaktion auf die Unfähigkeit der Regierung, endlich de zahllosen mit Migranten beladenen Boote zu stoppen, die in Dover anlegen. Am Freitag hatten die Parteichefs der britischen Partei Reform UK und des französischen Rassemblement National, Nigel Farage und Jordan Bardella, während der Reform-Konferenz in Birmingham ein „Memorandum of Understanding“ unterzeichnet. Farage wiederholte sein Versprechen, wenn er Premierminister sei, würde seine Regierung jedes Migrantenboot nach Frankreich zurückschicken. Auch Bardella kündigte an, die illegale Migration nach Frankreich beenden zu wollen.

Werbung

Dieses existenziellste Problem Europas tritt also immer mehr in den Mittelpunkt der Politik – anderswo schon deutlich ausgeprägter als in Deutschland, wo sich Einsicht und Umdenken nur langsam durchsetzen. Dies zeigen die demoskopischen Höhenflüge von Farage und Bardella, die noch stärker ausfallen als die spektakulären Wahlerfolge der AfD. Die Migranteninvasion in der spanischen Exklave Ceuta und deren katastrophale Folgen haben für viele in Europa sicherlich nochmals unterstrichen, was droht, wenn diesem Wahnsinn nicht endlich Einhalt geboten wird. Proteste dagegen immer wieder als Einzelaktionen irgendwelcher rechtsextremer Gruppen zu framen, ändert nichts daran, dass die Menschen in Europa endgültig genug davon haben, von Millionen kulturfremder Migranten überrannt zu werden.