Prozess gegen Luis Rubiales: Die Verlogenheit des woken Feminismus

Gestern begann in Madrid der Prozess gegen Luis Rubiales, den ehemaligen Präsidenten des spanischen Fußballverbandes sowie gegen den ehemaligen Frauen-Nationaltrainer Jorge Vilda, den früheren Verbands-Sportdirektor Albert Luque und den ehemaligen Marketingchef des Verbands, Rubén Rivera. Dieses Verfahren markiert einen Rückfall in dunkelste inquisitorische, voraufklärerische Zeiten – weil es die Politisierung und Ideologisierung des Alltags, des menschlichen Miteinanders, der Alltäglichkeit von ungeplanten und spontanen Stimmungen und Emotionen auf den Höhepunkt treibt und zeigt, dass heute jede noch so harmlose Geste kriminalisiert werden kann, wenn die Ayatollahs eines linksradikal-wokistischen Zeitgeists das Zepter schwingen. Denn Rubiales ist allen Ernstes wegen “sexuellen Übergriffs und Nötigung” angeklagt – wegen einer Sekundenszene, die an Lächerlichkeit und Harmlosigkeit nicht mehr zu unterbieten ist. Bei Zugrundelegung derselben Rechtsmaßstäbe hätte so ziemlich jeden Sportler, Funktionär, und Mann in Führungspositionen seit Menschengedenken auf die Anklagebank gehört, weil er für einen Moment im Überschwang einer ausgelassenen Extremsituation vielleicht das Unangemessene getan oder gesagt hat.

Und darum ging es: Im August 2023 hatte Rubiales die Spielerin Jennifer Hermoso bei der WM-Siegesfeier im Überschwang des Moments während seiner Graatulation mit beiden Händen am Kopf gepackt und sie freudestrahlend auf den Mund geküsst. Dass er damit eine weltweite Welle der Empörung auslösen würde, gingen in diesem Moment erkennbar wohl weder ihm noch Hermosa selbst durch den Kopf. Letztere entwickelte offenkundig erst später, unter dem Eindruck des unerwarteten Medienwirbels, überhaupt ein “Problembewusstsein” für das, was in diesem situativen Sekundenbruchteil vonstatten ging. Dafür fand sie dann recht schnell in die ihr zugedachte Opferrolle. In ihrer Aussage erklärte Hermoso: „Er packte mich überschwänglich am Kopf. Ich konnte nicht reagieren. Es waren Tausendstel einer Sekunde. Ich fühlte mich völlig aus dem Kontext gerissen. Ich wusste, dass mein Chef mich küsste. Das sollte nicht passieren. Ich fühlte mich nicht respektiert. Er hat einen der glücklichsten Tage meines Lebens befleckt. Ich habe diese Tat weder gewollt noch habe ich sie erwartet. Ich wurde nicht respektiert.“

Inflammatorische Wut gegen den toxischen weißen Mann

Das Ausmaß der Heuchelei in solchen Einlassungen ist schwer abzuschätzen, dürfte jedoch beträchtlich sein. Zur Verstärkung der Wucht legte Hermosa noch mit weiteren heftigen Anschuldigungen nach und interpretierte Versuche von Rubiales und seinen Kollegen, den Fall im Gespräch zu klären und das Missverständnis, sollte es ein solches gegeben haben, auszuräumen (so wie man dies seit jeher tat, wenn es zu irgendwelchen Verfänglichkeiten oder Ärgernissen im zwischenmenschlichen Miteinander kam, statt gleich Polizei und Justiz zu bemühen), als Erpressungs- und Einschüchterungsversuche um: Rubiales und seine Mitangeklagten sollen, so hieß es fortan, Druck auf sie ausgeübt haben, die Beschuldigungen nicht strafrechtlich zu verfolgen. Dennoch erstattete sie Anzeige – und rannte damit bei einer ideologietriefenden Justiz offene Türen ein: Die Staatsanwaltschaft fordert nun zweieineinhalb Jahre Haft für Rubiales, anderthalb Jahre für die anderen Beschuldigten und 50.000 Euro Entschädigung für Hermoso.

Abgesehen von der völligen Unverhältnismäßigkeit und inflammatorischen Wut gegen den toxischen bösen weißen Mann, die seit der Weinstein-Affäre nach allen sich bietenden Gelegenheiten giert, neue Exempel zu statuieren, zeigt der Fall einmal mehr die Doppelmoral des heutigen Feminismus und der westlichen Linksmedien . Zweifellos kann man Rubiales ein grobes Fehlverhalten vorwerfen; es war definitiv unangemessen und taktlos, eine Spielerin gegen ihren Willen vor aller Welt zu küssen – eben nicht auf die Wange, sondern fest auf den Mund. Und doch: So wie unbedachte Pfiffe, Poklapse oder verbale Anzüglichkeiten nun einmal passieren können, ohne gleich Tribunale nach sich ziehen zu müssen, so muss auch über eine solche Szene eigentlich kein Wort verloren werden; man einigt sich im Nachhinein im klärenden Gespräch, und dies ist weder ein Fall für Massenmedien noch Justiz. So war es jedenfalls Jahrzehnte lang, bevor es in Mode kam, Männer beim geringsten ihnen unterstellten Fehlverhalten in ihrer Reputation und Karriere zu vernichten.

Bestrafe einen, kastriere Tausende

Rubiales wird medial mittlerweile so dargestellt, als handele es sich bei ihm um einen gemeingefährlichen sexuellen Triebtäter. „Dieser Kuss, mit all der Aufmerksamkeit, den er in der ganzen Welt erregt hat, ist Zeichen eines Klimas der Belästigung und des Machtmissbrauchs gegen Frauen, vor allem in einer so harten Umgebung wie dem Fußball“, empörte sich Marisa Soleto, die Direktorin der Stiftung Frauen. Der Fall Rubiales sei ein spanisches „Me Too„, faselte sie und bestätigte damit unfreiwillig den Wahn, in dem sie und ihre Organisation leben. „Wir müssen der Gesellschaft zeigen, dass Frauen weder dieses Klima der Belästigung noch der Unsicherheit in ihrem Sport-, Familien und Arbeitsumfeld hinnehmen müssen“, so Soleto weiter, die mit solchen Aussagen stellvertretend für zahllose Medien und Frauenorganisationen steht, die sich unermüdlich an Rubiales abarbeiten. Deutlicher könnte man es kaum bestätigen: An dem Mann soll stellvertretend eine gesellschaftliche Hinrichtung vollzogen werden: Bestrafe einen, kastriere Tausende.

Über einen zwar unangemessenen, aber harmlosen Kuss ohne Schadensvorsatz (und im Zweifel unter Verbotsirrtum) rasten sie hysterisch aus, doch von denselben Gruppen hört man nie auch nur ein einziges Wort, wenn im Zuge der islamischen Massenmigration nach Westeuropa tagtäglich unzählige Frauen vergewaltigt, zwangsverheiratet, im Rahmen von „Ehrenmorden“ getötet, unter das Kopftuch oder gleich in die Burka gezwungen werden und wenn der überall in Europa expandierende Islam aus Frauen generell Menschen zweiter Klasse und reine Objekte von Männern macht. Da die meisten feministischen Gruppen zugleich der woken Linken angehören, halten sie am Multikulti-Wahn fest, der eben diese Zustände in Europa immer weiter verbreiten hilft und demzufolge Ausländer grundsätzlich sakrosankt sind. Da kommt ein „alter weißer Mann“ wie Rubiales gerade recht, um Entschlossenheit und ungebrochenen Kampfesmut zu simulieren, während die eigenen Scheuklappen die wahre Gewalt gegen Frauen, die Ehrenmorde, Vergewaltigungen und strukturellen Brutalitäten in den importierten Parallelgesellschaften ausblenden helfen.

Tribunal des Hasses

So wird an Rubiales nun ein schändliches Scherbengericht und Tribunal des Hasses vollzogen, das (nicht nur für ihn selbst) völlig kafkaesk und surreal anmutet. Wenn man manche Berichte über ihn liest, könnte man den Eindruck gewinnen, es handele sich bei ihm um einen neuen Jack the Ripper oder Ted Bundy. Die deutschen Medien machen dabei keine Ausnahme; wenn hierzulande hingegen migrantische Vergewaltiger zu lächerlichen Bagatellstrafen verurteilt werden und keinen Tag ins Gefängnis müssen, hört man von denselben Berufsempörten, die sich hier über ein “kiss crime” ausmähren, gar nichts. Auch bei massenhaften sexuellen Übergriffen wie auf der Kölner Domplatte an Silvester 2015 oder ähnlichen Vorfällen, wie zuletzt in Mailand, kommt von den internationalen und intersektionellen Feministinnen nur dröhnendes Schweigen.

Die bizarre Unverhältnismäßigkeit, mit der der Fall Rubiales hier im Vergleich zu Abertausenden schlimmeren Fällen aufgebauscht wird, zeigt die selektive Besorgnis um Frauen. Deren Leid wird nur dann thematisiert, wenn es bequem ist und keine tieferen kulturellen Probleme berührt. Die deutschen, spanischen oder sonstigen Gesellschaften werden als notorisch sexistisch dargestellt, aber nicht wegen der Millionen muslimischer Männer, die in sie eingewandert sind, sondern wegen der bis zur völligen Wehrunfähigkeit domestizierten einheimischen Männer. Diese groteske Verdrehung der Realität drückt sich auch bei diesem Schauprozess aus, bei dem an Rubiales ein Exempel statuiert wird, während die wahre Ursache des „Femizids“ in Europa skrupellos unter den Teppich gekehrt wird.