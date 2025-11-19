Prozess gegen Magdeburger Attentäter: Islamist, Linker, Verrückter – oder von allem etwas?

In der zweiten Woche des Prozesses gegen den Magdeburg-Attentäter Taleb al-Abdulmohsen, dessen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt im letzten Jahr zu sechs Toten und über 300 Verletzten führte, versucht die Justiz in einem millionenteuren selbstreferenziellen Prozesssimulation zur “Aufklärung” des Offensichtliche weiterhin, den Motiven und dem Geisteszustand des Angeklagten auf den Grund zu gehen. Polizisten, die den Todesfahrer am Tatort festnahmen, berichten, al-Abdulmohsen habe keineswegs verwirrt, sondern „orientiert“ gewirkt und gewusst, was er getan habe. Ein anderer sagte aus, er habe erklärt, an einer „großen Sache dran“ zu sein, sei Psychiater und man wolle ihm etwas antun. Al-Abdulmohsen habe auch auf seinen Twitter-Account verwiesen, dort sei alles erklärt. Tatsächlich hatte er dort über Jahre unzählige Terrordrohungen ausgestoßen, ohne dass die Behörden es für nötig gehalten hätten, ihn aus dem Verkehr zu ziehen.

Die beiden Polizisten, die ihn am Tag nach der Tat als Erste vernahmen, berichteten, al-Abdulmohsen habe seine eigenen Anliegen in den Vordergrund gestellt, zum Tatgeschehen geschwiegen und habe sehr gefasst und höflich gewirkt. Über die Tat habe er nicht reden und lieber über seine Erfahrungen mit Behörden, der Polizei und Gerichten zu berichten, von denen er sich nicht ernst genommen gefühlt habe. Auf die Frage eines Nebenkläger-Anwalts, ob er sich selbst als Rechtsextremisten einstufe, antwortete al-Abdulmohsen: „Nein, ich bin ein Linker.”

Alle Warnhinweise ignoriert

Weiter ließ er sich ein: Ich verteidige ganz vehement die Rechte von Transsexuellen. Die Folter, die ich erlebe, tötet das Mitgefühl in mir. Im Jahr 2020 habe ich versucht, Veganer zu werden. Ich glaube, Veganismus ist die einzige Form der Menschlichkeit, die einzige moralische Instanz für mich.“ Dieses wirre Gerede soll den Eindruck bestätigen, dass es sich hier um einen Geisteskranken handelt. Die Frage ist allerdings, inwiefern dieser Befund mit einer islamistischen Gesinnung wirklich disjunkt wäre. Der eigentliche politische Skandal besteht gleichwohl darin, dass alle Alarmzeichen, die auf eine massive Gefährlichkeit der Angeklagten aus dem einen oder anderen Motivkreis hindeuteten, geflissentlich ignoriert wurden.

Bereits 2013 (!) hatte das rechtsmedizinische Institut der Universität Rostock die „sofortige Einweisung“ von al-Abdulmohsen in eine psychiatrische Klinik empfohlen. Hintergrund war, dass er im April 2013 Mitarbeitern der Ärztekammer von Mecklenburg-Vorpommern wegen eines Streits über seine Zulassung gedroht hatte, eine Tat auszuführen, die „international Beachtung finden wird“, und sich dabei auf den kurz zuvor erfolgten Anschlag auf den Boston-Marathon bezog. Nichts geschah, stattdessen wurde al-Abdulmohsen als Arzt (!) weiter auf Patienten losgelassen.

Wirr, wirrer, Kramer

Ironischerweise hatte sogar der Pöbel-Apparatschik Stefan Kramer, die amtierende Karikatur eines Thüringer Verfassungsschutzpräsidenten, kurz nach dem Anschlag erklärt, dass sich Geisteskrankheit und Extremismus nicht ausschließen. Doch natürlich wäre Kramer nicht Kramer, wenn er dies auf eine (durch absolut gar nichts belegte) angebliche rechten Gesinnung des Attentäters bezog : „Selbst wenn sich eine psychische Störung herausstellen sollte, lässt sich an den Beiträgen des mutmaßlichen Täters im Internet eine gewachsene Radikalisierung mit Extremismusbezügen nach rechts in den letzten Jahren feststellen“. Es ist dieselbe Masche wie beim Hanau-Attentäter Tobias Rathjen: Obwohl dieser lange vor seiner Horrortat mit einer schweren Schizophrenie diagnostiziert worden war, wurde aus ihm ein rechter Vorsatztäter gebastelt. Bei den (im Fall al-Abdelmohsen ungleich plausibleren) realen fließenden Übergängen zwischen religiösem islamistischem Fanatismus und einer klinischen Psychose jedoch wird das Offensichtliche verleugnet,

Kramers krampfhafter Versuch, eine Engführung zwischen dem Magdeburger Attentäter und seinem wahnhaften Feindbild der allgegenwärtigen rechten Bedrohung zu ziehen, garnierte er übrigens mit der Bemerkung, es sei es zwar “widerwärtig, aber nicht überraschend”, dass sich während der Trauerfeier im Magdeburger Dom Hunderte von Rechtsextremisten in der Stadt versammelt und, na was wohl, “Hass und Hetze” verbreitet hätten. Diese seien folglich auch mitverantwortlich, wenn man sich die Radikalisierung auch des Täters anschaue, so Kramer weiter. Nach dieser Logik wären dann alle Kindermörder und Allahu-Akbar-Attentäter der letzten Jahrzehnte “Rechte” gewesen – weil sie jeweils öffentliche Trauer, Zorn und Empörung jener auf den Plan riefen, die von diesem unterirdischen Verfassungschutzpräsidenten als “Rechtsextremisten” geframt werden. Mit seinem Gefasel steht Kramer dem von al-Abdulmohsen in puncto Verworrenheit und Sinnfreiheit jedenfalls in nichts nach – ebenso wie inzwischen auch mit seiner Optik, da der nunmehr vollbärtige Abdelmohsen fast wie sein Zwillingsbruder wirkt.