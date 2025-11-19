Prozess gegen Magdeburger Attentäter: Islamist, Linker, Verrückter – oder von allem etwas?

In der zweiten Woche des Prozesses gegen den Magdeburg-Attentäter Taleb al-Abdulmohsen, dessen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt im letzten Jahr zu sechs Toten und über 300 Verletzten führte, versucht die Justiz in einem millionenteuren selbstreferenziellen Prozesssimulation zur “Aufklärung” des Offensichtliche weiterhin, den Motiven und dem Geisteszustand des Angeklagten auf den Grund zu gehen. Polizisten, die den Todesfahrer am Tatort festnahmen, berichten, al-Abdulmohsen habe keineswegs verwirrt, sondern „orientiert“ gewirkt und gewusst, was er getan habe. Ein anderer sagte aus, er habe erklärt, an einer „großen Sache dran“ zu sein, sei Psychiater und man wolle ihm etwas antun. Al-Abdulmohsen habe auch auf seinen Twitter-Account verwiesen, dort sei alles erklärt. Tatsächlich hatte er dort über Jahre unzählige Terrordrohungen ausgestoßen, ohne dass die Behörden es für nötig gehalten hätten, ihn aus dem Verkehr zu ziehen.
Die beiden Polizisten, die ihn am Tag nach der Tat als Erste vernahmen, berichteten, al-Abdulmohsen habe seine eigenen Anliegen in den Vordergrund gestellt, zum Tatgeschehen geschwiegen und habe sehr gefasst und höflich gewirkt. Über die Tat habe er nicht reden und lieber über seine Erfahrungen mit Behörden, der Polizei und Gerichten zu berichten, von denen er sich nicht ernst genommen gefühlt habe. Auf die Frage eines Nebenkläger-Anwalts, ob er sich selbst als Rechtsextremisten einstufe, antwortete al-Abdulmohsen: „Nein, ich bin ein Linker.”
Alle Warnhinweise ignoriert
Weiter ließ er sich ein: Ich verteidige ganz vehement die Rechte von Transsexuellen. Die Folter, die ich erlebe, tötet das Mitgefühl in mir. Im Jahr 2020 habe ich versucht, Veganer zu werden. Ich glaube, Veganismus ist die einzige Form der Menschlichkeit, die einzige moralische Instanz für mich.“ Dieses wirre Gerede soll den Eindruck bestätigen, dass es sich hier um einen Geisteskranken handelt. Die Frage ist allerdings, inwiefern dieser Befund mit einer islamistischen Gesinnung wirklich disjunkt wäre. Der eigentliche politische Skandal besteht gleichwohl darin, dass alle Alarmzeichen, die auf eine massive Gefährlichkeit der Angeklagten aus dem einen oder anderen Motivkreis hindeuteten, geflissentlich ignoriert wurden.
Bereits 2013 (!) hatte das rechtsmedizinische Institut der Universität Rostock die „sofortige Einweisung“ von al-Abdulmohsen in eine psychiatrische Klinik empfohlen. Hintergrund war, dass er im April 2013 Mitarbeitern der Ärztekammer von Mecklenburg-Vorpommern wegen eines Streits über seine Zulassung gedroht hatte, eine Tat auszuführen, die „international Beachtung finden wird“, und sich dabei auf den kurz zuvor erfolgten Anschlag auf den Boston-Marathon bezog. Nichts geschah, stattdessen wurde al-Abdulmohsen als Arzt (!) weiter auf Patienten losgelassen.
Wirr, wirrer, Kramer
Ironischerweise hatte sogar der Pöbel-Apparatschik Stefan Kramer, die amtierende Karikatur eines Thüringer Verfassungsschutzpräsidenten, kurz nach dem Anschlag erklärt, dass sich Geisteskrankheit und Extremismus nicht ausschließen. Doch natürlich wäre Kramer nicht Kramer, wenn er dies auf eine (durch absolut gar nichts belegte) angebliche rechten Gesinnung des Attentäters bezog : „Selbst wenn sich eine psychische Störung herausstellen sollte, lässt sich an den Beiträgen des mutmaßlichen Täters im Internet eine gewachsene Radikalisierung mit Extremismusbezügen nach rechts in den letzten Jahren feststellen“. Es ist dieselbe Masche wie beim Hanau-Attentäter Tobias Rathjen: Obwohl dieser lange vor seiner Horrortat mit einer schweren Schizophrenie diagnostiziert worden war, wurde aus ihm ein rechter Vorsatztäter gebastelt. Bei den (im Fall al-Abdelmohsen ungleich plausibleren) realen fließenden Übergängen zwischen religiösem islamistischem Fanatismus und einer klinischen Psychose jedoch wird das Offensichtliche verleugnet,
Kramers krampfhafter Versuch, eine Engführung zwischen dem Magdeburger Attentäter und seinem wahnhaften Feindbild der allgegenwärtigen rechten Bedrohung zu ziehen, garnierte er übrigens mit der Bemerkung, es sei es zwar “widerwärtig, aber nicht überraschend”, dass sich während der Trauerfeier im Magdeburger Dom Hunderte von Rechtsextremisten in der Stadt versammelt und, na was wohl, “Hass und Hetze” verbreitet hätten. Diese seien folglich auch mitverantwortlich, wenn man sich die Radikalisierung auch des Täters anschaue, so Kramer weiter. Nach dieser Logik wären dann alle Kindermörder und Allahu-Akbar-Attentäter der letzten Jahrzehnte “Rechte” gewesen – weil sie jeweils öffentliche Trauer, Zorn und Empörung jener auf den Plan riefen, die von diesem unterirdischen Verfassungschutzpräsidenten als “Rechtsextremisten” geframt werden. Mit seinem Gefasel steht Kramer dem von al-Abdulmohsen in puncto Verworrenheit und Sinnfreiheit jedenfalls in nichts nach – ebenso wie inzwischen auch mit seiner Optik, da der nunmehr vollbärtige Abdelmohsen fast wie sein Zwillingsbruder wirkt.
Schaue ich mir diesen Zirkus an, dann bin ich der Meinung, der Richter müsste erst einmal abgesetzt werden. Denn es ist eine Regime Schwuchtel! Der wird nur Ausreden erfinden um kein vernünftiges und rechtsstaatliches Urteil fällen zu müssen!
Den ganzen Mist mit diesem Aufwand müsste man den Politikern und Beamten vom Gehalt und dem Streichen der Pensionen ahnden!
Wir haben in Politik und Beamtentum nur noch Volksverräter am Werk, welche ihr Auskommen sichern wollen und Deutschland und das deutsche Volk geht denen am Arsch vorbei!
Wir brauchen doch nicht rätseln
was der ist!
Er ist ein Verbrecher.
+++++
In allen Ländern von Forderasien
wurden die Irrenanstalten auf
gemacht.
Dieser Massenmörder gehört nach Ägypten ausgewiesen. In Ägypten hat der seine langjährige Haftstrafe abzusitzen; in Ägypten gibt es keine Kuscheljustiz und keine Kuschelgefängnisse.
Das ist alles viel zu harmlos! Aber offenbar sind diverse „Patrioten“ auch schon verweichlicht!
Der Mann ist das, was man ausdrückt, wenn einem nach den schlimmsten Schimpfworten nichts mehr einfällt! Es gab Zeiten, da wusste man sehr wohl, wie man mit Massenmördern wie dem da oben umzugehen hatte! Hoffen wir auf friedliche Weihnachtsmärkte wenigstens in diesem Jahr!
Wieso lebt diese Bestie eigentlich noch?
😜
In der Tat: Ob eine Totenstrafe die Verbrechen vermindern würde, darüber mag man spekulieren.
Dass sie aber allen normalen Menschen Genugtun und Trost verschaffen würde – darüber wohl nicht!
Warum sollte man „menschlich“ mit denen umgehen, die sich unzweiflehaft als Monster an anderen Menschen vergangen haben?
Es trifft auch nur genau diejenigen, in deren Heimat-„Kulturen“ das genau das ist, was ihnen dort bei derartigen Morden ohne großes Tamtam sofort drohen würde – allerdings dort nur, wenn es sich nicht überwiegend um Christen handeln würde.
Früher war ich ein strikter Gegner der Todesstrafe, doch seit das religiös motivierte, sinnfreie und grenzenlos willkürliche Morden in diesem Land zum Alltag gehört nicht mehr!
Könnte dem Aussehen nach, ein Bruder von dem Verfassungsschutz Märchenerzähler Kramer sein. Der hat nähmlich auch nichts gerlernt!
Einfach unverbesserlich. Auf der Suche nach dem westlichem Individualismus in den Täter-Hirnen derer, die seit rund 1300 Jahren konstant (& unkaputtbar!) einer komplett gegenteiligen Gesellschaftsordnung frönen. Generiert sich erwartungsgemäß diese Suche als bloße Todgeburt, muss der Täter trotzdem immer noch ein Westler sein – aber halt dann ein rechter. Einfalt ist ein unbestechliches Gefängnis. Man kann quasi Fremde nur als ein weiteres „Ich“ interpretieren.
Asyl ist Schutz auf Zeit im NÄCHSTEN Land, Migration ist Einwanderung, zwei völlig verschiedene Bedeutungen, was an den deutschen Grenzen staatfindet ist ein unerlaubter Einbruch in Deutsches Staatsgebiet, das man nicht mehr als mit Migration verharmlosen sollte. Asyl ist ein Grundrecht aus historischem Anlass, das ausgenutzt wird und das Einwanderungsgesetz wird ebenso missbraucht.
Die Hoffnung das sich was ändert ist schon vorhanden , allein mir fehlt der Glaube. Es ist immer derselbe Ablauf: Beileidsbekundungen ,geheuchelte Anteilnahme , Ankündigung von Aufarbeitung, der Tat und ins rechte Spektrum rücken, Demo‘ s gegen Rechts organisieren und dann alles im Sande verlaufen lassen bis die nächsten Toten zu beklagen sind. Und ewig grüßt das Murmeltier.
“ Die Hoffnung, dass sich etwas ändert, ist zum Ende dieses Jahres gestiegen “ ? Solange die Deutschen ihre dafür verantwortlichen Politikversager nicht konsequent abwählen verpufft jede Hoffnung. Deutschland wurde in den letzten 19 Jahren zu einem gefährlichen dritte Welt Land gemacht. Jeder Deutsche sollte die dafür verantwortlichen Parteien und ihre Politiker kennen und A B W Ä H L E N!!!.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dass die Parteien, die die aktuelle Situation in Deutschland verursacht haben (Union, SPD, Grünenpartei), bei der nächsten Bundestagswahl mindestens 20% des Stimmanteils gegenüber den aktuellen Umfragewerten verlieren, ist wenig wahrscheinlich. Deshalb wird sich wohl nichts ändern. Wem die Brandmauer wichtiger ist als Sicherheit und Wohlstand der Bürger, perpetuiert die schwere Krise Deutschlands.
Wenn Sie nichts weiter als Hoffnung auf der Pfanne haben, werden Sie wahrscheinlich verhungern.
😜
Ich finde dieser Terrorist da er als Seelenklempner gearbeitet hat weis ganz genau das man ein auf durchgeknallt machen muss um abgemildert zu werden. Sein Äußeres auf dem Bild ist perfekt um den durchgeknallten Typen zu präsentieren und da ja die unterwanderte Justiz auf solche Angeklagten Rücksicht nimmt wird dieser Herr auch höchstens 15Jahre Klapse mit Sicherungsverwahrung bekommen und vielleicht in 20 Jahren draußen sein wenn er eine gute Sozialprognose aufweist. Mit seiner Haltung zu Transsexuellen da hat er schon mal Demokratie& Toleranzvereine mit der Tuntifa auf der Seite wenn er weiterhin dafür steht oder vielleicht selbst die Frau spielt. Da gibt es große Solidarität bundesweit von außen mit Karwalldemos wie man es kennt in diesem dahinsiechenden System der Endzeit. mfg
Mein Eindruck: Der Bursche will sich – unter Zuhilfenahme des bekannten, auf der Arabischen Halbinsel entwickelten Nachschlagewerkes ‚Taqiyya für Fortgeschrittene‘ – erst einmal aus der längst attestierten Schuldfähigkeit herauswinden, indem er dem staunenden Publikum seine ganz speziellen ‚Märchen aus Tausendundeiner Nacht‘ auftischt. Wenn er dann in der fürsorglichen Obhut der dodoländischen Psychatrie gelandet wäre, könnte er sich vielleicht erhoffen, in wenigen Jahren und bei guter Führung den ersehnten ‚Entlassungsschein‘ zu erhalten und anschließend flink und geschmeidig unterzutauchen…
Tja, es dürften wohl noch so einige viele von der Sorte da draußen rumlaufen.
Aber „Gott sei Dank“ es gibt ja Merkel Lego.
Wir sind gerettet.
So bringt man den ganzen kriminellen Sozialhilfe-Dreck aus Nahost und Afrika aus dem Land.
