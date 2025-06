Prozess gegen Rotherham-Vergewaltiger: „Dazu sind weiße Mädchen da“

Im britischen Sheffield wird derzeit drei Männern der Prozess gemacht, die vor Jahren in Rotherham über mehrere Jahre eine 14-Jährige immer wieder vergewaltigt haben sollen. Dabei kommen auch Details zur Sprache, die einen Einblick in die Gedankenwelt der mutmaßlichen Vergewaltiger geben und einmal mehr aufzeigen, dass Multikulti völlig gescheitert ist. Der Missbrauchsskandal vom Rotherham erschütterte nicht nur das Vereinigte Königreich. Über Jahre hinweg, etwa zwischen 1997 und 2013, sollen mindestens 1.400 Kinder und Jugendliche durch zumeist pakistanische Banden sexuell missbraucht, vergewaltigt, versklavt und zwangsprostituiert worden sein. Von Behörden und Polizei wurden die Vorfälle jahrelang unter den Tisch gekehrt – aus Sorge, die Wahrheit könnte “den Rechten in die Karten spielen” und “islamophobe” oder “rassistische Ressentiments” befeuern.

Bei bisherigen Prozessen kamen die Angeklagten oftmals mit milden Strafen davon – ähnlich wie auch in Deutschland, oder jüngst in Österreich: Dort wurden Angeklagte einer migrantischen Bande, die ein 12-jähriges Mädchen über Monate hinweg sexuell misshandelt haben sollen, freigesprochen, weil für das Gericht angeblich nicht erkennbar war, dass das Mädchen nicht freiwillig handelte (“es passiert oft, dass man zuerst Nein sagt und sich dann durch Zärtlichkeiten überzeugen lässt”, lautete die irre Begründung der Richter).

Mehrfach vergewaltigt

Ausführlich berichtet die “Daily Mail” über den derzeitigen Prozess gegen drei der mutmaßlichen Rotherham-Vergewaltiger vor dem Crown Court in Sheffield. Den drei Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, das damals erst 14-jährige Opfer drei Jahre lang, zwischen 1999 und 2002, systematisch sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben. Laut Anklage soll Kessur Ajaib, damals 18 Jahre, das Opfer in einem Jugendclub in Rotherham kennengelernt haben, der “auch von jungen asiatischen Männern” (dabei dürfte der muslimisch-pakistanische Hintergrund offenkundig sein) frequentiert wurde.

Staatsanwalt Andrew Bailey schilderte, wie Ajaib sodann begonnen habe, das Mädchen sexuell zu missbrauchen, nachdem sich herumgesprochen hatte, dass sie einvernehmlichen Sex mit einem Jungen ihres Alters gehabt hatte, obwohl sie erst 14 war. Ajaib soll das Mädchen unter anderem in einer Gasse vergewaltigt haben – trotz der entschiedenen Verweigerung der 14-Jährigen. “Er war viel größer als sie, sie fühlte sich überwältigt und hatte keine Wahl”, so der Staatsanwalt. Ähnliche Übergriffe sollen sich etwa fünf- bis sechsmal wiederholt haben. Auch der damals 18 oder 19 Jahre alte Mohammed Makhmood soll das Mädchen in einem alten Friedhof in Rotherham vergewaltigt haben, während es sich wehrte. Dabei habe er das Opfer als “weiße Schlampe” und “dreckige Hure” beschimpft, es angespuckt und gelacht. Auch der dritte Angeklagte Sageer Hussain, damals ungefähr 14 Jahre, soll sich an dem Mädchen vergangen haben. Ihm wird zudem die Vergewaltigung eines weiteren Teenagers vorgeworfen.

“Ich hätte nicht so herumlaufen dürfen, wie ich angezogen war”

Der Staatsanwalt trug im Prozess noch weitere schockierende Details vor. So sollen die Angeklagten dem Mädchen gesagt haben: “Das ist es, wofür weiße Mädchen da sind!” Der Staatsanwalt beschrieb den Geschworenen zudem detailliert eine Vergewaltigung des heute Ende 30-jährigen Opfers durch Hussein und zitierte ihre späteren Aussagen, etwa diese: “Er sagte, es sei meine eigene Schuld, ich hätte ihn verführt. Ich hätte nicht so herumlaufen dürfen, wie ich angezogen war. Ich habe es verdient, und dafür sind weiße Mädchen da.”

Das Gericht wies darauf hin, dass die drei Angeklagten alle wegen schwerer sexueller Vergehen in einem monströsen Verbrechen von historischer Dimension angeklagt seien. Die drei Angeklagten bestreiten die Vergewaltigungsvorwürfe; Makhmood erklärte gegenüber der Polizei bei seiner Vernehmung, dass es sich um eine “Verwechslung” gehandelt habe; Hussain sagte den Beamten, die Anschuldigungen seien “von Rachsucht getrieben” – und Ajaib gab bei seiner Vernehmung überhaupt keinen Kommentar ab. Der Prozess wird fortgesetzt; bis ein Urteil fällt, gilt auch in Großbritannien die Unschuldsvermutung.

