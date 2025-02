Prozessauftakt gegen Stürzenberger-Attentäter in Stuttgart: Alles im Zeichen der Vielfalt

Gestern begann vor dem Oberlandesgericht Stuttgart der Prozess gegen den Afghanen Sulaiman A., dem vorgeworfen wird, am 31. Mai letzten Jahres versucht zu haben, den Islam-Kritiker Michael Stürzenberger zu ermorden und bei dem Versuch den Polizisten Rouven Laur tötete, der sich ihm entgegengestellt hatte. Der Hauptkommissar war verantwortlich für die Sicherheit bei der Veranstaltung der „Bürgerbewegung Pax Europa“ (BPE), die ins Internet übertragen werden und bei der Stürzenberger als Hauptredner auftreten sollte. Dies wollte A. aber verhindern – und Stürzenberger töten. Nach bisherigem Ermittlungsstand reiste er dazu vormittags aus dem hessischen Heppenheim per Bahn nach Mannheim. Am Marktplatz angelangt, stürmte er mit einem Messer auf Stürzenberger zu, wurde aber zunächst von einem Ordner und zwei Passanten überwältigt. Im allgemeinen Getümmel konnte er sich doch befreien und stach dann wie im Blutrausch auf den Nacken von Laur ein, wobei er ihm die letztlich tödlichen Verletzungen zufügte, bevor er von einem anderen Polizisten niedergeschossen wurde.

Stürzenberger wurde schwer verletzt, auch der Ordner Konrad Schneider überlebte die ihm von A. zugefügten Wunden nur knapp. Die Ärzte hatten ihn zwischenzeitlich schon aufgegeben. Der “Tagesschau”-Bericht hielt es für nötig, zu erwähnen, dass ein Arzt erklärt habe, Schneider habe nur „wegen eines exzellenten Kollegen in der Notaufnahme, der aus Saudi-Arabien stammt“, überlebt. Auch der völlig sachfremde Hinweis, Mannheim sei „besonders stolz darauf, wie viele unterschiedliche Menschen hier friedlich zusammenleben“ und die „Minuten und Tage nach der Tat zeigten, wie die Stadt zusammensteht“, durfte natürlich nicht fehlen. Jede Erwähnung des Umstands, dass hier ein fanatischer Moslem einen bekannten Islamkritiker abschlachten wollte, fehlt in dem Bericht. Es muss weiter alles unter dem unantastbaren Mantra der Vielfalt und Buntheit stehen, egal, welche Mordtaten zur gerichtlichen Aufarbeitung anstehen.

Aus Sicherheitsgründen bleibt Stürzenberger dem Prozess fern

Bereits damals hatten Politik und Medien die Tat zunächst wie immer zu ignorieren versucht. Erst als der Polizist Rouven Laur seinen Verletzungen erlag, konnte man den Fall nicht mehr komplett unter den Teppich kehren. Nun beklagte man Laurs Tod, lobte dessen Mut und hielt den islamischen Hintergrund As möglichst zurück. Vor allem wurde der Name Stürzenbergers, der das Ziel dieses Anschlags war, völlig totgeschwiegen. Keiner der Politiker, der sich die üblichen Betroffenheitsfloskeln abrang, nahm auch nur seinen Namen in den Mund.

Sulaiman A. erfüllt das typische Muster der meisten migrantischen Terroristen und sonstigen Straftäter, vor allem, dass sein Asylantrag bereits 2014 (!) abgelehnt wurde, er sich aber weiterhin in Deutschland aufhalten durfte.

Schon damals hieß es, nun müssten afghanische Kriminelle endlich in ihr Heimatland abgeschoben werden dürfen. Dies geschah dann drei Monate später, als man in einem plumpen Wahlkampfmanöver, zwei Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, 28 Schwerverbrecher ausflog und ihnen dies noch mit 1.000 Euro Handgeld versüßte. Stürzenberger teilte mit, dass er dem Prozess „aus Sicherheitsgründen“ nicht persönlich beiwohnen werde: „Unser Land hat noch einen sehr langen Weg vor sich, bis man sich wieder frei, sicher und geschützt fühlen kann“, stellte er fest. Gerade die gestrigen Ereignisse in München bestätigen, wie Recht er damit hat.