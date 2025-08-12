Prüfung der Bundestagswahl 2025: Beste Grüße von Josef Stalin!

Josef Stalin wird die Aussage zugeschrieben: „Die Leute, die die Stimmen abgeben, entscheiden nichts. Die Leute, die die Stimmen zählen, entscheiden alles.“ Das Originalzitat aus der Politbürositzung vom Dezember 1923 soll gelautet haben: “Я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это – кто и как будет считать голоса” (deutsch: „Ich glaube, es ist völlig unwichtig, wer in der Partei abstimmt und wie; äußerst wichtig ist aber, wer die Stimmen zählt und wie.“) Der Kern der Aussage ist aber der gleiche: Die Wahlhandlung ist ein Ritual, mit dem das Volk oder die Parteimitglieder ruhiggestellt werden. Die Feststellung des Wahlergebnisses ist dagegen hochpolitisch. Vielleicht hätte Stalin noch ergänzen sollen, dass auch die Kontrolleure der Auszählung wichtig sind. Ein Gefolgsmann Stalins, Walter Ulbricht, formulierte diesen Anspruch 22 Jahre später: „Es muß demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.“

Das scheint auch bei der Bundestagswahl vom 23. Februar 2025 der Anspruch gewesen sein; in diesem Sinne sei dem Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestags zugerufen: Beste Grüße von Josef Stalin! Zur Erinnerung: Bei besagter Bundestagswahl wurden rund 180.000 Deutsche im Ausland daran gehindert, zu wählen. Auch sie sind aber nach Artikel 38 Abs. 2 GG wahlberechtigt, denn schließlich gilt das Grundgesetz nach seiner Präambel für das ganze Deutsche Volk, und zwar unabhängig vom Wohnort. Gegen die Behinderung hat der Verfasser, der persönlich betroffen war, Wahlprüfungsbeschwerde eingelegt. Er hat außerdem wiederholt darüber öffentlich berichtet (am 25. Februar 2025 hier, am 17. März 2025 hier und am 10. April 2025 hier) und das Verfahren zudem hier ausführlich dokumentiert. Nach Abschluss der Beschwerdefrist hat er eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz an die Bundestagsverwaltung gerichtet, in der er Auskunft darüber begehrte, wie viele Beschwerden insgesamt eingegangen sind und wie viele davon die Wahlbehinderung der Auslandsdeutschen zum Gegenstand hatten.

Stalin hatte Recht!

Die Beantwortung selbst dieser harmlosen Anfrage zu der Anzahl der eingegangenen Beschwerden wurde abgelehnt. Ein hiergegen gerichteter Widerspruch wurde wurde von der Bundestagsverwaltung kostenpflichtig zurückgewiesen. Die Begründung: „Die Wahlprüfung ist nach dem Grundgesetz Sache des Bundestages (Artikel 41 GG). Die Entscheidung des Plenums wird vom Wahlprüfungsausschuss vorbereitet. Der Ausschuss erfüllt dabei keine öffentlich-rechtlichen Verwaltungsaufgaben, sondern Aufgaben, die er als Teil des Verfassungsorgans Deutscher Bundestag wahrzunehmen hat.“ Es gibt also keine Bindung an Gesetz und Recht; das wäre nur bei einer öffentlich-rechtlichen Verwaltungsaufgabe der Fall. Dies folgt ganz der Logik von Stalin und Ulbricht.

Die Organisation der Wahl ist Sache des Präsidenten des Statistischen Bundesamts in seiner Funktion als Bundeswahlleiter. Er untersteht dabei dem Bundesinnenminister. Für die praktische Umsetzung sind die Präsidenten der Statistischen Landesämter als Landeswahlleiter zuständig. Sie unterstehen den Landesinnenministern (zur Klarstellung wird hier betont, dass der Verfasser diesen Artikel in deutscher Sprache mit dem generischen Maskulinum und nicht in Gender-Kauderwelsch verfasst hat). Die Organisation der Wahlen und die Feststellung der Wahlergebnisse sind also öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben unter der Kontrolle der Bundes- und Landesinnenminister. Für Beschwerden der Bürger sind aber nicht die Verwaltungsgerichte zuständig, sondern die Parlamente. Die gewählten Abgeordneten entscheiden also in eigener Sache, ob ihre eigene Wahl rechtmäßig war. Eine unabhängige Kontrolle gibt es nicht, und die prüfenden Abgeordneten sind nach dem vorliegenden Widerspruchsbescheid nicht an die Gesetze gebunden; schließlich sind sie selbst der Gesetezgeber. Hätte Walter Ulbricht einer Beschwerde stattgegeben, in der die nicht freie Volkskammerwahl beanstandet worden wäre?

Eine politische, keine rechtliche Frage

Mit dem Widerspruchsbescheid des Deutschen Bundestages (Referat ZS 2 Geheimschutz, Informationsfreiheit) vom 4. August 2025 (Aktenzeichen ZS2-1334-IFG-2025/16) haben wir es nun also amtlich: Die Entscheidung über die Gültigkeit eines Wahlergebnisses ist eine politische und keine rechtliche Frage. Gegen die Entscheidung des Wahlprüfungsausschusses ist zwar eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht zulässig, aber wenn der Ausschuss nicht oder erst kurz vor der nächsten regulären Wahl entscheidet, gibt es auch keine Beschwerde und keine gerichtliche Überprüfung.

Das BSW hat in seiner Beschwerde wegen des äußerst knappen Ergebnisses nur eine Neuauszählung beantragt. Sollte hier tatsächlich falsch ausgezählt worden sein, wäre das folgenlos. Es ist hier also wirklich nur darum gegangen, wer die Stimmen wie auszählt. Stalin hatte den Sachverhalt also korrekt beschrieben. Mit dieser Feststellung wird nicht verkannt, dass Stalin mit seiner Aussage zu einer Wahlfälschung aufrufen wollte; der Widerspruchsbescheid des Deutschen Bundestags stellt hingegen nur fest, dass es sich bei der Arbeit des Wahlprüfungsausschusses um eine politische Machtausübung handelt, und dass es nicht wirklich um die Gewährleistung freier Wahlen geht. Wir erinnern uns: Es muss demokratisch aussehen… Eine mögliche Wahlfälschung würde also lediglich geduldet, indem die Kontrolleure der Auszähler deren Arbeit nicht wirklich kontrollieren. Absichtliches Wegsehen ist allerdings noch keine Anstiftung. Aber der Volksmund sagt: Gelegenheit macht Diebe!

Kein Interesse am Wählerwillen

Die gewählten Abgeordneten, die für die Wahlprüfung zuständig sind, können auch bei massiven Wahlfehlern nicht wirklich an einer Wiederholung der Wahl interessiert sein, mit der sie ihr Mandat erhalten haben. Das Hemd ist einem näher als der Mantel! Allenfalls könnte dies von einem politischen Interesse ihrer Partei überlagert werden. Das wäre hier eigentlich gegeben: Bei dem äußerst knappen Ergebnis für das BSW hätten die Wähler aus dem Ausland wahrscheinlich die fehlenden Stimmen für das Überspringen der 5-Prozent-Hürde geliefert. Von den rund 3,5 bis 4 Millionen Deutschen im Ausland haben sich nur 213.255 ins Wählerverzeichnis eintragen lassen. Kaum einer von ihnen konnte also wirklich wählen. Wenn man davon ausgeht, dass diejenigen, die sogar 20 Euro für die Rücksendung des Wahlbriefs mit Übergröße uu zahlen bereit gewesen wären, eher nicht CDU oder SPD gewählt hätten, wären die nötigen 10,5 Prozent aus dieser Gruppe für das BSW wohl zusammengekommen – ein Stimmenanteil wie in Brandenburg. Das hätte die jetzige Regierung die Mehrheit gekostet.

Der Fall müsste eigentlich auch im Interesse der AfD liegen – aber auch sie würde bei unterstellten 44 Prozent in dieser Gruppe 8 Mandate verlieren. Weil sich das BSW nach den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg sofort an der Hetze gegen die AfD beteiligt hat, war die AfD zu diesem Opfer nicht bereit – auch wenn 35 zusätzliche BSW-Abgeordnete eine Kenia-Koalition erzwingen und die Opposition stärken würden. Das ist zwar kurzsichtig, aber nachvollziehbar. Das selbstlose Interesse, dem Wählerwillen auch bei eigenen Mandatsverlusten Geltung zu verschaffen, wird aber keine Partei haben. Es ist deshalb nicht zu erwarten, dass der Wahlprüfungsausschuss das Wahlergebnis jemals ernsthaft prüfen wird. Eigentlich hätte der Ausschuss die harmlosen Fragen aus der Anfrage des Verfassers nach dem Informationsfreiheitsgesetz politisch beantworten müssen. Man hätte die unwichtigen Zahlen unabhängig von einer rechtlichen Verpflichtung einfach nennen können – und die Sache wäre erledigt gewesen. Stattdessen jedoch hat sich der Bundestag ein Eigentor geschossen und Stalin im Ergebnis Recht gegeben, belegt mit Rechtsquellen. Für eine so dreiste Missachtung der Bürger muss es Gründe geben, die über die normale Überheblichkeit der Politiker gegenüber dem Volk hinausgeht.

Keine Neuauszählung

Ein wichtiges Argument sind immer die Kosten und die politische Lähmung, die mit einer Wahlwiederholung verbunden sind. Das hat auch das Bundeverfassungsgericht anerkannt. Nun hat aber das BSW gar keine Wahlwiederholung beantragt, sondern nur eine Neuauszählung. Dabei ergab sich zwischen dem vorläufigen und dem endgültigen amtlichen Endergebnis tatsächlich eine ermittelte Differenz von 4.277 zusätzlich gefundenen Stimmen für das BSW, die zuvor anders zugeordnet waren. Es wurden insgesamt 1.338 zusätzliche Stimmzettel gefunden. Die Zahl der Wahlberechtigten hatte sich sogar um 20.028 erhöht – wo doch wegen der Todesfälle zwischen der Fertigstellung der Wählerlisten und dem Wahltag die Zahl der Wahlberechtigten deutlich niedriger sein müsste. Das ist schon äußerst merkwürdig. Wären dies alles normale Fehler gewesen, hätte auch aus der Sicht der etablierten Parteien nichts gegen eine Neuauszählung gesprochen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis hatte das BSW schon konkrete Wahllokale benannt, wo es Fehler zu seinem Nachteil vermutete. Auf die Fehler zum Vorteil des BSW wird man nicht hingewiesen haben. Eine Neuauszählung hätte das BSW-Ergebnis also sogar verschlechtern können.

Dass der Wahlprüfungsausschuss dem Plenum des Bundestags nicht zügig einen Beschluss zur Neuauszählung vorgeschlagen hat, muss also Gründe haben. Natürlich kann es sich um politische Dummheit gehandelt haben; man soll aber sein Gegenüber nie für dümmer halten als sich selbst (über Annalena Baerbock und Robert Habeck soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden). Die Unterlassung nährt dann den Verdacht, dass das BSW absichtlich benachteiligt worden sein könnte, und dass eine schnelle Neuauszählung eben dies aufgedeckt hätte. In den seither vergangenen sechs Monaten wäre in einem solchen Fall genügend Zeit gewesen, um die Zahl der Stimmzettel an das endgültige amtliche Endergebnis anzupassen. Natürlich wäre das eine weitere Verschwörungstheorie – aber diese Theorien haben sich während der Corona-Hysterie bekanntlich reihenweise als wahr herausgestellt. Wie auch immer: Dieser Zug ist abgefahren.

Keine Nachwahl im Ausland

Bei dem Problem der Wahlbehinderung im Ausland könnte es dagegen teuer werden. Anders als bei der Chaos-Wahl vom 26. September 2021 in Berlin lässt sich eine mögliche Wahlwiederholung nicht auf wenige Stimmbezirke beschränken. Weil sich die Auslandsdeutschen bei ihrem letzten inländischen Wohnsitz ins Wählerverzeichnis eintragen lassen müssen oder am Ort ihres deutschen Zweitwohnsitzes eingetragen werden, verteilt sich die Wirkung faktisch auf das ganze Land. Bei der offiziellen Feststellung von Wahlfehlern müsste also die ganze Wahl wiederholt werden.

Der Verfasser hat mit seiner Beschwerde einen Ausweg aufgezeigt; er hat keine Wahlwiederholung beantragt, sondern vielmehr angeregt, den Wählern aus dem Ausland, deren Wahlbriefe nicht oder nicht rechtzeitig zurückgeschickt wurden, eine nachträgliche Stimmabgabe anzubieten. Weil die Erststimmen nicht zu einer veränderten Mandatsverteilung geführt hätten, wäre eine Beschränkung auf die Zweitstimme möglich gewesen. Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses hätte man dann ein einziges Briefwahl-Wahllokal für jedes Bundesland einrichten können. Das hätte wohl den Einzug des BSW in den Bundestag zur Folge gehabt, wäre aber kostengünstig gewesen, und hätte die Zweifel an der Legitimität des aktuellen Bundestags ausgeräumt. Darauf ist man wahrscheinlich aus politischen Gründen nicht eingegangen. Daraus folgt, dass die Lösung dieses Problems politisch nicht gewollt ist. Vielleicht will man sich die Möglichkeit ein Wahlwiederholung offenhalten, sofern sich die aktuelle Regierung zerstreitet? Diese Taktik wiederum würde dann aber drastisch zeigen, was die Politiker von den Wählern halten.

Politik der Untätigkeit

Eine Politik der Untätigkeit bedeutet keine Untätigkeit der Politik! Weil keine Partei aktuell eine Wahlwiederholung will, bleibt der Wahlprüfungsausschuss einfach nur untätig. Eine Wahlwiederholung findet nicht statt, wenn innerhalb von sechs Monaten sowieso eine Neuwahl stattfindend würde. Seit sechs Monaten tut sich bei der Wahlprüfung nichts. Wenn der Bundestag die Beschwerden in zwei Jahren ablehnt und Karlsruhe nach einem weiteren Jahr feststellen würde, dass die Wahl eigentlich wiederholt werden müsste, aber doch nicht wiederholt wird, hätte man Stalin im Ergebnis wieder Recht gegeben: Es kommt nicht darauf an, wie die Wähler abstimmen, es kommt darauf an, wie die Stimmen ausgezählt werden! Und diese Auszählung wird wahrscheinlich mit voller Absicht nicht wirksam kontrolliert.

Die Wähler sollten sich das merken. Und die neuen Medien sollten diese Suppe von Zeit zu Zeit immer wieder aufwärmen, denn nur dann werden die Politiker sie bei der nächsten Wahl auslöffeln müssen; schließlich haben sie sie sich selbst eingebrockt! Und sicher wird es in den nächsten 42 Monaten wohl noch reichlich Gelegenheit geben, den Politikern diese Suppe zu versalzen. Jede Bundestagsfraktion und jeder Abgeordnete sollte sich daher besser jetzt überlegen, ob ihm diese Suppe schmecken wird.