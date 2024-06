Pseudo-Klimaschutz in China – auf Kosten der deutschen Steuerzahler

Mineralölkonzerne in Deutschland können ihre vermeintlichen “Klimaziele” durch Klimaschutzprojekte in China, die mit Steuergeld finanziert werden, mithilfe von sogenannten UER-Nachweisen (Abkürzung für englisch “Upstream Emission Reduction”) erreichen. Bei diesen modernen Ablassbriefen handelt es sich um Zertifikate über angebliche Emissionsminderungen. Unternehmen, die in Deutschland fossile Kraftstoffe in Verkehr bringen oder einlagern und zudem Steuerschuldner im Sinne des Energiesteuergesetzes sind, unterliegen einer auf EU-Recht basierten Treibhausgasminderungsquote. Mit der Idee von UER-Projekten gab der Gesetzgeber im Jahr 2020 Mineralölkonzernen eine Möglichkeit, ihre gesetzlichen Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erfüllen.

Auch diese von Klimaideologen erdachte, bürokratieintensive und maximal schikanöse Erfindung, mit der die ökologische Bevormundung von international operierenden Industrien weiter vertieft wird. ist ein Beispiel, wie mit aktionistischen, scheinbar sinnvollen staatlichen Regulierungen neue Einfallstore für Betrug und Umverteilung von unten nach oben geschaffen werden. Medienberichten zufolge besteht nämlich schon seit längerem der dringende Verdacht, dass hier ein Milliardenbetrug stattfindet. Dies betrifft vor allem 65 Projekte, die seit 2020 in China entstanden sind und die auf einen Gesamtwert von 1,7 Milliarden Euro geschätzt werden.

Bundesregierung und Bundesumweltamt unterlassen Aufklärung

Laut aktuellen Recherchen soll es sich bei mehreren davon in Wahrheit um stillgelegte Fabriken handelt. Der Präsident des Umweltbundesamtes spielt die Vorwürfe herunter. Obwohl eine schnelle und vollständige Aufklärung nötig wäre, sieht die Bundesregierung keine Veranlassung für adäquate Ermittlungen und Untersuchungen, und die linksgrünen Medien haben ebenfalls kein Interesse, die ohnehin mit Dauerskandalen beschäftigte Bundesregierung weiter unter Druck zu setzen. Die CDU als Service-Opposition kann man hierbei ebenfalls getrost vergessen.

Bleibt – auch hier wieder als einzige Realopposition – einmal mehr nur die AfD. Deren bayerischer Landtagsabgeordnete Harald Meußgeier, der Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz ist, brachte die Missstände im Kontext der UER-Nachweise auf den Punkt: „Der Verbraucher zahlt für einen Klimaschutz, den es so gar nicht gegeben hat! Offenbar wurden Zertifizierungen für Projekte erteilt, die gar nicht oder nicht im bestätigten Umfang realisiert wurden. Das ist ein Skandal! Die Kosten für diese Zertifikate schlagen die Ölkonzerne einfach auf den Spritpreis auf, ohne ihre Verpflichtungen erfüllt zu haben. Der Verbraucher zahlt die Zeche für diesen Klimaschutz- Schwindel.” Meußgeier fordert die schnellstmögliche Aufklärung des Betrugsverdachts und appelliert an die bayerische Staatsregierung, politischen Druck auf das Umweltbundesamt ausüben, weil eine der betroffenen Prüfstellen, die mit den fragwürdigen Projekten betraut war, in Bayern ansässig ist. Der Skandal ist allerdings von bundesweiter Tragweite.