Psssst: Regierung hört mit!

“Ich brauche einen Bademantel!” ist in Deutschland zu einem geflügelten Wort geworden. Seit der “Compact”-Herausgeber Jürgen Elsässer am frühen Morgen von Einsatzkräften der Polizei aus dem Bett geklingelt wurde, die sowohl sein Haus als auch die Büroräume des Verlages nach “Belastendem” durchwühlten, bedeutet der Ausspruch nichts anderes mehr als “ich traue mich nicht zu sagen, was ich denke!”. Denn Elsässer ist längst nicht mehr der einzige Bürger, dem die Wohnung auf den Kopf gestellt wurde, schon ein spöttisches Meme kann heute zum Verlust von Privatsphäre und elektronischen Kommunikationsmitteln führen, so als habe man auf seinem Handy einen Großangriff auf die Infrastruktur Berlins geplant. Das freie Wort als zu entschärfende Bombe und die Wegnahme des Smartphones als staatliche Erziehungsmaßnahme: Das wird von Politikern und Staatsanwälten inzwischen als vollkommen legitimes Mittel angesehen um “unsere Demokratie” zu schützen. Auch das ist inzwischen ein Codewort: Bei “unserer Demokratie” darf längst nicht jeder mitmachen.

Wer jedoch als Mitglied im Club akzeptiert wird, erhält damit einen Blankoscheck für Brachiales aller Art. Der Besitz eines Tesla« sei die neue Hakenkreuzbinde, ließ sich etwa unser Reichsobercomedian Jan Böhmermann kürzlich vernehmen. Selbst beim Besitz der heiligen Kuh E-Auto kann man sich also jetzt in die Nazi-Nesseln setzen. Der Gedanke einer “Erziehungselite”, welche die Geschicke der Bürger bestimmt, ist dabei nicht neu. In seinem lesenswerten Buch “Verachtung von oben” weist Alexander Wendt dazu auf Jean-Jaques Rousseaus pädagogisches Werk Émile hin, das von einem Jüngling handelt, der in der Natur scheinbar vollkommen frei zu einem moralischen Wesen herangebildet werden soll, wobei in Wahrheit natürlich sein Erzieher alle Fäden in der Hand hält. Für diesen ist keinerlei kontrollierende Instanz vorgesehen; seine moralische Integrität wird als selbstverständlich vorausgesetzt.

Rousseau’sche Selbstgerechtigkeit

Frauen, so Rousseaus Gedankenwelt, sollten sich grundsätzlich nur mit dem Angenehmen auseinandersetzen, das ihren begrenzten Verstand nicht übersteige, aber letztlich ist auch der junge Mann nicht viel besser dran: Sein Erzieher hält alle “schädlichen Einflüsse” von ihm fern. Der Gedanke des »Wohlfühltotalitarismus« war geboren: Der Bürger, von einer scheinbar überlegenen Elite geführt – die sich selbst dazu erklärt hat, nach welchen Maßstäben das auch immer geschehen ist – ist unfrei, aber glücklich, da er sich mit angenehmen Dingen beschäftigen darf. Man geht wohl nicht zu weit, wenn man hier eine direkte Linie zum “virtue signalling” der sogenannten “Zivilgesellschaft” zieht, die sich auf öffentlichen Plätzen trifft, um für das “Gute” zu demonstrieren. Rousseau selbst, der seine eigenen Kinder ins Waisenhaus abschob, um “Ruhe zum Denken zu haben”, erinnert in seiner Selbstgerechtigkeit an die vielfliegenden Umweltaktivisten.

Doch das ist nicht alles. Wir wissen aus Orwells Animal Farm, dass “alle Tiere gleich sind, aber manche gleicher als andere”, so seine Lehre aus kommunistischen Experimenten. Ein wichtiger Faktor dabei ist aber auch die Willkür der aufgestellten Regeln, die sich jederzeit ändern können, ohne die Betroffenen in die Entscheidung mit einzubeziehen. Wofür man gestern noch keinen Bademantel brauchte, das kann einem heute schon frühmorgendlichen Besuch der Ordnungsmacht einbringen. Der Bürger wird also stets damit beschäftigt gehalten, sich die jeweils neuesten Regeln zu eigen zu machen, um nur nicht unangenehm aufzufallen oder die Zeit zu haben, über deren Sinn und Unsinn nachzudenken. Gerade glaubt man, die neuen Spielregeln begriffen zu haben, da werden sie wie im Taubenschach umgeworfen, erweitert, ins Gegenteil verkehrt oder neu definiert. Auch wenn hinter den Regeln selbst keine Systematik steht, weil sie teils nur geschaffen werden, um Logiklöcher im bisherigen Regelwerk notdürftig zu stopfen, so hat das Verfahren selbst ein System: Es schafft Ungewissheit und Abhängigkeit für jene, die sich darauf eingelassen haben, weil sie auf der richtigen Seite stehen oder sich einfach keinen Ärger einhandeln wollen.

Maßgeschneiderte Strafrechtsbestimmungen

Und weil die gesellschaftliche Harmonie so schön und kuschelig daherkommt, überwachen die Bürger sich auch noch selbst. Der Staat spart sich so eine Menge Personalaufwand – er muss nur die entsprechenden Meldestellen bereithalten. Das funktionierte schon im Nationalsozialismus recht gut, den unsere Meinungseliten doch angeblich so verabscheuen. Nehmen wir einmal den neuesten Vorstoß der angehenden Regierungskoalition, den möglichen Entzug des Wahlrechts für Bürger, die mehrfach wegen “Volksverhetzung” verurteilt wurden. Bekanntlich wurde der entsprechende Paragraph seit der Wiedervereinigung schon mehrfach erweitert. Um dagegen zu verstoßen, muss man heute noch nicht einmal mehr Unmut gegen eine gesellschaftliche Gruppe geschürt haben, es reicht mittlerweile, einem einzelnen Angehörigen dieser Gruppe auf die Füße getreten zu sein und das noch nicht einmal in besonders grober Weise. Die verbale Attacke muss keinen konkreten Gewaltaufruf mehr enthalten, sondern es reicht aus, wenn irgendjemand daraus eventuell eine Misslaunigkeit gegen die betroffene Gruppe ableiten könnte.

Selbstverständlich legt die “Meinungselite” aber auch fest, wer unter den Schutz dieses Paragraphen fällt. Die politische Opposition darf weiterhin unbehelligt gehasst werden, sogar öffentlich-rechtlich durch Herrn Böhmermann. Bei manchen Minderheiten kann der Schutzstatus je nach Angreifer sogar wechseln: Frauen, Juden und Homosexuelle – bei letzteren Gruppen Mitglieder beiderlei Geschlechts – genießen nur dann Rücksicht, wenn der verbale Angriff nicht aus einer Minderheit kam, die einen höheren Schutzstatus als sie innehat.

Sollte es gelingen, den Entzug des Wahlrechts zu etablieren, kann der Volksverhetzungsparagraph selbstverständlich nach Belieben weiter maßgeschneidert werden.

Sie wollen nicht diskutieren, sondern Macht ausüben

Es gibt sicherlich Ansichten, bei denen die Versuchung, sie juristisch zu ahnden, groß ist. Das hängt noch nicht einmal von der politischen Ausrichtung ab, sondern von der persönlichen Betroffenheit. “Holocaust-Leugner” hätte ich vor ein paar Jahren noch selbst gern bei Wasser und Brot im Kerker verschimmeln lassen, bis ich zu der Erkenntnis kam, dass eine offene Diskussion weitaus besser geeignet ist, um das Thema anzugehen. im Kerker sitzt, dessen Argumente kann ich auch nicht entkräften.

Zudem ist auch dieses Vergehen inzwischen entsprechend der Bedürfnisse der links-grünen Gesellschaft aufgeweicht worden. Da reicht es manchmal schon, Stalin als Diktator zu benennen, um sich selbst verdächtig zu machen – und das ist keine Übertreibung, sondern etwa dem Historiker Jörg Baberowski genauso zugestoßen. Wer wird hier also wirklich geschützt? Eine Minderheit vor einer gewaltbereiten Mehrheit, oder doch eher die eigene Ideologie und Denkfaulheit? Sie möchten nicht diskutieren müssen, sondern einfach Macht ausüben. Da es schlecht aussieht, dazu eine Geheimpolizei aufmarschieren zu lassen oder einfach auf die Bürger zu schießen, muss die Gesellschaft selbst zur Umsetzung des Totalitarismus eingespannt werden. Ausnahmen bestätigen die Regel: Hausdurchsuchungen erinnern regelmäßig daran, was dem Staat schon heute möglich ist, vor allem, um den “Delinquenten” öffentlich vorzuführen. “Zum Glück kann mir das nicht passieren!”, denkt sich der gute Bürger und studiert fleißig das Regelwerk. Ist das wirklich so? Natürlich nicht.Denn die Regeln könnten sich über Nacht schon wieder geändert haben.