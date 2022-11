Psychiatrisierung Andersdenkender: Die verdrehte Wahrheit als Waffe der „Wissenschaft“

Jetzt wird es gefährlich. Der unter Angela Merkel eingeleitete definitorische Umbau der Medien hin zu Hütern einer landesweit kontrollierten „Regierungsagenda-Qualität“, gefolgt von skandalöser „NetzDG“-Internetzensur, geht nun in die finale Phase. Auch wenn immer noch viel zu viele glauben, es werde wohl am Ende alles nicht so schlimm kommen und das entpolitisierte Leben in der Nische sei ja auch nicht so schlecht (und wenigstens ungefährlich), für den dürfte das Erwachen schmerzhaft werden.

Erinnert man sich ans Ende der Wende, so hatten wir nach 1989 ff. ja die einzigartige Gelegenheit, von diversen Ex-DDR-Bürgerrechtlern Näheres über den gesellschaftlichen Alltag Andersdenkender in einer linksextremen Diktatur zu erfahren. Einstige Dissidenten aus Leipzig und Dresden berichteten ausführlich davon, wie die SED Andersdenkende und Nichtlinke mit Hilfe staatlich gelenkter „Wissenschaft“ und „objektiver Medizin” durch Gutachten und angebliche Expertisen zu Unmenschen mit psychotischen Defekten und für die Gesellschaft nicht erträglichen Persönlichkeitsstörungen machen ließ. Eine gelenkten Medizin mit staatlich gleichgeschalteten Psychiatern und Psychologen fällten vernichtende Urteile über die Psyche Andersdenkender, sie medizinalisierten und psychiatrisierten die Opposition, um sie auf perfide und brutale Art und Weise zuerst zu diskreditieren und mundtot zu machen, dann – vermeintlich zu ihrem eigenen Schutz – aus der Gesellschaft zu entfernen und so für das System unschädlich zu machen – vergiftet durch Psychopharmaka, in den Tod getrieben durch psychologische „Betreuung”.

Die Wissenschaft als billigste aller Huren

Der Clou dabei: Diese Vertreter dieser marxistisch-leninistisch eingenorderten „Wissenschaft” und totalitären Handlangermedizin, die nur dem Zweck der Diskursverhinderung und wirksamen Feindbekämpfung dienten, machten sich selbst stets vor, das Richtige und fachlich Gebotene zu tun. Jede Diktatur bietet ihren Schergen Selbstbetrugsmodelle zur eigenen Gesichtswahrung an, seien es Sonderstufen der Ehre und Moral zum Wohle des Gemeinwesen, gesellschaftliches Prestige und Titel oder schnöde Pfründe als Bestechung. Die DDR wurde damit übrigens zu einem schlimmsten (oder auch besten) Beweise dafür, dass „Wissenschaft“, in den Fängen übergeordneter Befehlshaber und politischer Mächte, die wohl billigste Hure sein kann, die überhaupt zu haben ist: Zum einen arbeiten in diesen „Wissenschaften“ meist übereitle Konkurrenz-Persönlichkeiten, die scharf sind auf Anerkennung und höchstes Lob sowie Auszeichnungen, zum anderen sind sie zumeist angestellte Leistungsempfänger, welche ihren Job natürlich auch nicht verlieren möchten und es sich daher mit ihren Auftraggebern nicht verderben wollen – und daher nicht gerade zu unbequemen Meinungen neigen.

Der „wissenschaftliche Sozialismus“ war insofern ideologischer Magerquark, die so präsentierte unumstössliche „Wahrheit“ über den siegreichen Sozialismus und die absolute Moralherrschaft der Linken (die gilt heute noch) war real nur primitiver Gläubismus von und für Fanatiker – von der amtierenden Bonzen-Elite so gewollt und bestellt, und dem Volk zum bedingungslosen Dran-Glauben-Müssen präsentiert. Selbst die bösen Sektierer von Scientology geben sich bekanntlich einen hochwissenschaftlichen Anstrich – genauso wie jede Religion sich mit einer eigenen theologischen „Wissenschaft“ künstlich verziert.

Ansammlungen von Un- und Schwachsinn

Bei den braunen, den National-Sozialisten gab es eine „Rassenkunde” und „Wissenschaftler”, welche tagtäglich Schädel vermessen haben und die Pigmentierung menschlicher Haut und die Beschaffenheit von Haar aus vielen Kontinenten katalogisierten. Die Nazis entdeckten so – quasi als „wissenschaftliche!“ Sensation – den Untermenschen. Später konnten die Real-Sozialisten dann mit ihren „wissenschaftlichen“ Studien die Überlegenheit des Marxismus-Leninismus „beweisen“, weshalb der Kapitalismus nach diagnostizierten Stadien eben schließlich endlich – wie von selbst – abtreten und den Welt-Sozialismus zum Kommunismus führen würde. Man muss sich diese Ansammlungen von Unsinn, Schwachsinn und Blödsinn, getarnt als „Wissenschaft“, unbedingt vor Augen halten, um sich klar zu machen, welches große politische Verbrechen gerade in Vorbereitung ist und demnächst Zug um Zug in den politisch-repressiven Alltag Einzug feiern dürfte. Es lässt ahnen, wer hier nun bereits wieder in welcher Qualität das Sagen hat und welche kriminelle Energie sich hinter den weissen Westen und den harmlosen Türschildern bei den Mächtigen verbergen.

Wo stehen wir im Rahmen einer gefährlichen Entwicklung? Wenn wir uns vor Augen führen, dass es Lehrstühle für die unsinnigen und vor allem politisch von Extremisten instrumentalisierten „Gender Studies“ inzwischen in der Anzahl von hunderten alleine an staatlichen deutschen Hochschulen bzw. Universitäten gibt, dann ist eine Zielmarkierung hier bereits fest vorgegeben: Letztlich wird hier der Nachwuchs gezüchtet, um den ganzen Laden zu steuern. Nimmt man Statements von Angehörigen es linksextremistischen Rot-Rot-Grünen Berliner Senats hinzu, der bekanntlich inzwischen Wahlen wie in Venezuela oder auf Kuba veranstaltet, dann wird es noch deutlicher. Politisierte „Wissenschaft reloaded”: „Mit dem Promotionsrecht für Hochschulen für angewandte Wissenschaften (bisher Fachhochschulen) schließen wir an die bundesweite Entwicklung an. Forschungsstarke Fachbereiche können nun ihren eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs ausbilden und fördern. Aspekte der Stärkung von Transparenz, Governance und Diversitätsbeauftragung stellen Berlins Hochschulen modern auf und sichern demokratische Mitwirkungsrechte.“

Vorsicht, Falle!

Mit dem üblichen linken Vokabular wird da munter in den Wissenschaftsbetrieb hineingestochen, werden Pflöcke in den Boden gerammt, werden politische Orientierungen für das gesamte Personal geschaffen, welche dann Andersdenkende ensprechend auszugrenzen haben. Die Grünen-Fraktion aus Berlin meldet stolz den ideologischen Sieg der Genossen im Kampf für einen neuen Sozialismus der total „gerechten“ Art: „Diversitätsbeauftragte an Hochschulen werden eingeführt und die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten gestärkt.“ Na klar: Im 21. Jahrhundert stehen „Diversitätsbeauftragte“ hierzulande genauso für den gesellschaftlichen (Erkenntnis-)Fortschritt, ebenso wie auch Lastenfahrräder in Deutschland zum neuen Symbol deutscher Mobilität avancieren. Wir sind wieder wer! Wir, die Moralweltmeister! Oder doch eher Moralfaschisten…? Vorsicht, Falle!

Während der Einzug linker Themenvielfalt („Diversität”, „Klimawandel”, „Energiewende” und so weiter) in den Hochschulen allmählich fakultätenübergreifend zum politischen Diktat mutiert, gerät das wichtige Element der Umerziehung durch den totalitären Geist der Strippenzieher und der gestaltenden politisch mächtigen Kräfte samt ihrer Hilfstruppen – bis tief in die bereits durch kontrolierte Diskurshoheit gelenkter Medien – nun immer deutlicher in den offiziellen Fokus: Dieser Tage veröffentlichten etliche Medien das Ergebnis einer „wissenschaftlichen“ Studie, deren Quelle offenbar bewußt nebulös ausgewiesen wurde: „Dunkle Persönlichkeitsmerkmale machen anfällig für Fake-News”, so deren verräterische These. Wenn die üblichen linken Tageszeitungen oder Nachrichtenkanäle wie „n-tv” so etwas ohne nähere Einordnung berichten, dann kann man es noch halbwegs nachvollziehen. Jedoch wird es zur brand gefährlichen Grenzüberschreitung wenn etwa „wissenschaft.de“, ein Portal mit unmittelbarer Tuchfühlung zur mutmaßlich seriösen Wissenschaft, hier ebenfalls an die Seite der Studienautoren springt und deren deutlich erkennbare Strategie sofort umsetzt, indem sie krude und von dumpfer Menschenfeindlichkeit und Intoleranz nur so strotzende Grundannahmen dieser akademischen „Arbeit“ auch noch allgemeinverständlich, für die politische Umsetzung, aufbereiten.

Irre Studie über „dunkle Persönlichkeitstypen“

Der inhaltliche Ausgangspunkt der Studie, so ist dort zu lesen, sei die so genannte Covid-19-Pandemie gewesen – um dann pauschal und unwissenschaftlich-verallgemeinernd sämtliche Impf- und Corona-Maßnahmen-Kritiker in einen Topf zu werfen und von außen mit dem Warnetikett „Vorsicht, Gift“ zu versehen. Denn – völlig klar – schließlich kursierten in den letzten zwei Jahren doch „zahlreiche Fehlinformationen und Verschwörungstheorien“. Aha. Es gab also keinen Anlass zur Kritik?! Abgesehen davon, dass sich diese „Verschwörungstheorien“ derzeit gerade reihenweise als wahr herausstellen und es eher die staatlichen und öffentlich-rechtlichen Quellen waren, die „Fehlinformationen” verbreitet haben, ist die ideologische Verblendung und Unfähigkeit zur Selbstkritik hierbei geradezu atemberaubend. Gerade dieser Tage äußern sich zunehmend auch echte Wissenschaftler, bei denen die politische Lenkung wohl nicht so ganz funktioniert hat, immer kritischer zur Corona-Staatshysterie und ihren administrierten Folgen. Hierbei werden Teile der Impfpropaganda und der medizinisch begründeten Einschränkungen bürgerlicher Freiheits- und Grundrechte scharf in die Zange genommen, gerät der Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Senioren in Altenheimen und Patienten in den Krankenhäusern während der „Corona-Diktatur“ in heftigste Debatten.

Davon unbeeindruckt fragt unser „Wissenschaftsmedium” – angesichts der Kritik an den brachialen Corona-Maßnahmen und dem Umgang mit Skeptikern der fragwürdigen Impfstoffe, knallhart wie ein politischer Polizist: „Doch was sind das für Menschen, die daran glauben?“ Um dann mit einer fatalen Antwort den Knüppel auszupacken und schonmal den Schlüssel für geschlossene psychiatrische Anstalten und Gefängnisse bereitzulegen – und halten Sie sich fest, das meinen die wirklich so: „Menschen mit sogenannten „dunklen“ Persönlichkeitsmerkmalen, die vor allem auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind… neigen eher dazu, Falschmeldungen Glauben zu schenken. Eine Rolle spielt dabei neben ihrer politischen Orientierung auch ihre Auffassung von Wissen.“

Erkennbare Kriminalisierung

Und der Kern der umtriebigen Meinungsganoven, die nichts als Unruhe stiften, ist von der gaäänzlich neutralen (hahaha) „Wissenschaft“ auch schon ausgemacht: „Am anfälligsten für Verschwörungstheorien sind diejenigen, die davon überzeugt sind, dass Wissenschaft, Politik und Medien Tatsachen je nach Interessenslage konstruieren. Ohne handfeste Beweise und oft entgegen aller zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Evidenz behaupten diese zum Beispiel, die Pandemie sei von langer Hand geplant worden, um bürgerliche Freiheiten abzuschaffen, die Impfungen dienten ihn Wahrheit dazu, Menschen heimlich Mikrochips zur Überwachung einzupflanzen, oder das Virus werde über den Mobilfunkstandard 5G übertragen.“ Das hier extrem ins Absurde abgedrängte Grundrecht freier Meinungsäußerung, welches eigentlich auch das Recht auf Irrtum oder Falschglaube beinhaltet, wird hier erkennbar kriminalisiert, wie sich am unterschwellig feindlichen Duktus leicht erkennen lässt.

Fassen wir also an dieser Stelle kurz zusammen: Soeben haben „Wissenschaftler“ in einer „unabhängigen“ Studie unumstößlich-wahrhaftig bewiesen, dass derjenige, der kritisch über politische Umtriebe von Pharmakonzernen, übergelenkte und finanziell ferngesteuerte Studien und gravierende politische Fehlentscheidungen sowie über unseriösen Eigennutz in der Politik nachdenkt und darüber öffentlich diskutiert, etwas ganz Schlimmes, Verbrecherisches, Gemeingefährliches sein muss. Ein Untermensch womöglich? Ein Feind der Arbeiterklasse? Ein Ungläubiger? Nein, die heute aussätzigen Andersdenkenden mit ihrem Hexenglauben und ihrer toxischen Alchemie der Wahrheitssuche sind Menschen von „finsterer Persönlichkeit” (in der NS-Justiz hätte man von „niederer Gesinnung” gesprochen). Das ist es zumindest, was der Verantwortliche der Studie, ein denkwürdiger Psychologe namens Jan Philipp Rudloff, bei seiner Erforschung des Zusammenhanges zwischen „Fake-News”-Gläubigkeit und der dahinterliegenden Charakterstruktur dieser (unbedingt auszurottenden?) Personen herausgefunden haben will.

Die Perfidie der Infokrieger

Wie sie dabei vorgingen, spricht schon Bände: Infokrieger Rudloff und seine Kollegen führten vier aufeinanderfolgende Studien mit jeweils mehreren hundert Teilnehmern aus den USA oder Deutschland durch. Diese sollten einen Onlinefragebogen ausfüllen. Gefragt wurde, so „wissenschaft.de„, etwa danach, „wie stark sie bei der Bewertung von Informationen ihrem Bauchgefühl vertrauen, wie wichtig ihnen handfeste Beweise sind und inwieweit sie annehmen, dass scheinbare Fakten von Politik, Wissenschaft und Medien nach eigenen Interessen konstruiert werden.“ Tja, welch ein Wunder: Die Probanden, auf die dies zutraf, wurden als „politisch eher rechts“ ermittelt, unerreichbar für regierungsamtliche „Fakten“. Eine kritische, wachsame und genuin misstrauische Grundhaltung gegenüber vermeintlich „objektiven” Wahrheiten wird hier also von angeblichen „Wissenschaftlern“, ganz im Sinne des linksstaatlichen Meinungskampfes, geradezu bösartig umgedeutet.

Rudloff und sein Kollege Markus Appel von der Universität Würzburg (womöglich etwa der „wissenschaftliche“ Arm von Klaus Schwab und George Soros?) stoßen mit dieser perfiden akademischen „Arbeit“ natürlich bei RTL/“n-tv” offene Ohren und werden hier wohlverstanden – weshalb sie auch als Stichwortgeber für die nützliche Interpretation, für die Übertragung dieser kruden „Forschungsergebnisse“ auf politische Dimension gerne genommen werden: „Die Forscher stießen auf ein weiteres Merkmal: die dunkle Persönlichkeit. ‚Die bekanntesten drei (Merkmale) sind Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie‘, erklärt Rudloff. ‚Man nennt sie auch die dunkle Triade.‘” Soweit der „Nachrichtensender“. Während sich narzisstische Menschen überlegen fühlten und gerne im Mittelpunkt stünden, strebten „machiavellistische Personen” nach Macht und Status. „Psychopathie-Züge zeichnen sich hingegen besonders durch impulsives und angstfreies Verhalten aus. Diese Merkmale haben einen gemeinsamen Kern‘, sagt der Psychologe. ‚Menschen mit starkem Dunklen Faktor der Persönlichkeit sind ausschließlich auf ihren eigenen Vorteil bedacht – ohne Rücksicht auf andere zu nehmen.‘”

Was damit gesagt und gemeint ist: Wir, die Opposition, sind zum Abschuss freigegeben. Wir alle sind demnächst Psychopathen, Gesinnungsverbrecher, Meinungsterroristen, charakterlose Egomanen – und uns alle sollte man… und so weiter, und so fort. Die DDR lässt grüßen. Gulag, Umerziehungslager, geschlossene Psychiatrie? Oder Schlimmeres? Wie ist das gemeint, ihr „Wissenschaftler“???