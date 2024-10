Radweg-Irrsinn in Berlin: Hunderte Mieter verlieren ihre Wohnung

Die Berliner Stadtregierung hat einen neuen Weg gefunden, die extremere Wohnungsnot in der Hauptstadt noch zu verschlimmern. Im Stadtteil Charlottenburg droht nun Hunderten Mietern der Rausschmiss aus ihrer Wohnung, weil ein vor vier Jahren eingerichteter „Pop-up-Radweg“ der Feuerwehr den uneingeschränkten Zugang zu den Gebäuden unmöglich macht: Am rechten Rand der Fahrbahn verläuft eine extrem breit dimensionierte Radspur, dann folgt eine Spur für parkende Fahrzeuge und erst dann die Spur für den fließenden Verkehr. Deshalb ist der Radweg zu schmal für die Einsatzfahrzeuge und der Abstand von der linken Fahrspur zu den Häusern für die Leiterwagen zu groß. Bei Gebäuden mit bis zu 22 Metern Höhe ist gesetzlich ein zweiter Fluchtweg vorgeschrieben.

„Über diese Problemlage haben seit dem Jahr 2020 nicht mehr zählbare Gespräche meiner Abteilung und Ihrem Hause stattgefunden, mit dem Ergebnis, dass der rechtswidrige Zustand unverändert andauert“, teilte der Charlottenburger CDU-Bezirksstadtrat Christoph Brzezinski Verkehrs-Staatssekretär Johannes Wieczorek (ebenfalls CDU) schriftlich resigniert mit. Dies könne „unsererseits nicht länger hingenommen werden“, da eine „ernsthafte Gefahr für Leib und Leben der Bewohner“ bestehe.

Grüne Schildbürgerstreiche in der autofeindlichsten Stadt Deutschlands

Ab dem 1. November will Brzezinski daher nun “sukzessive Nutzungsuntersagungen” für die betroffenen Wohneinheiten aussprechen, im Klartext also: den Mietern den Zugang zu ihren eigenen Wohnungen verwehren. Was mit den Menschen geschehen soll, weiß das Bezirksamt natürlich nicht. Der FDP-Bezirksabgeordnete Johannes Heyne äußerte zwar Verständnis für Brzezinski, da dieser persönlich in Haftung stehe, wenn er einen baurechtlichen Missstand dulde, kritisierte aber auch, dass die Einrichtung des Radweges nicht mit dem Bezirk abgestimmt gewesen sei.

Dieser Streit werde nun auf dem Rücken der Mieter ausgetragen. Dies sorge für eine „wahnsinnige Verunsicherung und Frust gegenüber der Verwaltung“. Heyne forderte eine „vernünftige Lösung“. Die ist jedoch nirgends weniger zu erwarten als in Berlin, der mittlerweile wohl autofeindlichsten Stadt Deutschlands. Schlimmstenfalls werden nun wegen dieses Schildbürgerstreichs Hunderte von Menschen im Winter in die Obdachlosigkeit getrieben. Aber Hauptsache, für die einzigen Politikziele wird weiterhin alles getan im Shithole an der Spree: Flüchtlingsunterbringung und “Klimaschutz” durch Demobilisierung des Autoverkehrs.