Raider heißt jetzt Twix – sonst ändert sich nix

Jeder kennt ihn, den Plombenzieher der amerikanischen Firma Mars, die spezialisiert ist auf Sicherstellung kollektiver Übergewichtigkeit der klebrigen Art: Den zweiriegeligen Karies-Turbo mit dem schönen Namen Twix. Er besteht aus Keks, Karamell und Milchschokolade, schmeckt süß und lagert sich nach Verzehr gemäß der Devise “a moment on the lips, a lifetime on the hips” gerne dauerhaft im Hüft- und Bauchbereich an. Anfangs wog er 58 Gramm, dann – bei höherem Preis – 50 Gramm und jetzt erfreut er den Konsumenten mit gesundheitsfördernden, jedoch noch teureren nur mehr 46 Gramm.

Aber nicht nur Preis, Nettogewicht und physiologischer Brennwert dieser Darmverklebungszäpfchen hat sich geändert, sondern auch der Name der Schokotorpedo-Zwillinge: Seit Markteinführung im Jahre 1967 hieß das Ding in Deutschland Raider, wurde dann allerdings im Jahr 1991 zu Twix umbenannt, begleitet von einem der erfolgreichsten und eingängigsten Slogans der Marketinggeschichte (siehe Überschrift dieses Beitrags), der es in die Alltagssprache schaffte. Bis heute erfreut dieses nutzlose, aber teure Produkt Konsumenten: Adipöse, pathologische Naschkatzen, Prädiabetiker und solche, die es werden wollen..

Raider und Twix in der Politik

Die deutsche Politik ähnelt in gewisser Weise diesem Schokoriegel-Zwilling. Mit Autorisierung des Emittenten der parlamentarischen Vertretung des Vereinigten Wirtschaftsraumes – in diesem Falle nicht der Firma Mars, sondern der Siegermächte des 2. Weltkriegs (Zitat Markus Söder: “Es wird alles in Washington entschieden!”) – kam in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte ein twixähnliches Hirnverklebungsprodukt auf den politischen Markt: Die Zwillinge CDU und SPD. Mal wird die eine bei Wahlen hochgefälscht, mal die andere. Mal regiert die eine mit dem Aufpasser FDP, mal die andere. Wichtig ist nur, dass die Zwillinge zusammen agieren, um die Kontinuität des Untergangs der Deutschen zu gewährleisten.

So ist es den Wahlveranstaltern auch 2025 gelungen, diesen guten Brauch fortzusetzen. Der Urnenpöbel, die entsprechende Software und die Hilfe von Agenturen wie beispielsweise das “Team Jorge” konnten den Wahlausgang erfolgreich im Sinn der transatlantischen Interessenverbände abschließen. Besagtes “Team Jorge”, zur Erklärung, ist eine israelische Firma, die nach eigenen Angaben im Auftrag von Politikern und reichen Privatpersonen weltweit mit verdeckten Kampagnen in bislang mindestens 33 nationale Wahlkämpfe und Referenden eingegriffen hat – darunter in 27 Fällen angeblich “erfolgreich”. Und so hat der Michel erneut den Salat: Der Warburg-Kandidat mit Gedächtnisschwäche weicht – und macht dem BlackRock-Diener Platz. Die Dame von Goldmann Sachs wiederum kam in dieser Runde noch nicht zum Zuge; unsere amerikanischen Freunde schonen Alice im linken Wunderland vorerst noch für den zukünftigen Einsatz. Da sich nichts ändern wird, trifft der Werbeslogang aus 1991 auch heute noch durchaus zu: “Aus Raider (Warburg) wird Twix (Blackrock) – sonst ändert sich nix.”

Wenn Liebgewordenes geht

Im Kleinen bringen die Bunten- oder auch Tuntentagswahlen jedoch durchaus die eine oder andere Veränderung: Der intellektuelle Acapulco-Klippenspringer der Herzen, unser Wärmepumpen-Robbie, ist fortan nicht mehr in der großen Politik vertreten. Nicht, dass er politisch gescheitert wäre; er wurde nur nicht mehr wiedergewählt. Auch die eine oder andere Bewegungshorstin der Rotzgrünen wird uns nicht mehr mit hackeligen Tanzbewegungen der dritten Gewichtsklasse erfreuen können. Tanzen ist eben nicht die wichtigste Begabung eines Berufspolitiker-Diätenempfängers. Das weitere Schicksal der wortgewaltigen Außentrampolin-Kriegserklärerin ist hingegen noch unbekannt; möglicherweise wird sie mithelfen, das einzige Produkt, das in Palästina produziert wird – nämlich die erfundene eigene Geschichte – weiterzuentwickeln. Schließlich hat sie mit ihrem eigenen geschönten Lebenslauf außreichend Erfahrung darin.

Auch wenn der Gedanke unerträglich erscheint, so besteht dennoch eine theoretische Möglichkeit des Grauens: Saskia Esken (die Dame mit dem Messerüberfall-Verhinderungsgesicht) könnte sich – auch wenn sie sich noch sträubt – bald ebenfalls aus der Spitzenpolitik zurückziehen (müssen). Wer wird dann die Talkshows bereichern? Bonsai-Kevin ist raus aus der Nummer, der König der Zahnhygiene vielleicht ebenfalls bald und das zarte Elfchen aus dem Schwabenland ebenfalls. Was, wenn daher auch das sympathische Antlitz der Parteichefin der Herzen, dieser optische Sonnenaufgang der drohenden Apokalypse, dauerhaft von den Bildschirmen verschwindet? Eine entsetzliche Vorstellung! Der Deutsche mag bekanntlich keine Veränderung und im Fernsehen schon gleich gar nicht.

Beständigkeit als politische Tugend

Dem aufmerksamen Beobachter ist schon lange klar: Die Agenda ändert sich nicht, ganz egal, welcher Politiker-Wurstkopf sie dem Publikum verkauft. Und so können wir sicher sein, dass die Bunzelrepublik weiter mit levantinischen Fachkräften für spezielle Sonderberufe geflutet wird. Die Steuern werden weiter steigen. Die Bürokratie wird weiter wie bisher konsequent abgebaut, sodass in 10 Jahren dann 85 Prozent der Bevölkerung in irgendeinem Zweig der öffentlichen Verwaltung tätig (oder untätig) sein werden. Der Rest – bis auf zwei Prozent – arbeitet als Drogenhändler, Uber-Fahrer, Schlepper und Schleuser, Friseur, Döner-Gammelfleischverkäufer, Wettbürobetreiber oder in der öffentlichen Unsicherheitsbranche. Was ist mit den verbleibenden zwei Prozent? Die sitzen wegen diverser Traumata in den Klapsmühlen der Republik.

Die Weihnachtsmärkte, Fußgängerzonen und Stadtparks werden auch zukünftig wirkungsvoll gegen Rechtsterroristen geschützt werden. Moscheen, islamische Kulturvereine oder andere Teppichküssereinrichtungen müssen hingegen nicht geschützt werden, denn aus bislang noch unbekannten Gründen werden sie keine Ziele der Rechtsterroristen. Das Land wird trotz CDU-Regierungsbteiligung bunt bleiben und immer bunter werden. Der Christopher Street Day wird zum gesetzlichen Feiertag und der Muttertag wird, weil “Nazi” und “unnötig”, abgeschafft. Wie schrieb die amerikanische Managerlegende Jack Welsh doch gleich: “Die Veränderung hat keine Anhänger. Die Menschen hängen am Status quo.” Dem kollektiven Selbstmord der Deutschen steht daher nichts mehr im Weg!