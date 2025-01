Raketen für die Ukraine, aber nicht zu Silvester: Die verlogene Debatte um ein Böllerverbot

Vor zwei Jahren, nach den ersten bundesweit für Aufsehen sorgenden Silvesterausschreitungen in Berlin am Jahreswechsel 2022/2023, bestimmte die Diskussion über die Offenlegung der Vornamen der angeblich “überwiegend deutschen” Täter wochenlang die öffentliche Debatte. Jetzt, nach zwar noch gravierenderen, dafür aber weitgehend unter den Teppich gekehrten neuerlichen Gewaltexzessen in der vergangenen Neujahrsnacht, wurde anscheinend der “kurze Dienstweg” gewählt: Ohne viel Federlesens fanden die Namen der Verdächtigen 60 ihren Weg ins Netz. Weil auch diesmal 60 Prozent Prozent der Berliner Silvester-Krawallmacher laut Polizei (Pass-)“Deutsche” sind, ist natürlich weiterhin die Frage interessant, was das für “Landsleute” sind, die überwiegend arabisch aussehen, Arabisch sprechen und Krieg mit Böllern und Kugelbomben spielen. Nun ist die Liste mit deren Vornamen publik geworden – und siehe da: Am häufigsten heißen die Tatverdächtigen Mohammed, Ali, Yussuf und Hassan.

Die Aufregung darüber in den etablierten Medien und ihrem sedierten Publikum ist allerdings gering; sie korrespondiert mit dem Desinteresse weiter Teiler der Bevölkerung an einer handstreichartig-inflationär ausgeweiteten Verramschung der deutschen Staatsbürgerschaft durch die regierende Ampel, die mit der stillschweigenden, mit Hochdruck laufenden Einbürgerung möglichst vieler Migranten (darunter erweislich nicht integrationswillige und kriminelle) die demographische “Veränderung” unwiderruflich zementieren will.

Die üblichen Verdächtigen hinter “#BöllerCiao”

Die Auflösung ihrer Identität und die Entstellung ihrer Heimat bis zur Unkenntlichkeit juckt die Deutschen mehrheitlich noch immer nicht; stattdessen können sie sich umso leidenschaftlicher für anmaßende ideologische Schwachsinnsprojekte erwärmen wie etwa den Ruf nach einem Verbot von Feuerwerkskörpern zu Silvester, die Jahr für Jahr aufs Neue erschallt, wenn auch aus wechselnden Motiven. Auch dieses Jahr wird wieder nach Silvester von den üblichen Verdächtigen ein privates Böllerverbot gefordert: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der berüchtigte Abmahnverein “Deutsche Umwelthilfe” übergaben gestern einer Vertreterin des Bundesinnenministeriums jeweils eine Petition mit insgesamt rund zwei Millionen (!) Stimmen, die sich für ein entsprechendes Verbot aussprechen. Insgesamt stehen 35 Organisationen und – teils staatlich finanzierte – NGOs hinter der Kampagne “#BöllerCiao”.

Die Berliner GDP hatte ihre Petition bereits vor zwei Jahren gestartet. Bis letztes Silvester hatten nur 90.000 Menschen unterschrieben; nach den neuerlichen migrantischen Gewaltexzessen schoss die Zahl jedoch auf fast 1,5 Millionen nach oben. Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen die alljährliche Gewalt, denen Polizisten zum Jahreswechsel ausgesetzt sind. „Was wir vergangenes Silvester erlebten, übersteigt jeden Rahmen. Diese massive Gewalt gegen unsere Kolleginnen und Kollegen muss aufhören“, erklärte der Berliner GdP-Landesvorsitzende Stephan Weh. Wenn so viele Menschen für eine Gesetzesveränderung unterschreiben, könne verantwortliche Politik das „nicht mehr einfach wegatmen und zur Tagesordnung übergehen“. Trotz Warnungen sei das Bundesinnenministerium jedoch bislang untätig geblieben, hieß es weiter. Zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt müssten nur zwei Sätze der Sprengstoffverordnung des Bundes gestrichen werden.

Friedliche Altbürger sollen für die Exzesse aggressiver Neubürger büßen

Der Witz dabei: Um die Gewalt zu beenden, müsste der Staat natürlich nicht gegen die Böller, sondern gegen die Kriminellen und Asozialen durchgreifen, die diese für ihre pyrotechnischen Kriegssimulationen missbrauchen. Es ist dasselbe wie mit den “Waffenverbotszonen”: Nicht Messer töten Menschen, sondern Menschen mit Messern. Und so sind auch die Kracher und Böller nicht das Problem. Jahrhundertelang wird in Europa das neue Jahr mit Feuerwerk begrüßt und nie, bevor angeblich traumatisierte oder gewaltsozialisierte westasiatische Problemjugendliche oder kriminelle Steinzeitmenschen Deutschland als neues Habitat für sich entdeckten, gab es diese Gewalt. Unvermeidliche Unfälle – das ja; aber niemand (bis auf – dann auch entsprechend hart geahndete – seltene Ausnahmen) schoss Böller waagrecht auf andere Menschengruppen ab oder in Kinderzimmer, warf schwere Blendgranaten oder Feuerlöscher auf Rettungsfahrzeuge oder attackierte Polizisten lebensgefährlich – so wie auch kein deutscher Rentner je auf dem Weihnachtsmarkt sein Schweizer Messer zückte und anderen die Kehle aufschlitzte. Weil dies als Folge eines biblischen Staatsversagens nun aber dauern passiert, soll jetzt die friedliche Mehrheit auf ihre Gewohnheiten und Traditionen verzichten, ehe die Politik endlich durchgreift und ihre Hausaufgaben macht. So läuft das in diesem kaputten Doppelmoralstaat.

Die DUH steuerte mit ihrer Petition noch einmal rund eine halbe Million Stimmen bei; hier ging es natürlich nicht um Gewalt, sondern um eine andere ideologische Stoßrichtung: “Klima” und “Feinstaub”. Zunächst wird hier das übliche Klimageschwurbel abgesondert; privates Silvester-Feuerwerk sei „der falsche Start in ein neues Jahr“. Die Unmengen an Pyrotechnik seien nicht nur gefährlich, sie schadeten auch der Gesundheit von Menschen und Tieren, sondern würden auch die Umwelt verschmutzen und dazu führen, dass es immer wieder mit schlechter Luft und hohen Feinstaubwerten in ein neues Jahr gehe. Gähn.

Verweichlichung in der Schneeflockenideologie

Es zeigt sich also einmal mehr, dass selbst bei einem solchen Thema kommen alle Absurditäten dieses Landes zusammen. Die Gewalt gegen Polizisten geht fast ausschließlich von der üblichen muslimisch-männlichen Problemklientel aus. Bis vor zehn Jahren waren solche kriegsartigen Ausschreitungen unbekannt. Dies wird von der Polizei aber natürlich nicht erwähnt. Der DUH und ihrem linken Anhang ist die Böllerei als aus ihrer Sicht proletenhaftem Vergnügen weißer Deutscher, die vermutlich auch noch irgendwie rechtsradikal sind, ohnehin seit langem ein Dorn im Auge. Bundeskanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser lehnen ein Böllerverbot bislang ab, wohl auch, weil sie wissen, dass ihre migrantischen Hätschelkinder einen solchen Schritt äußerst unfreundlich aufnehmen würden. Betroffen wären hier wie da am Ende jedenfalls wieder einmal harmlose Deutsche, denen eine weitere kleine Freude einmal im Jahr verweigert werden soll, weil Migranten und einige Dummköpfe, die sich mit illegal beschafften Feuerwerkskörpern verstümmelt haben (und dies im Fall eines offiziellen Verbots noch weitaus öfter täten, weil damit der Import illegaler und unsicherer Böller rasant zunähme), an Silvester die Schlagzeilen beherrschen.

Auch der vermeintliche Schutz von Tieren, die “Knalltrauma” oder “Höllenängste” erleiden und der immer wieder als Argument für ein Böllerverbot angeführt wird, spiegelt die allgemeine Verweichlichung der Schneeflockenideologie wider. Ein kräftiger Gewitterschwarm kann ungleich länger dauern als die eine Stunde Geballere nach Mitternacht – und auch das haben Hunde und Katzen seit jeher überlebt. Derlei Animositäten spielten über Generationen hinweg keinerlei Rolle hierzulande; nun werden sie plötzlich als moralisches Totschlagargument verwendet. Und, zu schlechter Letzt, dass sich allen Ernstes in Deutschland zwei Millionen Stimmen für ein Böllerverbot finden, nicht aber gegen die immer neuen Waffenlieferungen an die Ukraine, die zu einer nuklearen Eskalation führen könnten, und somit die Deutschen also mehr Probleme mit Feuerwerks- als mit Mittelstreckenraketen haben, auch nicht für den Wiedereinstieg in die Atomkraft, für die Begrenzung der Migration für Steuersenkungen; für eine Reform des politischen Systems oder andere wirklich relevante Themen: Das sagt wahrlich alles aus, was man über Deutschland wissen muss.