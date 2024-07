Raketenstationierung in Deutschland: Wie die Grünen lernten, die Bombe zu lieben

Als die Amerikaner in den frühen 80er-Jahren Raketen im Rahmen des NATO-Doppelbeschlusses in Deutschland stationieren wollten, löste dies die größten Demonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik aus. Die Angst vor einer atomaren Eskalation war allgegenwärtig und nahm geradezu hysterische Ausmaße an. Führend bei den Protesten waren SPD und Grüne, letztere hatten gar neben der Anti-AKW-Kampagne hierin einen ihrer Gründungsmomente. Was heute von sogenannten “Putinverstehern”, “Russland-Verharmlosern” und Gegnern der Ukraine-Hochrüstung an berechtigter Kritik vorgebracht wird, ist inhaltlich fast identisch mit dem, was damals von Pazifisten gegen die weitere Nachrüstung ins Feld geführt wurde. Damals galt dies als dezidiert links, heute als rechtsextrem. Umgekehrt vertreten die damaligen Sitzblockierer, Mutlangen- und Ramstein-Veteranen und grünen “Keine Waffen in Krisengebiete!”-Plärrer heute paradoxerweise leidenschaftlich NATO-Interessen, stellen die Mehrheit der Pro-Ukraine-Kriegsjubler und sind von Tauben zu Falken gewandelt.

Aus “Antiimperialisten” und Anti-Amerikanern von gestern wurden die glühendsten Transatlantiker, und diese Schizophrenie fällt speziell den globalistisch-sandgestrahlten Grünen gar nicht mehr auf. Wer einmal durch die WEF-Schule gegangen ist und mit dem Lametta des “Young Global Leaders” behängt wurde, der plappert eben nach, was man ihm ins Spatzenhirn gepflanzt hat. Die Trampolinspringerin im Außenamt lässt grüßen. Besonders bizarr ist dieser geistesgestörte Sonderfall von Dialektik in Echtzeit vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die NATO mit ihrem damaligen Doppelbeschluss, der die Linken westlich des Eisernen Vorhangs zum Durchdrehen brachte, umgleich zurückhaltender und verantwortungsbewusster vorging, als dies der kriegsgeile selenskyjverzückte Westen heute tut.

Unberechenbarer als im Kalten Krieg

Es hieß nämlich deshalb Doppelbeschluss, weil es sich um eine duale Strategie aus einerseits Nachrüstung mit Mittelstreckenwaffen und andererseits aktiven Abrüstungsangeboten an die Gegenseite handelte. Man redete also immer miteinander, obwohl man sich gegeneinander wappnete. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Im Gegenteil: Wer, wie Victor Orban, einzig staatsmännische Weitsicht und europäische Verantwortung übernimmt und den Dialog zu retten versucht, wird von geistigen Tieffliegern und Funktionären des militärisch-wirtschaftlichen US-Vasallentums in Berlin und Brüssel beleidigt und verflucht. Gespräche sind dort nicht vorgesehen – dafür aber einseitige Nach- und Hochrüstung ohne jede Folgenabschätzung.

So soll nun zu einer Zeit, da die Weltlage noch unberechenbarer als im Kalten Krieg ist und der Westen größtenteils von Politikern ohne jegliches Format, ohne Intelligenz und Demut in Grund und Boden regiert wird, Deutschland wieder zum Standort von US-Raketen und damit auch zur bevorzugten Zielscheibe für russische Angriffe werden. Beschlossen und im Hinterzimmer vorbereitet wird dies alles mehr oder weniger heimlich und von Figuren wie Olaf Scholz und Annalena Baerbock, deren Parteien gemeinsam nicht einmal mehr ein Viertel der Deutschen repräsentieren, und ohne dass darüber irgendeine öffentliche Diskussion erfolgt, geschweige denn, es einen Aufschrei dagegen gäbe. Beim jüngsten NATO-Gipfel kündigten beide quasi en passent diese folgenschwere und dramatische Entscheidung an. Damit ist der letzte Beweis erbracht, dass die Grünen heute als fanatischste Treiber der Aufrüstung zu bezeichnen sind, welche sie vor 40 Jahren ebenso strikt und kompromisslos bekämpften.

Mit dummdreisten Sprechblasen in die atomare Auslöschung

Gerade Baerbock faselt sich geradezu in einen Rausch, wann immer sie zu diesem Thema den Mund aufmacht. “No matter what my German voters say“, wird da der “war against Russia” zum alles rechtfertigenden Leitmotiv. Putin ist bei Baerbock an allem schuld: Mit ihm könne man grundsätzlich nicht verhandeln, er habe das Arsenal, mit dem er „unsere Freiheit in Europa bedroht, kontinuierlich ausgebaut“ und schon seit Jahren „mit Abrüstungsverträgen“ und „unserer gemeinsamen Friedensarchitektur gebrochen“, so Baerbock verkürzt und wahrheitswidrig. Deshalb seien „verstärkte Abschreckung“ und „zusätzliche Abstandswaffen“ nötig, plappert das alberne Kind im Außenamt ahnungslos von den Folgen dieser Eskalationsspirale in die Kameras; Alles andere sei „verantwortungslos“ und „auch naiv gegenüber einem eiskalt kalkulierenden Kreml“. Ausgerechnet eine Totaldilettantin, die in ihrem eigenen Ministerium mit der verbrecherischen Visa-Affäre derzeit genügend Dreck am Stecken hat, quasselt Deutschland mit dummdreisten Sprechblasen in die mögliche atomare Auslöschung.

Und der präsenile Kanzler? Scholz tat, was er immer tut – indem er einfach die entsprechende Vereinbarung unterschrieb und ansonsten den Mund hielt. Inhaltlicher Widerstand kam immerhin verhalten vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich: Dieser erklärte, dass die NATO bereits ohne diese zusätzlichen Systeme über eine „umfassende, abgestufte Abschreckungsfähigkeit“ verfüge, womit diese eigentlich nicht nötig seien. Zudem verstehe er nicht, warum ausgerechnet Deutschland diese Systeme installieren solle: Unter „Lastenteilung“ habe er bisher etwas anderes verstanden. „Die Raketen haben eine sehr kurze Vorwarnzeit und eröffnen neue technologische Fähigkeiten. Die Gefahr einer unbeabsichtigten militärischen Eskalation ist beträchtlich“, so Mützenich. Dieses vorübergehende Aufflackern von Vernunft dürfte im Schraubstock der innerparteilichen Disziplin indes kaum genügen, um die eingeleitete Amokfahrt noch zu verhindern – zumal von einer CDU geführten Bundesregierung, vermutlich sogar gemeinsam mit den Grünen, schon gar kein Kurswechsel zu erwarten ist. So taumelt Deutschland also ganz nebenbei, von der Öffentlichkeit quasi unbemerkt, in just die Situation hinein, vor der in den frühen 1980ern Millionen von Menschen in Millionenaufmärschen und Großdemos gewarnt hatten. Heute hingegen, wo die damaligen Oppositionellen selbst an der Macht sind, stellen sie an Bosheit und Dilettantismus alles in den Schatten, was sie damals irrtümlicherweise in den damals Regierenden sahen. Diese Bevölkerung ist so sediert und von den zahllosen politisch verursachten Krisen zermürbt, dass sie wohl nicht einmal mehr dann zur Besinnung käme, wenn die russischen Raketen bereits im Anflug wären.