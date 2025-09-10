Rambo Zambo vom Feinsten: „Fotzen-Fritz“ – der ultimative Partyhit!

Von A wie Afghanistan über M wie Milliardenpaket und R wie Renteneintrittsalter bis zu Z wie Zeitenwende: Beim “Fotzen-Fritz” ist nach der Wahl nichts wie vor der Wahl – “versprochen”! Schon Mutti wusste es: Das Wahlvolk soll sich bloß nicht einbilden, dass die Versprechen von vor der Wahl auch nach der Wahl noch ihre Gültigkeit hätten!

Angesichts endloser gebrochener Wahlversprechen, Schuldenorgie, und fortgesetzter Lügen unseres Bundeskanzlers von linken Gnaden Friedrich Merz ging dem Unternehmer Axel B. der Spitzname “Fotzen-Fritz“ nicht mehr aus dem Kopf. Diesen hatte Merz einst im Bundestag getragen (damals um die Jahrtausendwende, als er irrigerweise noch für einen politischer Hoffnungsträger gehalten wurde).

Ein Gesicht zum Ohrfeigen

“Fotzen-Fritz” bezieht sich auf die im Bayrischen verbreitete Bedeutung des Begriffs “Fotzn” für Backpfeife, meint sinngemäß also “Ohrfeigengesicht” und wurde bereits 2018 vom Spaßpolitiker und Europaabgeordneten Martin Sonneborn (“Die Partei”) in Erinnerung gerufen. Nach Merz‘ epochaler Wählertäuschung wurde der Spitzname wieder hervorgekramt und gelangte zu neuen Weihen – auch und gerade dank des YouTubers und Satirikers Tim Kellner aka Love Priest, der “FotznFritz” für Merz zum geflügelten Wort machte und dem Lügenkanzler sogar ein gleichnamiges T-Shirt widmete.

Axel B. ließ sich vom “Fotzen-Fritz” seinerseits zu einigen absurden, satirischen, politisch jedoch überaus treffenden Gedanken inspirieren – und fasste diese in ein Gedicht, das sich auch zur Vertonung eignete. Nachdem die Idee für einen Song ein Weilchen brachgelegen hatte, traf B. auf einen Geschäftsfreund, der nebenbei unter dem Künstlernamen “aKImu” Musik mit KI produziert. Weil beide den gleichen Humor teilen, gingen sie das Projekt alsbald gemeinsam an. Beide fanden, dass ein Mallorca-Partyhit genau der richtige musikalische Rahmen für einen “Fotzen-Fritz”-Song sei. Am Text wurde noch eine Weile herumgeschraubt, um ihn eingängiger zu machen – schließlich soll er ja zum Mitsingen anregen und Freude verbreiten, auch wenn er mehr als angebrachte Kritik an einem Kanzler übt, der längst zum ultimativen Negativbeispiel eines rückgratlosen Politikers geworden ist.

Echter Trash – hohe Kunst!

Zur Veröffentlichung auf Youtube musste natürlich noch ein Video zum Lied her, wofür aKImu echten Trash – also hohe Kunst – schuf. Denn Spaß soll das Ganze ja machen, nach dem Motto: Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst! Und das ist in der Tat gelungen. Üble Laune bekommt man schließlich von ganz alleine, man muss sie sich trotzdem nicht Tag für Tag verderben lassen. “Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht“ – was einst Heinrich Heine dichtete, ist heute das Motto der Ballermann-Partygänger auf Malle, und jetzt haben sie mit “Fotzen-Fritz – der Song” noch einen Party-Gassenhauer mehr als Soundtrack – das Ergebnis kann man am Ende des Beitrags bewundern.

Damit lässt sich entspannt abfeiern – und wenn es nur aus purer Verzweiflung über die täglichen Tiefschläge auf allen Ebenen ist, quasi aus blanker Notwehr und Verdrängung in diesen Zeiten, da der deutsche Panzer bald wieder gen Stalingrad rollt, Urlaubsflüge ebenso wie Fleischkonsum dem Klima schaden (obwohl doch auch Onkel Adolfo Vegetarier war!) und man nicht mehr über die Falschen lachen darf, ohne morgendliche Hausbesuche zu riskieren.

Party auf der Titanic bis zuletzt!

Doch auf der Titanic wurde ja bekanntlich bis zum Schluss getanzt und gefeiert – und deshalb ist auch heute wieder Ausgelassenheit angesagt! Es gilt die Devise: Hauptsache Spaß – und “ein bisschen Spaß muss sein”, wusste schon der legendäre Roberto Blanco. Diese Message transportiert auch der neue Song: Liedzeilen wie „Fotzen-Fritz mag Trüffel mit Tabascospritz“ oder „am liebsten reist er auf nem Taurus“ kombinieren politischen Spott mit “merzigem” Lifestyle. aKImu erklärt dazu in der Videobeschreibung: „Wer Steuern zahlt, darf auch bissi Spaß haben; und wer regiert, darf auch bissi Spaß versteh‘n.“ Ob das all die Fritzens dieser Welt genauso sehen? Es wird sich zeigen; die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt…

Fotzen-Fritz – der Song” ist Rambo Zambo vom Feinsten – Pool und Party kostenlos mit dabei! Und während gefeiert wird, lügt der Fotzen-Fritz weiter, dass sich ”…die Balken biegen, denn er will ja viele Stimmen kriegen!“

Hier das Video zum “Fotzen-Fritz”-Hit: