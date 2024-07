Rammstein und der Aufbau eines europäischen Ministeriums für Staatssicherheit

Die Luft wird dünner, die Einschüsse kommen näher. Kein Zweifel, ein Gespenst geht um in Europa und dem deutschsprachigen Raum: Das Gespenst des totalitären Wahns aus Zensur, Normenkontrolle und Gleichschaltung. Das Gespenst hat den langen Bart des Marximus – und nur die Kleider gewechselt. Dass sich Geschichte, ausgerechnet auch im Zwei-Diktaturen-Deutschland, tatsächlich wiederholt – wer hätte es gedacht?! Hierzu fliegen einem die passenden Zitate derzeit im Internet, bei den kritischeren Zeitgenossen, regelrecht um die Ohren. Irgendwer äußerte sich unlängst zum Personal der totalitären Staaten, dass diese immer untalentierte und eher einfältige Gefolgschaft an sich binden, charakterlose Gesellen ohne allzu viel Charisma und souveräne Persönlichkeit – ergo: Mitläufer statt Mitdenker. Inmitten dieser Transformation, in der wir nun am Ende der demokratischen Laufzeit der alten BRD offenkundig stehen, werden die Anhänger bösartiger Einfalt und inhumaner Allmachtentfaltung immer zahlreicher und deutlicher erkennbar und drängen nach oben, in Schaltstellen der Macht. Geben wir der folgenden Begegnung daher noch weise Worte des prophetischen Schriftstellers Aldous Huxley mit auf den Weg: „Ein Fanatiker ist – in psychologischen Begriffen definiert – ein Mensch, der bewusst einen geheimen Zweifel überkompensiert.“

Der folgende Fall könnte aus einem Lehrbuch über den Abstieg einer eben noch freien und demokratisch unbeschwerten Gesellschaft stammen. Mit elitär konstruiertem Verhaltenskodex sollen nunmehr freie Individuen beruflich vernichtet und die gesamte Freiheit der Künste nebenher gesamt zerstört werden. Worte als Waffen: „Experte zu Fall Rammstein: Das Problem sind die weißen Männer“, titelt allen Ernstes die “Morgenpost”. Als ich diese Überschrift las, wußte ich sofort, dass es nun ganz, ganz schlimm kommen würde. Lassen wir einmal kurz diesen Ausschnitt auf uns wirken. Formuliert wurde diese unterirdische MoPo-Latrinen-Parole Mitte Juli dieses Jahres: „Das Problem sind die weißen Männer.“ Es ist ein Satz, der eine ungeheuerliche rassistische, anmassende und übelst diskriminierende Frechheit impliziert. Es ist die dreiste Umkehrung der Anschuldigungen aus woken und linken Kreisen, welche stets eine „gruppenbezogene Stigmatisierung“ und die grobe Überzeichnung und kritische Zuschreibung von Attributen, in der Koppelung an eine Hautfarbe, heftigst kritisieren. Sich selber aber genehmigt man einen kräftigen Schluck aus der Pulle; Rassismus ist in diesen Kreisen offenbar eine Frage der Deutungshoheit und wer oben(auf) ist, der darf auch Menschen mit der „falschen“ Hautfarbe fertig machen. Perversion deluxe unter den Pseudointellektuellen der verkommenen Jetztzeit!

Wortwaffen und Stichwortkalender

Es ist eben diese ökolinke Mainstream-Meinungs-Deutungsmacht, welche über Begriffstransporte Wortwaffen entwickelte und unter anderem via Stichwortkalender à la Gender, Woke, Klima oder „Kolonialismus“ das gesellschaftliche Klima vergiftet und für extremistische Spaltung vorsätzlich sorgt. Wer – zum Vergleich – folgendes auf Facebook schreiben würde, der könnte seinen Account wegen „Hass und Hetze“ für immer verlieren, dürfte aber mindestens einer etwas längeren Sperre sicher sein: „Das Problem sind die schwarzen Männer.“ Also, was geht hier eigentlich vor? Das geht hier vor: Wir nähern uns einer politisch gesteuerten Expertokratie, welche als vorsätzlich diskriminierende und anklagende Vorfeldbehörde, im Sinne eines auf Gleichschaltung, Kontrolle und Verbot ausgerichteten totalitären „Wertekanons“, alles wegschießen oder zum Abschuss freigeben soll, was dem Gesinngsterrorismus der Machthaber nicht in den Kram passt. Und so absurd es klingt: Der „weiße Mann“ passt nun nicht mehr in eine bizarr kunterbunte, herum opfernde Minoritäten-Ansammlung, welche das kommende Kollektiv bilden soll und nur unter Gleichgesinnten bilden will. Die Strippenzieher haben viel gelernt bei der NS-Reichskulturkammer und dem kommunistischen Ministerium für Staatssicherheit (MfS/Stasi). Und so entfaltet sich, wie einst in der DDR-SED-Diktatur, in Umrissen ein staatliches Monstrum, vergleichbar mit seinem wichtigsten Herrschaftsinstrument, eben dem ehemals mächtigen MfS, vor unser aller Augen. Es ist die Rückkehr des „Wissenschaftlichen Sozialismus“, also ein purer politisch-akademischer Nonsens, der nichts mit Wahrheit und Aufklärung zu tun hat, sondern lediglich gefiltertes und im ideologischen Säurebad gewaschenes Halbwissen als Knüppel über den Untertanen schwingt.

In einem Satz ist lauter Lüge im Kampfanzug – und nur, um den politischen Gegner zu zerstören. Was haben wir hier? Ein Experte. Rammstein. Probleme mit weißen Männern. Lesen wir mal, was da dann kommt. Erinnern wir uns: Die international äußerst beliebte Band Rammstein (nur Linke und Ökostruppis mögen sie nicht!) ist weiterhin und erneut auf den großen Bühnen der Welt und begeistert wie eh und je zehntausende Fans. Nachdem das vom politisch-medialen Komplex der Pseudokorrekten und Dauerbetroffenen aufgebauschte Ermittlungsverfahren gegen den charismatischen Frontsänger Till Lindemann wegen angeblicher, mutmaßlich frei erfundener „Sexualdelikte“ und der “Abgabe von Betäubungsmitteln“ höchstrichterlich mangels Beweisen eingestellt wurde, touren Rammstein unbekümmert weiter – während ihre linken Verfolger ungebremst weiter Hass und Hetze auskotzen (wenngleich sie sich jedoch bemühen, ihrer primitiven Gesinnung nunmehr einen pseudowissenschaftlich-akademischen “Überbau” zu verpassen; ganz so wie einst in der DDR mit ihrer Diktatur-Wissenschaft, die keine war, sondern nur abgehobene, bizarr konstruierte Dumpfideologie.

Nur weiße Männlichkeit ist toxisch

Doch nun erleben wie erneut einen Fanatismus live, der einen Totalangriff auf unsere Freiheit und unsere bürgerlichen Rechte bedeutet: Denn ob wohl der 61-jährige Lindemann sämtliche Anschuldigungen ihm gegenüber stets heftig und klar bestritten hatte, gab es eine Hetzjagd durch linke Kreise und fragwürdige Institutionen auf ihn und im Gefolge eine permanente Vorverurteilung, wie es sie hierzulande laut Grundgesetz und Strafgesetzbuch eigentlich niemals geben dürfte. Jetzt kommt es aber noch dicker: Gegen Rammstein wird erstmals mit dem nur in Diktaturen üblichen Muster der “permanenten Verurteilung” – und in diesem Fall sogar der vorsätzlichen Nachverurteilung – gearbeitet, welche jegliche juristische Seriosität aus dem Weg schubst und durch eine verbale Selbstjustiz unendlich fortsetzt. So spricht ein Erdogan über Israel oder die Kurden, so sprachen die National-Sozialisten über Juden, so sprach die SED über „Staatsfeinde“ und „Revisionisten“. Und so spricht nun also ein “Experte” aus Wien (!), er schimpft sich “Musiksoziologe“, über Rammstein, der inhaltlich mit der linksextremistischen Antonio-Amadeu-Stiftung im gleichen Eiferer-Boot sitzt. Hitler kam aus Österreich, Merkel aus der DDR – Zufälle gibt’s! Achtung: „Rammstein hat ein großes Netzwerk in der internationalen Musikindustrie … Die Band setzt auf Provokation und Ambivalenz … Eng damit verbunden ist bei Rammstein die Verkörperung einer dominanten weißen Männlichkeit auf der Bühne, aber auch im Geschäftsleben.“

Merken Sie was? Sehen Sie, wie hier Theoreme aggressiv verkoppelt werden, um aus jeder pseudofaktischen Feststellung des Erzählers gleich auch eine Art Anklageschrift zu basteln und den ideologischen Mistgabelmob aufzumunitionieren? Es waren die Nazis, welche die angeblich physiognomische „Verkörperung“ der jüdischen Natur und jüdisches Wirken im „Geschäftseben“ genauso dreist beschworen und schimpflich propagierten, wie dies hier eine äußerst seltsame Figur aus Wien über die neuen Feindbilder der woken Gegenwart betreibt. Die „Weißen“ sind hier erkennbar die “neuen Juden“. Sie sind mächtig. Sie sind männlich (pfui!). Sie verkörpern alle zusammen „dominante weiße Männlichkeit“. Oha. Also afrikanische, mexikanische, türkisch-orientalische oder balkanische Männlichkeit in deutbarer Dominanz sind dann völlig okay, und ihre Problematisierung, sollte sie denn je jemand wagen, wäre natürlich Rassismus! Doch nicht so bei den Weißen? Mit dieser Fragestellung nähern wir uns einer unsäglichen Scharlatanerie. Wer erzählt solch einen woke-gender-versifften Linksstuss? Der Agitator hinter diesen scheußlichen Diffamierungen, der wie gesagt als „Musiksoziologe“ an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien firmiert, heißt Rainer Prokop. Seine Versuche, einer nachweislich unschuldigen Band – respektive ihrem Sänger – Behauptungen ohne jede Beweiskraft notorisch anzuhängen, lassen den platten Ideologen, den hasserfüllten Linksextremisten unter der akademischen Tarnkappe erkennen.

Der “Musiksoziologe” als altmarxistischer Schwafler

Man höre sich nur Prokops toxisches Gestammel in der MoPo an (es hat mit akademischem ”Wissen“ so viel zu tun wie die einstige „Rassenlehre“ der Nazis mit humanistischem Erbe:) „Der Erfolg, den Rammstein trotz der schweren Vorwürfe hat, zeigt mindestens zweierlei: dass es erstens wenig Solidarität mit den Frauen gibt, die die Vorwürfe artikuliert haben. Im Gegenteil: Sie werden von vielen sogar für den Skandal verantwortlich gemacht. Das heißt, es wird Victim-Blaming betrieben. Zweitens zeigt es aber auch, dass es schlecht um die Reflexion und Selbstreflexion der Rammstein-Fans bestellt ist.“ Also, zur Einordnung: Ein Gericht spricht einen Sänger frei. Aber ein „Musiksoziologe“ spielt unverdrossen weiterhin den Ankläger und Scharfrichter in Personalunion, stellt sich über Recht und Gesetz, beschimpft die Fans und erwartet apodiktisch die Gefolgschaft in sein imaginär angebotenes Umerziehungslager für notorische Rammstein-Fans. Ein typischer linker Extremismus. Der wie ein DDR-Funktionär stets unterschwellig den freien Markt, den Kapitalismus, die weiße westliche Wohlstandsgesellschaft und den freien Geist im Liberalen anklagende Prokop ist ein Propagandist. Nicht mehr. Eher noch weniger. Sein linkes Gepöbel als elaborierter Code: „Möchte man Musik unter professionellen Bedingungen betreiben, landet man also fast unweigerlich auf dem freien Markt mit seinen spezifischen Wettbewerbsprinzipien. Die Musikerinnen müssen ihr Erlerntes zusehends unter dem Aspekt der Verwertbarkeit handhaben. All das sind Folgen des Neoliberalismus.“

Mit solchen Brandsätzen kommt dieser altmarxistische Schwafler daher und wirft sie in seinen Erzählungen in verschiedene Teilabschnitte der gesamten Musikszene. Die Klassik hat eine Krise. Sagt er. Da muss was geschehen. Sagt er. Der böse, böse Markt ist an allem schuld. Sagt er. Und er nennt die grossen Übel unserer Zeit im Musikleben der frei Schaffenden endlich mal deutlich beim Namen; achten Sie auf das Ende dieses ebenfalls von ihm stammenden Ergusses: „Portfoliokarrieren spiegeln die Charakteristika der Arbeitsbedingungen von freischaffenden Kreativen und Kulturarbeiterinnen im Allgemeinen wider: die Abhängigkeit von Netzwerken, die wesentlich sind für den Zugang zu Informationen, Wissen und Jobs. Die Prekarisierung der Arbeit und des gesamten Lebens, einschließlich Formen der Selbstprekarisierung, weil es in der Regel nicht möglich ist, längerfristig zu planen und Rücklagen zu bilden. Oder auch Erfahrungen von Sexismus, Rassismus, Homo- und Transphobie.“ Alles verstanden? Nein? Muss man auch nicht.

Durchsichtiges Heilsversprechen

Es ist eben ideologisches Gewäsch, welches am Ende den neosozialistischen Wokismus, unter Einbeziehung der Option auf Vernichtung oder Kastration aller weißen Männer, als politisch durchsichtiges Heilsversprechen anmoderiert. So könnte man das linke Kauderwelsch deuten. Denn da nun auch neben dem Neoliberalismus die höllische Gefahr der Transphobie ausgemacht wurde, kann der von wem auch immer installierte „Experte“ den klassischen Orchestern und Opernhäusern seine unglaublich „geniale“ Prokop’sche Jahrhundertlösung endlich ultimativ präsentieren: „Es braucht Diversität auf allen Ebenen des Kulturbetriebs. Das umfasst auch das Management, da Teilhabe ja auch bedeutet, aktiv an Entscheidungen mitzuwirken, wenn es um die Auswahl des Repertoires, die Vergabe von Verträgen, die soziale Zusammensetzung von Orchestern geht. Dafür braucht es einen politischen Willen und das Bewusstsein, dass Diversität hinsichtlich Ethnizität, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Alter nicht von heute auf morgen herbeizuführen ist.“ Es ist die Rückkehr des sozialistischen Heilsversprechens auf ein Paradies, nur in neuen, kunterbunten Regenbogen-Gewändern und unter Ausschluss weißer heterosexueller Männer… oder, Herr Prokop, wie meinen?

Wer aber ist denn nun dieser „Forschende“ aus Wien? Er ist ein “Experte“. Ein Experte für Musik, wie ihn kein Mensch braucht und folglich auch keiner haben will. „Wedekind“ hieß übrigens Prokops völlig unbedeutende Band aus Wien, über die es auf Wikipedia nur wenige dürre Zeilen zu lesen gibt – weil es eben auch bei diesem erfolglosen Indie-Versuch zu nicht viel kam. Außer vielleicht ein Bandfoto auf der Seite der Gruppe, welches arg uniform daherkommt und wohl dem Denken des Herrn Prokop durch und ganz entspricht. Nicht Individuen machen gute und bedeutende Musik – sondern Ethnien, Geschlechter; keine souveränen Persönlichkeiten und talentierten Frontleute wie Till Lindemann braucht es in Prokops winzig kleiner Welt, sondern trampelnde Herdentiere in politisch korrekter Kollektivmasse, welche „Teilhabe“ statt künstlerischer Klasse bieten. Auch in Wien ist es inzwischen oft ziemlich dunkel.