Rassismus in Südafrika: Starlink-Ausschluss, weil Musk Weißer ist

X- und SpaceX-Chef Elon Musk, der selbst aus Südafrika stammt, hat zum wiederholten Male Kritik an der Regierung des Landes geäußert

und ihr vorgeworfen, dass sein Datensatellitennetzwerk Starlink allein deshalb keine Lizenz als Internetdienstanbieter in Südafrika erhalten habe, weil er selbst nicht von schwarzer Hautfarbe sei. „Es sollte faire und gleiche Wettbewerbsbedingungen geben“, protestierte Musk, doch dem sei nicht so; die Fakten lägen für jeden offen. Südafrika habe heute deutlich mehr Gesetze gegen Weiße, als es unter dem einstigen Apartheid-Regime Gesetze gegen Schwarze gegeben habe. Tatsächlich sind aktuell 145 Rassegesetze in Kraft – lLaut einer Analyse der Free Market Foundation ist diese Zahl höher als die Anzahl der Gesetze, die auf dem Höhepunkt der Apartheid in den 1980er Jahren in Kraft waren.

Tatsächlich lässt sich das, was in Südafrika seit langem abspielt, nur mit historischem Revanchismus und umgekehrten Rassismus erklären, nicht mehr bloß mit Affirmative Action zur Wiederherstellung von Gleichheit nach jahrzehntelanger Diskriminierung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit: Weiße werden systematisch benachteiligt, bedroht mit teils genozidalen Tendenzen, jedenfalls was die offen angekündigten Hassparolen einiger Parteien anbelangt. Die Gesetze, auf die Musk im konkreten Fall bezieht, sind Teil der südafrikanischen Legislative zur Durchsetzung des Programms der “breit angelegten wirtschaftlichen Emanzipation” (B-BBEE). David Ansara, der CEO der Free Market Foundation, warnte kürzlich davor, dass Gesetze im Stil der Apartheid mit rassistischen Klassifizierungen und Unterteilungen der Bürger in Südafrika ein Comeback erleben würden.

Diskriminierungskategorien für Arbeitnehmer

Vor allem das Gesetz zur Änderung der Beschäftigungsgleichheit (EEAA) kritisierte er als moralisch besonders verwerflich, da dieses sämtliche Arbeitnehmer dazu verpflichtet, ein Formular auszufüllen, auf dem sie sich einer der Kategorien “Schwarzafrikaner”, “Farbige”, “Inder/Asiaten” oder “Weiße” zuordnen müssen. Da es jedoch kein Gesetz gibt, das festlegt, wie die Rasse einer Person zu bestimmen ist, obliegt es den Arbeitgebern, zu entscheiden, welcher Rassengruppe ihre Mitarbeiter angehören. Zudem ermächtigt das EEAA den zuständigen Minister, sektorspezifische Ziele festzulegen, indem er die erwerbstätige Bevölkerung für jeden Wirtschaftssektor angleicht.

Laut Ansara werde die zulässige Vertretung von ethnischen Minderheiten und Geschlechtskategorien in einigen Regionen und Branchen oft auf null gerundet. Dies komme einem effektiven Verbot für Männer oder Frauen einer bestimmten ethnischen Zugehörigkeit gleich, in einem bestimmten Sektor zu arbeiten. Einer der Hauptgründe für den Streit zwischen Musk und der südafrikanischen Regierung ist eine Eigentumsregel für für Telekommunikationslizenznehmer, die verlangt, dass 30 Prozent eines Lizenznehmers im Besitz von Schwarzen, Frauen, Jugendlichen oder Menschen mit Behinderungen sein müssen. „Schwarz” bezieht sich nach den BEE-Regeln vor allem auf Schwarzafrikaner, Farbige (Mischlinge) und Inder, unter bestimmten Umständen können aber sogar ethnische Chinesen als schwarz gelten.

Ideoligisch-rassistische Hintergründe

Als Alternative zum direkten schwarzen Eigentum hat Starlink beim Ministerium für Kommunikation und digitale Technologien darauf hingewirkt, dass Equity Equivalent Investment Programs (EEIPs) bei der Vergabe von Telekommunikationslizenzen anerkannt werden, wie es auch bei anderen globalen Unternehmen getan werde. Die Firmen investieren dann in Gemeinden, bieten kostenlose Schulungen und Weiterbildungen oder den Aufbau von Infrastruktur in unterversorgten Gebieten an.

Starlink hat bereits zugesagt, 500 Millionen Rand für die Bereitstellung von kostenlosem Hochgeschwindigkeitsinternet und unterstützender Ausrüstung für 5.000 ländliche Schulen auszugeben. Außerdem will man für seine Unternehmensdienstleistungen und die Einführung an Schulen mit lokalen Unternehmen zusammenzuarbeiten und gleichzeitig die Telekommunikationsinfrastruktur in Südafrika mit einer Gesamtinvestitionssumme von zwei Milliarden Rand unterstützen. Trotz dieses Entgegenkommens und der deutlichen Zugeständnisse wird Starlink jedoch nach wie vor der Zugang verwehr –, was Musks Vermutung stützt, dass hierfür eben ideologisch-rassistische Hintergründe ausschlaggebend sind. Da es nach der auch im Westen gepredigten irren Logik der Wokeisten aber keinen Rassismus von Schwarzen gegen Weiße geben kann und darf, sondern immer nur Weiße Rassisten sind, werden die Augen vor diesen Zuständen konsequent verschlossen.