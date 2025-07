„Rassismus“-Vorwürfe gegen Vöhringer Bürgermeister: Affektrepublik Deutschland

“Wir sind hier in Deutschland – hier gibt’s Gesetze”: Ein Parkplatz verliert seine Unschuld, ein Bürgermeister seine Contenance und ein Land seinen Verstand. Doc der Reihe nach. Vöhringen ist ein Name, der wie aus der Zeit gefallen klingt, wie aus einem Deutschland, in dem Politik noch Verwaltung war, nicht Bußritual. Wo früher Schwabenstolz und Gemeinsinn regierten, ereignete sich das, was in einem gesunden Gemeinwesen maximal als ungeschickte Wortwahl unter Lokalerregung gewertet würde. Bürgermeister Stefan Hammer, ein Mann mit demokratischer Legitimation und Rückgrat, ruft im Zorn einem Autohaus-Betreiber mit türkischem Migrationshintergrund zu: „Wir sind hier in Deutschland!“ Er solle doch zurückgehen, wenn ihm deutsches Ordnungsrecht nicht passe. Unbedacht? Vielleicht. Rassistisch? Nein. Doch in diesem kranken Land reicht das bereits, um das Fallbeil der Selbstverleugnung fallen zu lassen.

Darf man das als Bürgermeister sagen? Nicht mehr. Denn wir leben nicht mehr im Deutschland der Ordnung, sondern im Deutschland der Unterwerfung. Im Deutschland des Kotau, der Selbstanklage, der reflexhaften Selbstverdächtigung. In einem Land, das seine Herkunft verleugnet, seinen Charakter verdrängt und seine autochthone Bevölkerung wie eine vorbestrafte Mehrheitsvergangenheit behandelt. Der Satz des Bürgermeisters war kein Programm; er war ein Affekt – das heißt: spontan geäußert, nicht durchdacht, nicht strategisch. Aber dieser spontane Satz durchbricht das Skript. Er sagt „wir“. Er sagt „hier“. Er sagt: Dies ist nicht irgendein Land, dies ist unser Land. Und das, in der Logik der Feiglinge, ist der wahre Skandal. Denn es stört die große Erzählung der Einlösung: Dass das Eigene nur noch Bereitstellungsfläche sei für das Andere. Dass der Bürger sich auflösen, der Staat sich entleiben und das Volk sich fortdefinieren müsse.

Der neue Katechismus der Kotau-Gesellschaft

Der Bürgermeister wird nicht wegen seines Charakters, sondern wegen seines Restbewusstseins angeklagt. Er hat vergessen, was man in Deutschland nicht mehr darf: Sich selbst ernst nehmen. Er hat geglaubt, seine Stimme sei noch seine eigene. Er hat geglaubt, Ordnung sei nicht nur Form, sondern Inhalt. Und so sagt er das, was Millionen denken, aber keiner mehr sagen darf – und wird damit zum Ketzer im moralischen Kirchenstaat. Medien schäumen. Rücktrittsforderungen sprießen. Der Gemeinderat duckt sich. Der Bürgermeister entschuldigt sich. Und die Wirklichkeit? Sie wird gefesselt, geknebelt und abermals unter ein rot-grünes Moralregime gezwungen.

Wir leben in einer Republik der Affektunterdrückung, wo Emotionen nur erlaubt sind, wenn sie sich gegen das Eigene richten. Wut über Sozialbetrug, Besitzlosigkeit, Entgrenzung, Subventionsethnozentrismus? Tabu! Trauer über Heimatverlust, über sprachliche Zersetzung, über Identitätszersetzung? Faschismus! Aber Empörung über jedes unbedachte Wort eines Einheimischen? Pflicht. Das ist die neue Liturgie der Bundesmoral. Deutschland, einst Land der Dichter und Denker, ist heute Land der Duckmäuser und Denunzianten. Das eigentliche Drama spielt sich nicht im Rathaus von Vöhringen ab, sondern in den Köpfen derer, die diese Republik längst aufgegeben haben – aus Angst, aus Opportunismus, aus ideologisch verinnerlichtem Selbsthass. Was früher Affektkontrolle hieß, ist heute Unterwerfungsreflex. Und wer diesen Reflex nicht mitmacht, wird aussortiert. Nicht, weil er gefährlich ist. Sondern weil er die Lüge stört. Was Stefan Hammer also ins Gesicht weht, ist nicht der Wind eines Fehltritts – es ist der Sturm eines Systems, das jeden vernichtet, der an das Recht glaubt, das vor dem Gefühl kam. An das Gesetz, das nicht zur Dekoration geworden ist. An das „Wir“, das nicht ausgrenzend, sondern grundlegend ist.

Die Kriminalisierung des Affekts

Was sich hier im Kleinen an Hammer exekutiert, hat große Linie. Seit Jahren wird der sogenannte „Kampf gegen Rechts“ nicht mehr als Kampf gegen echte Extremisten geführt, sondern als Läuterungsschule für jeden, der sich dem Neusprech entzieht. Wer „Volk“ sagt, kann nur ethnos, nicht demos meinen. Wer „Grenze“ sagt, meint Schüsse. Wer „Wir“ sagt, exkludiert. In dieser hermetischen Sprachordnung wird selbst der Affekt kriminalisiert – als Fenster zur Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist: Dieses Land zerfällt nicht durch Fremde, sondern durch eine Elite, die sich mit aller Macht gegen die Selbstbehauptung richtet. Die Zensur arbeitet nicht gegen Propaganda, sondern gegen Erfahrung.

Das neue Allzweckwort ist „Rassismus“. Es ersetzt jede Debatte, jede Prüfung, jede Verhältnismäßigkeit. Rassismus bedeutet in der aktuellen Logik nicht mehr die systematische Herabsetzung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, sondern die bloße Behauptung eines Ordnungsanspruchs durch den Falschen. Rassismus ist ein Projektionswort – zur politischen Ausschaltung, zur moralischen Einschüchterung, zur juristischen Feindmarkierung. Wer, wie Hammer, sagt, was ist, wird behandelt wie ein Feind des Menschlichen. Nicht weil er gegen Menschen wäre, sondern weil er dem System die Maske entreißt. „Hier ist Deutschland“ ist keine Bedrohung, sondern ein letzter Rest Wirklichkeit. Und der muss verschwinden, weil er erinnert: an Recht, an Herkunft, an Selbstverantwortung.

Systematisch das Falsche sagen

Man kennt das Muster: Boris Palmer sagt, was keiner sagen darf – und wird Parteischädling. Hubert Aiwanger macht einen jugendlichen Fehltritt – und soll trotzdem 40 Jahre später büßen. Hans-Georg Maaßen spricht von linken Netzwerken – und wird zum Querulanten erklärt. Allen gemein ist dies: Sie stehen für Reste bürgerlicher Selbstbehauptung, die im postnationalen Narrativ nicht vorgesehen sind. Es geht nicht um Schuld oder Irrtum. Es geht um Auslöschung. Der Delinquent ist bloßes Symbol – ein Sündenbock für das schlechte Gewissen einer Klasse, die sich längst von Land und Leuten verabschiedet hat. In einer Gesellschaft, die systematisch das Falsche sagen muss, wird der unbedachte, unreflektierte Moment, der emotionale Affekt zur letzten Quelle der Wahrheit. Denn der Affekt verrät, was sich nicht abschütteln lässt: Zugehörigkeit, Anspruch, Stolz. Deshalb wird er bekämpft. Und deshalb wird jeder, der ihn zeigt, pathologisiert oder dämonisiert. Stefan Hammer ist kein Held. Aber er ist auch kein Täter. Er ist ein Spiegel. Und was wir in ihm sehen, ist ein Land, das sich seiner selbst schämt. Ein Land, das den Kotau vor jedem hier Einlass oder Alimentierung Suchenden zur Tugend verklärt hat.

Deutschland ist ein Land, das sich selbst aufgibt – und darauf auch noch stolz ist. Der Satz „Wir sind hier in Deutschland“ ist kein Makel. Er ist ein letzter Rest von Souveränität. Wenn ein Parkplatz zum Schauplatz geopolitischer Grenzziehung wird, dann nicht, weil jemand wirklich diskriminiert würde, sondern weil der Staat längst das Prinzip aufgegeben hat, sich zuerst seinen Bürgern verpflichtet zu fühlen. Wer Forderungen stellt, bekommt Applaus – wer sie einfordert, gilt als Rassist.

Keine Demokratie mehr, sondern Rituale der Selbstaufgabe

Wir leben in einem Land, das sich selbst nicht mehr mag. Ein Land, das seine einheimische Bevölkerung mit moralischer Erpressung darauf abrichtet und dressiert, gefälligst zu schweigen, zu schlucken, zu bezahlen. In dem „Wir sind hier in Deutschland“ nicht als legitime Selbstvergewisserung, sondern als angebliche Kampfparole des Hasses gilt. Ein Land, in dem sich der Autochthone nur noch dann artikulieren darf, wenn er sich zuvor entschuldigt, verbeugt und den Kotau vor jeder Forderung des „Anderen“ vollzieht. Wir sollen geben, verzichten, zahlen – und dazu lächeln. Ob auf dem Wohnungsmarkt, im Sozialsystem, in Schulmensen oder eben beim städtischen Parkplatz. Wer dazu nicht bereit ist, nicht immer weiter zurückweichen will, wird exkommuniziert. Der fremde Anspruch ist sakrosankt, der einheimische Wille verdächtig.

Das ist keine Demokratie mehr. Das ist ein Ritual der Selbstaufgabe. Die “Affäre” Hammer zeigt: Der eigentliche Affekt regiert nicht im Rathaus von Vöhringen, sondern in einem Land, das sich selbst so sehr hasst, dass es lieber die eigene Ordnung aufgibt, als sie durchzusetzen. Ein Bürgermeister, der ein „Wir“ noch wagt, wird bestraft. Ein Land, das sein Selbst aufgibt, wird ersetzt. Nicht durch Migration allein – sondern durch eine Ideologie, die aus dem Fremden ein Ideal und aus dem Eigenen einen Makel macht. Die Farce von Vöhringen ist keine lokale Entgleisung. Sie ist ein Symptom des zivilisatorischen Selbstmords. Wir brauchen keine runden Tische, keine Diversity-Workshops. Wir brauchen eine Rückkehr zur Sprache der Wirklichkeit. Eine Sprache, die einen Ordnungsruf nicht kriminalisiert, Herkunft nicht verdächtigt und Affekt nicht als Sündenfall behandelt. Was in Vöhringen geschah, war keine Entgleisung. Es war ein Notruf. Und wer ihn nicht hört, der verdient das Schweigen, das folgen wird. Denn das nächste Mal wird niemand mehr „Hier ist Deutschland“ sagen. Und dann ist es vielleicht tatsächlich nicht mehr so.