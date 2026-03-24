Rassistisch, homophob und misogyn: Jetzt wird auch Shakespeare „dekolonisiert“

Ausgerechnet England, das Mutter- und Musterland von Demokratie, Meinungsfreiheit und unideologischer Vernunft, ist zum Zentrum des selbstmörderischen woken Wahnsinns geworden, der die gesamte europäische Kultur vernichtet. Auch der Austritt aus der immer totalitärer werdenden EU hat daran nichts geändert. Nun ist man tatsächlich und allen Ernstes so weit gekommen, dass das Geburtshaus von William Shakespeare in Stratford-upon-Avon „dekolonisiert“ werden soll, da befürchtet wird, dass die Darstellung seines Erfolgs als größter Dramatiker der Geschichte ”der Ideologie der weißen europäischen Vorherrschaft Vorschub leistet“. Diesmal ist es der Shakespeare’s Birthplace Trust, der hinter diesem nicht für möglich gehaltenen Irrsinn steckt. Man plant „ein inklusiveres Museumserlebnis“ zu schaffen, indem man sich von westlichen Perspektiven zu distanzieren, nachdem Bedenken laut wurden, Shakespeares Ideen könnten dazu benutzt werden, Vorstellungen von „weißer Vorherrschaft“ zu fördern.

Der Trust erklärte zudem, dass einige seiner Exponate Sprache oder Darstellungen enthalten könnten, die rassistisch, sexistisch oder homophob seien. Bereits vor vier Jahren kam ein Forschungsprojekt des Trusts und von Dr. Helen Hopkins an der Universität Birmingham zu dem Schluss, dass die Vorstellung von Shakespeares „universellem“ Genie „der Ideologie der weißen europäischen Vorherrschaft dient“ – und zwar deshalb, weil die europäische Kultur als Maßstab für hohe Kunst und der Dramatiker als Symbol britischer „Überlegenheit“ dargestellt werde.

Typische linke Aversion gegen Exzellenz und Ausnahmeleistung

Das Projekt stellte fest, diese Darstellung habe “Schaden angerichtet”, und empfahl der Stiftung, nicht mehr zu sagen, Shakespeare sei der „Größte“, sondern Teil einer Gemeinschaft von „gleichberechtigten und unterschiedlichen“ Schriftstellern weltweit – hier kommt die typisch linke Feindschaft gegen jede Exzellenz und Individualität zum Ausdruck. Stattdessen will man alles ins gleichförmige Mittelmaß herabnivellieren – sogar noch die Vergangenheit. Bereits 2021 startete das Globe Theatre ein Projekt zur „Dekolonialisierung“ von Shakespeares berühmten Stücken, wofür auch mit „antirassistischen“ Seminaren begonnen wurde.

Auch in den USA weigern sich mehrere völlig verrückte Akademiker Shakespeare noch zu lehren. In einem Beitrag im „School Library Journal“ fragte 2021 Amanda MacGregor, eine in Minnesota ansässige Bibliothekarin, Buchhändlerin und freiberufliche Journalistin, warum Lehrer Shakespeare weiterhin in ihren Unterricht einbeziehen, wo dessen Werke doch „voller problematischer, veralteter Ideen, mit reichlich Frauenfeindlichkeit, Rassismus, Homophobie, Klassismus, Antisemitismus und Misogynoir“, seien, wobei der idiotische Begriff „Misogynoir“ sich auf den Hass auf schwarze Frauen bezieht. Es ist absolut beispiellos, dass eine Kultur so tief im Selbsthass versinken kann, dass sie sich auf Betreiben geisteskranker woker Fanatiker selbst vernichtet und jeder Barbarei Tür und Tor öffnet, nur weil sie alles Fremde für erhabener hält als sich das Eigene. Die Identitätsstörung ist letztlich die Hauptursache für alle Probleme, in denen der untergehende Westen steckt.