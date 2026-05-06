Rassistische Roboter: Gibt es keine rechten Tanten?

Im Siegerland lässt man jetzt Roboter gegen Rassismus antreten. Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Neunkirchen haben zusammen mit Wirtschaftsinformatikern der Uni Siegen ein KI-gestütztes Debattiertraining entwickelt. Der Roboter „NAVEL“ spielt den provokanten Gesprächspartner, der “rassistische” oder „rechtsextreme“ Äußerungen vom Stapel lässt – damit die Jugendlichen lernen, „Argumentationsstrategien“ dagegen zu schärfen: „Siegerländer Schüler trainieren mit ihm, was sie ihrem rechten Onkel antworten können“, jubelt die Siegener Zeitung. Nebenan quizzt der zweite Roboter „Pepper“ durch das Leben Dietrich Bonhoeffers und die NS-Geschichte der Region.

Technische Neugier, Projektarbeit, ein ernstes Thema: Man könnte das bewundern. Man kann aber auch fragen, was hier eigentlich passiert. Die Szene ist symptomatisch. Wo politische Bildung früher Streitkultur, Begriffsarbeit und Urteilskraft war, tritt heute ein pädagogisches Hightech-Ritual auf – mit einem Roboter als moralischem Sparringspartner. Und genau das muss Skepsis hervorrufen: Nicht, weil man „gegen Antirassismus“ wäre, sondern weil Pädagogik gesellschaftliche Konflikte als Trainingsmodule in einer Haltungsschule behandelt – samt Stereotypisierung: als gäbe es keine „rechten Tanten“ mehr. Der „rechte Onkel“ – das ist die heimliche Zielscheibe dieser Übung; jener ganz normale, vielleicht konservative, vielleicht besorgte Mann aus der Verwandtschaft, der beim Familienessen sagt: „Also, ich finde ja, dass man die eigene Kultur auch mal schützen muss“ oder „Warum reden wir eigentlich nie über die Opfer von Masseneinwanderung und die Kriminalitätsstatistiken bestimmter Herkunftsgruppen?“ Doch der passt nicht ins Skript; er ist weder Glatze noch Spinner, sondern einfach ein Bürger mit Erfahrungen und Fragen. Deshalb braucht man den Roboter: weil echte Onkel zurückschlagen könnten. Mit Fakten. Mit Beobachtungen. Mit dem Leben.

Widerlegung oder Immunisierung?

„‚Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg!‘. Es fühlt sich komisch an, dass dieser kleine, niedliche Roboter mit Kulleraugen einem diesen Satz um die Ohren haut“, so Christian Albrecht auf WDR1. Der Roboter ist nicht nur Werkzeug, er ist Bühne. Seine Funktion ist offenkundig: Er soll die Auseinandersetzung „sicher“ machen. Kein menschliches Gegenüber, das rot wird, das widerspricht, das vielleicht sogar recht hat. Keine peinliche Eskalation, kein Widerspruch, der aus dem Ruder läuft. Stattdessen: ein kalkulierbares, pädagogisch geregeltes Dialog-Setting. Das ist die alte Schulphantasie vom konfliktfreien Lernen – nur mit neuer Technik. Demokratische Streitkultur ist aber nicht konfliktfrei. Wer zivil widersprechen können will, muss Widerspruch aushalten lernen – auch den hässlichen, auch den unfairen, auch den dummen. Der Roboter ist ein domestiziertes Gegenüber. Er simuliert Härte, bleibt aber Simulation. So entsteht ein „Mut“-Training, das in Wahrheit Risikovermeidung ist. Ein Mut ohne Risiko ist keiner.

Hier kommt der moralische Kurzschluss. Der Zweck ist klar: Strategien „gegen rassistische Aussagen” trainieren. Das klingt selbstverständlich – und ist es doch nicht. Der entscheidende Unterschied liegt zwischen Widerlegung und Immunisierung. Widerlegung heißt: Begriffe klären, Behauptungen prüfen, Motive verstehen, Gegenargumente entwickeln. Immunisierung heißt: ein Set von Antworten lernen, die das Gegenüber moralisch disqualifizieren. Viele Programme kippen strukturell in Letzteres. Man braucht schnell wirksame „Tools“ für die 45-Minuten-Stunde. Das Ergebnis sind Formeln, die weniger überzeugen als signalisieren: „Ich bin auf der richtigen Seite.“ Der Roboter eignet sich perfekt dafür, weil er keine echte soziale Friktion erzeugt. Kein Onkel, der fragt: „Aber schau doch mal die Zahlen an!“ Man stelle sich die Stunde vor. Erste Station: “NAVEL”, der Debattier-Trainer mit vorprogrammierten „Ausländer raus“-Phrasen. Zweite Station: “Pepper”, der NS-Quizmaster. Dritte Station: das gute Gefühl, „etwas getan“ zu haben. Historische Bildung, Moral und Technik verschmelzen zu einem pädagogischen Gesamtkunstwerk. Früher nannte man das Unterricht, heute heißt es Intervention. Schule organisiert Gesellschaftspolitik als Lernformat – als müssten Kinder das Land nicht mehr kennenlernen, sondern sofort die richtige Haltung einüben.

Der unscharfe Rassismus-Begriff

Doch was genau ist eigentlich dieser „Rassismus“, gegen den hier mit Roboterpower gefochten wird? Hier wird es richtig interessant, weil unangenehm unscharf. Der Begriff hat sich zu einer dehnbaren Allzweckwaffe entwickelt, die fast jede Form von Unbehagen, Kritik oder statistischer Beobachtung abschießt. Klassischer Rassismus war biologisch begründet: Schädelvermessungen, Hautfarbentafeln, philosophische Großspurigkeit von Kant („Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen“) bis Gobineau. Heute soll genau dieser biologische Rassenbegriff mit Vehemenz abgeschafft werden, soll aus Gesetzen, Formularen und Köpfen verschwinden – weil es angeblich keine biologischen Rassen gebe, sondern nur soziale Konstrukte. Linkspartei und Grüne hatten dazu schon 2021 Bundestagsinitiativen gestartet. Ausstellungen wie „Rassismus. Die Erfindung von Menschenrassen“ im Dresdner Hygienemuseum zelebrierten diese Abschaffung.

Und obwohl „Rasse“ noch nicht weg ist, taucht auf einmal „antimuslimischer Rassismus“ auf. Plötzlich wird eine Religion – der Islam – wie eine Rasse behandelt. Kritik an Kopftuchzwang, Parallelgesellschaften, Ehrenmorden, überdurchschnittlicher Kriminalität bestimmter Herkunftsgruppen oder der Haltung vieler Muslime zu Demokratie, Gleichberechtigung und Antisemitismus wird nicht als selbstverständliche und legitime Kulturkritik, Religionskritik oder schlichte Wirklichkeitsbeobachtung akzeptiert, sondern als „Rassismus“ geächtet. Der biologische Begriff soll also verschwinden, nur um sofort wieder eingeführt zu werden – diesmal kulturell-religiös. Wer fragt, warum bestimmte Gruppen in Statistiken überproportional auftauchen, wird nicht widerlegt, sondern immunisiert: „Das ist antimuslimischer Rassismus!“ Der „rechte Onkel“, der sich Sorgen um seine Töchter oder die Zukunft des Landes macht, wird zum latenten Rassisten erklärt. Und was ist mit dem türkischen oder arabischen Onkel, der seine Schwester verprügelt, weil sie einen Deutschen liebt? Der existiert nicht im Raster.

Domestizierung von Konflikt und Begriff

Genau hier greift die Stereotypisierung des „rechten Onkels“ und damit des weißen Mannes – jener unsichtbare Default-Villain der ganzen Übung. Der Roboter „NAVEL“ wird auf “rassistisch” getrimmt. Und wer ist dieser rassistische Simulant? Natürlich der klassische weiße, heterosexuelle, deutsche Mann mit „rechtsextremen“ Tendenzen. Der weiße Mann als Urheber allen Übels: privilegiert, strukturell rassistisch, aversiv, implizit, systemisch. Er liebt nur weiße Frauen? Aversiver Rassismus! Er kritisiert offene Grenzen? Rassismus! Er zitiert Kriminalitätsstatistiken? Rassismus! Der „rechte Onkel“ wird dabei gleich mit entsorgt: Er darf nicht einmal als ernstzunehmender Gesprächspartner existieren, weil er das Narrativ stört. Er ist weder Nazi noch Opfer – er ist einfach ein Mann mit gesundem Menschenverstand. Und genau der darf im Roboter-Setting nicht vorkommen. Denn er würde vielleicht fragen: Warum trainieren wir eigentlich nicht gegen den real existierenden Rassismus in migrantischen Milieus? Gegen arabischen Sklavenhandel, der Millionen schwarzer Afrikaner traf und bis ins 20. Jahrhundert reichte? Gegen den Antisemitismus in Teilen der muslimischen Welt? Gegen den offenen Hass auf „die Weißen“ in manchen Rap-Texten oder Jugendcliquen?

Der Roboter domestiziert nicht nur den Konflikt, sondern auch den Begriff. Er macht aus einem hochkomplexen, historisch, kulturell und empirisch vielschichtigen Phänomen ein simples Trainingsziel: „Rassistische Äußerung erkannt – Gegenstrategie angewendet – Good Job!“ Keine Auseinandersetzung mit der Frage, ob Präferenzen für die eigene Kultur oder das eigene Aussehen nicht einfach menschlich sind. Kein Raum für die Erkenntnis, dass jede Gesellschaft Grenzen und Identität braucht. Keine Diskussion darüber, dass der eigentliche Skandal nicht die Existenz von Vorurteilen ist, sondern ihre einseitige Moralisierung.

Weniger Technik, mehr Tugend

Konservative Kritik beginnt hier nicht beim Ziel, sondern beim Mittel. Rassismus mag real sein, Konflikte ebenso, antisemitische und menschenfeindliche Einstellungen auch – in allen Gruppen. Die Frage ist: Welche Bildung macht Menschen reifer? Eine, die zuerst Sprache, Geschichte, Logik und Selbstbeherrschung schult – oder eine, die mit KI-Trainings eine moralische Fitnessstudio-Routine anbietet? Das eigentliche Problem im Alltag ist selten fehlende eine Argumentationsstrategie; es ist Mut, Status, Gruppendruck, Angst vor Gesichtsverlust. Menschliche Faktoren. Wer glaubt, Roboterdialoge könnten diese lösen, verlegt den Schwerpunkt – weg vom Charakter, hin zur Methode. Wer jedoch wirklich will, dass Jugendliche widersprechen können, braucht weniger Technik und mehr klassische Tugenden: echte Debatten mit echten Menschen – auch mit harten Positionen, auch mit „rechten Onkeln“. Moderiert, aber nicht sterilisiert. Realitätsbezogene Begriffsarbeit: Was ist „rassistisch“, was Vorurteil, was Kulturkritik, was Erfahrung? Mit historischer Tiefenschärfe – nicht als Quiz, sondern als Urteil über Ursachen und Folgen. Ergänzt um Selbstdisziplin: nicht sofort moralisieren, sondern argumentieren. Das ist anstrengender als ein KI-Modul. Aber genau deshalb bildet es.

Das Projekt in Siegen mag kreativ sein, doch der Einwand bleibt: Wenn Schule politische Bildung als Haltungs-Training organisiert, wird sie anfällig für Einseitigkeit – und ersetzt Urteilskraft durch richtige Reflexe. Der Roboter ist das Symbol: Er steht für die Hoffnung, gesellschaftliche Konflikte technisch zu entschärfen, statt sie menschlich zu durchdringen. Eine freiheitliche Gesellschaft lebt nicht von robotisch korrekt eingeübten Antworten; sie lebt von Menschen, die widersprechen können, ohne zu verachten – und die denken können, auch ohne Skript. Das kann keine KI liefern. Das muss Schule wieder selbst leisten. Und vielleicht sollte sie dabei auch die echten „rechten Onkel“ einladen. Nicht als Feindbild. Sondern als Gesprächspartner.