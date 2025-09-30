Ratten und Verfall im Armenhaus Gelsenkirchen – doch jetzt wird alles anders

Danke an die SPD für ihren großen OB-Wahlsieg in Gelsenkirchen! Hochverdient – denn es war bekanntlich ja die AfD, die die beliebte Ruhrgebietsmetropole in den letzten Jahren böse heruntergewirtschaftet hat. Das Scheitern ihres Kandidaten Norbert Emmerich war die Strafe. “So sehen Sieger aus!”, dröhnt es durch den Ratssaal im Hans-Sachs-Haus, dazu Jubel und lautes Pfeifen. Mit breitem Lächeln kommt die SPD-Oberbürgermeisternde Andrea Henze in den Saal, begleitet von Kamerateams und Fotografen. Knapp 67 Prozent der Stimmen hat sie in der Stichwahl geholt. Die AfD wurde von „fast 95 Prozent“ auf 33,1 Prozent heruntergestraft.

Endlich! Jetzt werden die Spezialdemokraten wieder richtig aufbauen, was die AfD-Neonazis nach Jahren an der kommunalen Spitze zerstört haben. Ihr hinterlassenes Erbe ist beachtlich: Gelsenkirchen gilt nach den aktuellsten verfügbaren Daten als die ärmste Großstadt Deutschlands. Ende 2023 lag dort die sogenannte Mindestsicherungsquote (also der Anteil der Bevölkerung, der von Leistungen wie Bürgergeld oder Grundsicherung lebt) bei 22,1 Prozent und damit bundesweit an der Spitze. In keiner anderen Stadt ist der Anteil der Menschen höher, die auf staatliche Transferleistungen angewiesen sind. Besonders auffällig ist die Kinderarmut: 38 bis 41 Prozent der Kinder in Gelsenkirchen wachsen in Familien auf, die Leistungen nach Sozialgesetzbuch II beziehen. Auch die Arbeitslosigkeit liegt mit Werten von um die 15 Prozent deutlich höher als der Bundesdurchschnitt.

Ärmste Großstadt Deutschlands

Der Median des verfügbaren Einkommens je Einwohner liegt deutlich unter 18.000 Euro pro Jahr – einer der niedrigsten Werten unter den deutschen Städten. Hinzu kommt eine vergleichsweise hohe Ausländerquote von rund 24 Prozent, was bedeutet, dass knapp ein Viertel der Einwohner keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt; hinzu kommen weitere 25 Prozent Menschen mit diversen Migrationshintergründen und Mehrfachstaatsbürger. Zwar werden auch andere Städte wie Bremen, Duisburg, Dortmund oder Essen regelmäßig erwähnt, wenn es um extrem hohen Armutsquoten geht, doch in der Summe aller Indikatoren – hohe Mindestsicherungsquote, sehr hohe Kinderarmut, niedrige Einkommen und ein hoher Anteil von Einwohnern ohne deutschen Pass – steht Gelsenkirchen im bundesweiten Ranking besonders schlecht da. Mit Fug und Recht kann die Kommune nach gegenwärtigem Stand als die ärmste Großstadt Deutschlands bezeichnet werden.

Jetzt, mit der SPD an der Spitze, wird das garantiert ganz anders werden. Ach ja: AfD verbieten, sofort!