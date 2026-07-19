Rauchbelastung riesiger US-Gebiete durch Waldbrände: Trump droht Kanada

Während sich die linksgrüne Regierung Kanadas Gedanken darüber macht, wann die Erde wegen der Kuhfürze, die von Rinderherden verursacht werden, verglüht und deswegen Millionen von Steuergeldern verbläst, um diese einzudämmen, strömen riesige Rauchschwaden von kanadischen Waldbränden weit in US-Territorium, ohne dass die kanadische Bundesregierung in Ottawa irgendetwas unternimmt. Es trifft ja nur das Reich des Bösen unter Donald Trump…

Mittlerweile allerdings sind die Auswirkungen und Beeinträchtigungen auf einem Level angelangt, dass sich der US-Präsident gestern veranlasst sah, dazu ein offizielles Statement abzugeben. Der Präsident macht darin Kanada dafür verantwortlich, dass es seine Wälder und das darin befindliche Unterholz nicht ordnungsgemäß pflegt, “wodurch die Vereinigten Staaten unnötigerweise von schmutziger, belasteter und gesundheitsschädlicher Luft heimgesucht werden – einer Luft, deren Qualität gefährlich und absolut inakzeptabel ist”, so Trump. Diese Waldbrände sind keine Folge des “Klimawandels“, sondern von grober Fahrlässigkeit, vorsätzlich unterlassener Feuerprävention und desolater Forstwirtschaft.

Vorsätzliche Nachlässigkeit

Er werden noch an diesem Wochenende den kanadischen Premierminister anrufen, um zu erfahren, was die Regierung gegen die unhaltbaren Umwelt- und Gesundheitsrisiken durch diese Dauerkontamination zu unternehmen gedenke. Trump wörtlich: “Die Kosten sind unermesslich! Kanada hat sich geweigert, grundlegende Maßnahmen zur Waldpflege und zur Beseitigung von Totholz und Gestrüpp zu ergreifen, obwohl bekannt war, dass eine solche Weigerung genau zu diesem Ergebnis führen würde. Dies ist vorsätzliche Nachlässigkeit, die sich zu einem jährlichen Ereignis entwickelt und die Vereinigten Staaten Milliarden von Dollar kostet.”

Natürlich wäre Trump nicht Trump, wenn er nicht auch folgerichtig mit Konsequenzen für die Umweltbelastung aus dem Norden drohen würde: Das Weiße Haus erklärte gestern, die entstehenden öffentlichen und volkswirtschaftlichen Kosten würden zwangsläufig auf die Zölle aufgeschlagen, die Kanada derzeit zahlt. Immerhin bleibt Trump sich treu.

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