Raus aus Deutschland – oder raus auf die Straße!

Ich bin jetzt ein paar Tage in mich gegangen, habe leise beobachtet, Eindrücke bewusst aufgenommen und versucht, mich selbst nicht so weit runterziehen zu lassen. Es ist schwierig. Was sich hier seit ein paar Jahren abspielt, widerspricht all dem, was ich gelebt habe und was mich ausmacht. Ich weiss, das es vielen anderen genauso geht. Es bleiben nur zwei Möglichkeiten: Entweder Sachen packen, Zelte abbrechen und auswandern. Oder: Raus auf die Straße.

Fakt ist: ein Haufen unfähiger, illoyaler, eidbrüchiger, bildungsferner, ferngesteuerter

und teilweise bösartiger Politdarsteller und Möchtegern-Journalisten berauben unsere Kinder und unsere Enkel ihrer Zukunft. Wer per heute nicht sieht, dass dieses Land deindustrialisiert, die Menschen enteignet und auch entmündigt werden sollen, der muss komplett verblendet sein. Vor allem die etwa 16, 17 Millionen, die sich noch abstrampeln, um mit ihren Steuern dem Rest ein unaufgeregtes Dasein zu finanzieren, werden regelrecht gemolken.

Keine Werte, keine Gegenwerte mehr

Da werden vom Staat hier mal 100 Milliarden, dort 200 Milliarden, dann mal 500 Milliarden, zwischendurch ein „Sondervermögen“, dann noch ein Wumms, ein Doppel-Wumms oder ein Dreifach-Wumms ausgepackt, werden Zweit- und Drittwelt- Länder gepampert, und, und, und. Allein, wo kommt dieses Geld her? Richtig: Aus der Druckerpresse. Wo aber sind die Gegenwerte? Es gibt keine. Die Inflation geht durch die Decke und das Geld ist nicht mal mehr das Papier wert, auf das es gedruckt ist. So mal 500 Euro für ne Butterbrezel…

Aber halt, da gibt’s doch Gegenwerte!? Ja natürlich, die Privatbesitzer! Sie sind die Gegenwerte. Unsere Grundstücke, Wohnungen, Häuser, Bilder, Schmuckstücke, Autos… was auch immer! Da wollen und müssen sie jetzt ran. Die neue Grundsteuerreform wirft ihre Schatten voraus.

Steht auf dagegen! Sie werden dem Bürger sonst alles nehmen. Alles. Dies ist eine weitere Enteignung – und diesmal die entscheidende. Alles, was sich Menschen in 2 Generationen mühsam erarbeitet haben – her damit! Überhaupt sämtliche Werte, die dieses Land erstarken ließen. Unternehmergeist, Kreativität, Wettbewerb, Initiative, Fleiß, Risikobereitschaft – sie gehen verloren, die Planwirtschaft hält offenbar wieder Einzug.

Es geht ans Eingemachte

Und als würde das nicht reichen, faselt Baerbock etwas von 8 bis 10 Millionen Flüchtlingen, die wir noch (!) aufnehmen müssen und auch werden. „Wir sind doch ein reiches Land„, kommen Esken, Göring-Eckardt und andere Tiefflieger, die ausserhalb der Politik noch nicht mal die mittlere Beamtenlaufbahn schaffen würden,

um die Ecke. Derweil arbeitet die Gesinnungsministerin Faeser verbissen am linken Überwachungsstaat. Nazis, Nazis, überall Nazis!

Die letzte wichtige Bastion vor dem Verlust der Freiheit ist das Bargeld-Verbot. Auch dagegen müssen wir aufstehen. Oder wollt Ihr, dass Euer Konto per Knopfdruck gesperrt wird und Ihr ohne einen Cent dasteht? Da gibt’s dann keine Brötchen mehr beim Bäcker. Es geht jetzt ans Eingemachte!

Freunde, nochmals… zwei Möglichkeiten: Auswandern oder auf die Straße. Auf jeden Fall heißt es den Hintern bewegen!