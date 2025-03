RBB-Rücktritte nach Gelbhaar-Affäre reichen nicht, das Problem ist der Staatsfunk insgesamt

Beim Staatssender “Radio Berlin-Brandenburg” (RBB), der selbst innerhalb der ARD noch durch seine irrwitzige Gebührenverschwendung und journalistische Inkompetenz herausragt, hat es im Zusammenhang mit der Gelbhaar-Affäre zwei prominente Rücktritte gegeben. Sowohl Chefredakteur David Biesinger als auch Programmdirektorin Katrin Günther räumten ihre Posten – offiziell freiwillig. Hintergrund des Rücktritts ist die Affäre um Vorwürfe sexueller Belästigung gegen den Grünen-Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar. Diese stellten sich jedoch als frei erfunden heraus und waren höchstwahrscheinlich Teil einer parteiinternen Intrige, um Gelbhaar von seinem sicheren Listenplatz für die Bundestagswahl zu verdrängen. Davonprofitierte Robert Habecks Wahlkampfmanager Andreas Audretsch, der nun in den neuen Bundestag einziehen wird. Ohne den RBB, der die Lügen gegen Gelbhaar im Dezember ohne eigene Recherche verbreitet hatte, wäre die ganze Affäre, die leicht aufzuklären gewesen wäre, wohl gar nicht erst richtig ins Rollen gekommen. Dass man einer Lügengeschichte aufgesessen war, fand der Sender erst heraus, als es für den öffentlich vernichteten Angeordneten schon lange zu spät war.

„In meinen Augen ist in den vergangenen Wochen zu schnell und zu viel über mögliche Fehler Einzelner gesprochen worden. Tatsächlich hat der RBB in diesem Fall insgesamt programmlich versagt“, erklärte die zurückgetretene Programmdirektorin Günther. Biesinger begründete seinen Rücktritt damit, einen Neuanfang an der Spitze des Senders ermöglichen zu wollen, um „die publizistische Reputation des RBB wiederherzustellen“. Intendantin Ulrike Demmer ließ verlauten: „Die substanziellen und unmissverständlichen Konsequenzen aus der fehlerhaften Berichterstattung und der Aufarbeitung stellen sicher, dass die hohen Standards, die der RBB hat, auch wirklich angewandt werden. Unser Anspruch ist, das uneingeschränkte Vertrauen des Publikums in die unabhängige, unvoreingenommene und verlässliche Berichterstattung des RBB wieder herzustellen.“

Existenzberechtigung bald endgültig verspielt

Dieses ist jedoch so gründlich ruiniert, dass das unmöglich sein dürfte. Nun will man strukturelle Reformen einleiten, die unter anderem vorsehen, dass die Investigativ-Abteilung des Senders fortan in Recherchen wie im Fall Gelbhaar einbezogen werden soll – als ob dies nicht ohnehin eine Selbstverständlichkeit wäre. Zudem sollen verpflichtende Schulungen zur Verdachtsberichterstattung eingeführt werden. Gelbhaar hatte den RBB auf insgesamt 1,7 Millionen Euro Schadensersatz verklagt, was der Sender für unangemessen hält.

Ronald Gläser, der Medienexperte der AfD-Hauptstadtfraktion, forderte, für den RBB dürfe die Affäre mit den beiden Rücktritten noch nicht erledigt sein. Dass der Sender sich für eine Parteiintrige der Grünen habe instrumentalisieren lassen, sei das Ergebnis des „nach wie vor bestehenden grundsätzlichen Problems“, dass der RBB politisch einseitig ausgerichtet und viel zu eng mit den Parteien (nicht nur den linken) verwoben sei, wie schon die Besetzung des Rundfunkrats zeige. Auf den echten Neuanfang, der bereits nach der Schlesinger-Affäre versprochen worden sei, würden die Berliner und Brandenburger noch immer warten. Wenn der RBB seine Existenzberechtigung nicht endgültig verspielen wolle, müssten „die politischen Seilschaften beseitigt sowie der Sender neutral aufgestellt und radikal verschlankt werden“, so Gläser. Doch das ist natürlich illusorisch. Zu solchen Schritten ist dieser Apparat weder willens noch fähig. Angemessen wäre einzig und allein, diese ebenso überflüssige wie teure ARD-Anstalt endlich ersatzlos abzuwickeln und die Zwangsgebührenzahler zumindest von dieser Last zu befreien.