Re-Education 2.0: Seit 2005 nimmt die sexuelle Indoktrination an Schulen und Kitas stetig zu

Bereits seit den frühen 1970er Jahren, verstärkt jedoch ab etwa 2005 findet eine tiefgreifende ideologische Umgestaltung von Bildung und Erziehung statt, insbesondere im Bereich der frühkindlichen Sexualerziehung. Diese Entwicklung stellt sich verdeckt als Teil eines global koordinierten sozialistisch-neomarxistischen Transformationsprojekts dar, das über internationale Organisationen, teils staatlich geförderte NGOs, nationale Bildungssysteme und “reformpädagogische” Konzepte umgesetzt wird. Für jeden kritischen Geist ist die stetig steigende Zunahme einer sozialistisch geprägten, kollektivistischen Bildungspolitik seit der Gründung des World Economic Forum (WEF) 1971 klar erkennbar; die Mehrheit der kritischen Öffentlichkeit beklagte dabei jedoch lediglich die Amerikanisierung. Einflussreiche Akteure, darunter internationale Organisationen wie UNO, WHO, UNESCO, IWF, WTO, politische Eliten, Medienhäuser und Stiftungen haben schrittweise ihre Wirkungsmacht ausgebaut. Besonders hervorgehoben wird die Rolle der WHO, die sich von einer beratenden Gesundheitsorganisation zu einer global normsetzenden Instanz – auch und gerade für frühkindliche Bildung – entwickelt hat.

Ein zentraler Fokus liegt dabei auf den WHO-Standards für die Sexualaufklärung in Europa, die vor allem in Deutschland als bildungspolitischer Umerziehungsauftrag Eingang in staatliches Handeln fanden. Im Jahr 2011 wurden sie gemeinsam mit der deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) veröffentlicht und zuerst im grün regierten Baden-Württemberg prompt in den Lehrplan aufgenommen. Während frühere Vorgaben noch 2005 als “Empfehlungen” galten, werden diese Standards inzwischen überall als faktisch verbindlich in Bildungseinrichtungen umgesetzt. Seither werden Sexualpädagogen gezielt entsprechend ausgebildet und bereits in Kitas und Grundschulen eingesetzt.

Psychische Demolierung von Kindern

Besondere Bedenken sind angebracht, wenn man auf die Inhalte der WHO-BZgA-Matrix für Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren (!) blickt: Darin wird explizit gefordert, dass Kleinkinder unter pädagogischer Anleitung „lustvolle Erfahrungen körperlicher Nähe“ machen, frühkindliche Masturbation thematisieren, unterschiedliche “Beziehungs- und Familienformen” kennenlernen sowie ein “Bewusstsein für Geschlechtsidentität und sexuelle Vielfalt” entwickeln sollen. Die Tatsache, dass viele Kinder, zumal in diesem frühen Alter, eher psychisch demoliert und verwirrt denn aufgeklärt werden, wird dabei hingenommen und in keiner Weise problematisiert. Kinder sollen außerdem lernen, zwischen „guten“ und „schlechten“ Geheimnissen zu unterscheiden und ihre „sexuellen Rechte“ („Dein Körper gehört Dir!“)

wahrnehmen. Diese Inhalte muss man als entwicklungspsychologisch zumindest problematisch ansehen, die missbrauchsanfällig und ethisch nicht zu rechtfertigen sind.

Ohne zu pauschalisieren, kann man diese Standards durchaus kritisch als Fehlentwicklungen reformpädagogischer Traditionen betrachten, insbesondere die basisdemokratisch geprägten Ideen John Deweys („Learning by Doing“ mit dem neuen Selbstverständnis des Lehrers als sozialer Begleiter und Trainer für soziale Interaktionen). Diese Konzepte werden jedoch – auch zur Abschwächung der berechtigten Kritik an ihnen – in einer Weise angewandt, die ihre ursprüngliche Intention verfälschen und zu einer sexualisierten Praxis führen. Reformpädagogische Schlagworte wie Emanzipation, Vielfalt und Toleranz werden dabei als Feigenblätter und Legitimationsinstrumente genutzt.

Kentlers langer Schatten

Es stellt sich die Frage, inwieweit eine historische Herleitung der Sexualpädagogik über einflussreiche Denker und Praktiker wie Sigmund Freud, Wilhelm Reich, Alfred Kinsey und Alexander S. Neill gerechtfertigt ist. Deren Arbeiten haben – trotz beachtlicher wissenschaftlicher Leistungen – entscheidend zur Normalisierung frühkindlicher Sexualität beigetragen. Besonders Kinsey und Reich werden als ideologische Wegbereiter der sexuellen Revolution dargestellt. Allerdings wurden deren Konzepte später politisch teils schamlos instrumentalisiert. In diesem Zusammenhang muss ein kritischer Rückblick dem berüchtigten vertuschten “Kentler-Experiment” gewidmet werden, in dessen Rahmen in Deutschland über Jahrzehnte hinweg Kinder und Jugendliche gezielt bei pädophilen Pflegevätern untergebracht wurden – legitimiert durch sexualpädagogische und emanzipatorische Theorien.

Dass es sich dabei um ein staatlich gedecktes Großexperiment mit schwerwiegenden Folgen handelte, das nie angemessen aufgearbeitet worden ist, ist und bleibt ein Skandal. Vergleichbare Missbrauchsskandale in kirchlichen Institutionen und an reformpädagogischen Einrichtungen wie der Odenwaldschule kann man als strukturelle Folge dieser ideologischen Verirrungen interpretieren.

Die Entstehung der Gender-Ideologie

John Money und die “Woke-Päpstin” Judith Butler müssen Im Kontext der heutigen Gender-Debatte als zentrale Figuren bei der anhaltenden Fortsetzung des Projekts benannt werden. Money prägte das Konzept der sozialen Geschlechtsidentität und führte an der Johns Hopkins University 15 Jahre lang, noch bis Ende der 1970er Jahre, ethisch verwerfliche und medizinisch hochumstrittene medizinische Experimente und Geschlechtsumwandlungen an Kindern durch. Butler entwickelte auf diesen “Forschungen“ aufbauend die These, das Geschlecht sei “bei Geburt zugewiesen” und primär ein “soziales Konstrukt“.

Diese kontrafaktischen und allen biologischen Erkenntnissen zuwiderlaufenden Ideen haben maßgeblich zur Entstehung der Gender-Ideologie, der LGBTQ-Agenda und zur Entkopplung von natürlich-biologischem Geschlecht und Identität beigetragen. Sie sind bis heute fester Bestandteil schulischer Bildungsprogramme. In Deutschland wird insbesondere Uwe Sielert als Schlüsselfigur der modernen Sexualpädagogik gesehen, der Kentlers Konzepte weiterentwickelt und mit Gender-Theorien verbunden hat. Seine „Sexualpädagogik der Vielfalt“ ist heute über Institute, staatliche Stellen und NGOs weit verbreitet und findet Eingang in Kitas, Schulen und kirchliche Einrichtungen. Ziel dieser Konzepte ist – indirekt oder sogar vorsätzlich – die Desensibilisierung kindlicher Schamgrenzen, was als pädagogische Vorstufe zu sexuellem Missbrauch interpretiert werden kann.

Wer schützt die Kinder vor einem übergriffigen Staat?

All diese Entwicklungen sind offenkundig in die “Agenda 2030” von UNO, WHO und WEF eingebettet. Umfassende Sexualerziehung wird darin als Schlüssel zur gesellschaftlichen Transformation verstanden, wobei explizit gefordert wird, Kinder möglichst früh mit Sexualität vertraut zu machen. Dieser Eingriff in intimste und privateste Kernbereiche kindlicher Entwicklung führt zwangsläufig zur Entmachtung der Eltern, während staatliche und supranationale Akteure gestärkt werden – die Voraussetzung für die angestrebte systematische Schwächung familiärer Strukturen, die in allen sozialistischen und totalitären Herrschaftsformen von essenzieller Bedeutung ist.

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Der Staat, der die Jüngsten vor psychischen und physischen Übergriffen schützen hat, verrät hier nicht nur seinen Neutralitäts- und Mäßigungsauftrag, sondern auch seine Schutzpflicht. Es wird daher höchste Zeit, dass sich wirksamer Kinder- und Jugendschutz auch und gerade auf diese ideologischen Bestrebungen fokussiert und diese entschieden aus der staatlichen Kinderbetreuung und dem Schulwesen entfernt werden. Kinder sind keine „kleinen Erwachsenen“! natürlich haben sie auch Sexualität und durchlaufen individuelle Entwicklungsphasen. Doch diese dürfen nicht kollektiv vorverlagert werden, wie dies in Deutschland zunehmend geschieht. Frühsexualisierung kann man deshalb sehr wohl als Form psychischer Gewalt verstehen, die natürliche Entwicklungsprozesse stört und langfristige gesellschaftliche Schäden verursacht. Ein offener öffentlicher Diskurs über die Grenzen staatlicher Erziehung ist längst überfällig, der auch die Rolle internationaler Organisationen und den Schutz der kindlichen Entwicklung in den Blick nehmen muss.