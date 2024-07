Reaktionen auf Wolfsgruß nach Türkei-Spiel: Der Wind dreht sich

Die jüngsten Wahlergebnisse in ganz Europa haben offenbar eine umfassende Wirkung auf das links-woke Establishment. Dies zeigt sich auch und gerade an den ungewöhnlich heftigen Reaktionen, mit denen der Wolfsgruß des türkischen Nationalspielers Merih Demiral kritisiert wurde, mit dem dieser den Sieg seiner Mannschaft über Österreich am gestrigen Abend in Leipzig feierte. Das Zeigen des Symbols der ultranationalistischen „Grauen Wölfe“ rief diesmal sogar SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf den Plan, die forderte: „Die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen. Die Fußball-Europameisterschaft als Plattform für Rassismus zu nutzen, ist völlig inakzeptabel. Wir erwarten, dass die UEFA den Fall untersucht und Sanktionen prüft.“ Tatsächlich hat der Verband umgehend Ermittlungen wegen unangemessenen Verhaltens gegen Demiral eingeleitet. Ihm droht eine Sperre, wie zuletzt dem albanischen Stürmer Mirlind Daku, der die Fans zu nationalistischen Gesängen angestachelt hatte.

Demiral zeigte sich indes völlig unbeeindruckt von der Kritik. „Wie ich gefeiert habe, hat etwas mit meiner türkischen Identität zu tun. Ich habe Leute im Stadion gesehen, die auch diese Geste gemacht haben.“ Und weiter: “Ich habe gesehen, dass Zuschauer diese Geste im Stadion gemacht haben. Wir sind alle Türken. Ich bin sehr stolz darauf, Türke zu sein. Das ist der Sinn der Geste. Ich hoffe, ich werde noch mehr Gelegenheiten habe, diese Geste zu machen. Es gibt keine versteckte Botschaft. Ich wollte einfach nur zeigen, wie sehr ich mich freue und wie glücklich ich bin“, erklärte er.

“Richtig guter Tag”

Aber nicht nur aus Politik und der UEFA gab es ungewöhnlich schnelle und harte Reaktionen, selbst Medien, die sonst in jeder Kritik am islamischen Herrschaftsanspruch „antimuslimischen Rassismus“ wittern, forderten sofort Konsequenzen für Demiral. Sogar das linke Grünstaat-Gesundbetungsportal “T-Online” sprach sich für eine Sperre aus, die ARD veröffentlichte ein Interview mit dem türkischen Autor Burak Yilmaz, des es als „Vollkatastrophe“ bezeichnete, dass Demiral ein „antidemokratisches, rechtsextremes Symbol“ gezeigt habe. Daraus spreche „die pure Menschenverachtung“. Für die „Grauen Wölfe“ sei dies „leider ein richtig guter Tag“ gewesen, „vor allem in Bezug auf die Rekrutierung neuer Anhänger“. Jetzt könnten sie behaupten, dass sie keine kleine Basis sind, sondern sogar Anhänger in der türkischen Nationalmannschaft haben.

Man spürt an diesen Details immerhin, dass sich die öffentliche Meinung tatsächlich gedreht hat und – ob nun aus taktischer Anpassung daran oder gar aus Einsicht – von offizieller Seite nicht mehr akzeptiert wird, dass islamischer Chauvinismus weiterhin einfach totgeschwiegen oder verharmlost wird. Von allen EM-Teilnehmern ist es nur die türkische Mannschaft und ihr in Deutschland millionenfacher Anhang, die sich nicht einfach nur über sportliche Siege freuen, wie alle anderen, sondern diese immer mit einer aggressiv-triumphalistischen Machtdemonstration verbinden. Dabei zeigen sie nicht den allergeringsten Respekt gegenüber ihrem Gastland, das sie ohnehin mehrheitlich als bloße Kolonie der Türkei ansehen. Gerade die hier geborenen “Deutschtürken” – mit dem Pass Deutsche, mit dem Herzen Türken – als fleischgewordenes Integrationsversagen trumpfen hier negativ auf.

Faschistoide Feierwut

Bei einem Autokorso in Berlin nach einem früheren Sieg in dieser EM bezahlte unlängst ein 67-Jähriger diese faschistoide Feierwut mit dem Leben. Vielen Menschen stößt es schon lange übel auf, dass Türken ihrem Chauvinismus frönen dürfen, Deutschen aber kaum noch gestattet wird, die eigene Landesfahne zu hissen, ohne dass dem der Ruch des Nationalismus angeheftet wird. Dies bedeutet zwar noch lange nicht, dass wirkliche Konsequenzen folgen; aber noch vor einem Jahr wäre Demirals Geste nicht so schnell, lautstark und einhellig verurteilt worden.

All dies kann freilich nur der Anfang sein. Das Ziel muss sein, dass das, Menschen, die Sport mit Nationalismus verwechseln, ebenso wenig Platz in Deutschland haben wie migrantische Parallelgesellschaften, die dieses Land insgeheim verachten und einen Blut- und Boden-Patriotismus gegenüber der Türkei oder sonstigen Heimatländern ihrer Vorfahren pflegen. Dann sollen sie dorthin verschwinden — ungeachtet, welchen Pass sie herumtragen. Vor allem gilt dies für Islamisten und faschistoide Nationalisten. So ist es ein Skandal, dass die „Grauen Wölfe“ in Deutschland nicht längst verboten sind. Dies kritisiert auch die Deutsch-Israelische Gesellschaft, die beklagt, es gebe „kein Erkenntnis-, sondern ein Vollzugsdefizit“. Der Bundestag habe schon 2020 ein Verbot gefordert, das nun endlich umgesetzt werden müsse. Die „Grauen Wölfe“ seien eine Gefahr für Armenier, Griechen, Juden und Kurden. “Die ideellen Überlegenheitsvorstellungen dieser faschistischen Nationalisten gefährden die öffentliche Sicherheit“, hieß es in einer Stellungnahme. Aber soweit wird Nancy Faeser dann wohl doch nicht gehen – denn statt bei realen türkischen Faschisten und islamistischen U-Booten verfolgt sie bekanntlich lieber imaginäre deutsche Nazis.