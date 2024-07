Realsatire: 10-Prozent-Baerbock “verzichtet” auf Kanzlerkandidatur

Nach über zweieinhalb Jahren einer beispiellos katastrophalen Legislaturperiode kam gestern die erste positive Nachricht von der Ampel-Regierung: Außenministerin Annalena Baerbock verkündete beim US-Sender CNN, bei der nächsten Bundestagswahl kein zweites Mal als Kanzlerkandidatin der Grünen anzutreten. Bei dieser Antwort auf eine in der Realität gar nicht gestellte Frage handelt es sich nicht etwa um eine Satiremeldung aus dem „Postillon“, sondern die kindliche Trampolinspringerin “vom Völkerrecht” meinte die Aussage völlig ernst. „Die Welt ist offensichtlich eine ganz andere als zur letzten Bundestagswahl. Im Lichte des russischen Angriffskriegs und nun auch der dramatischen Lage im Nahen Osten braucht es nicht weniger, sondern mehr Diplomatie. Sonst füllen die Lücke andere“, schwadronierte Baerbock. Und weiter: „Daher bedeutet in diesen extremen Zeiten staatspolitische Verantwortung als Außenministerin für mich: Statt in einer Kanzlerkandidatur gebunden zu sein, meine Kraft weiterhin voll und ganz meiner Aufgabe zu widmen, Vertrauen, Kooperation und verlässliche Strukturen zu bilden – für und mit so vielen Partnern weltweit und in Europa, die darauf bauen.“

Im Klartext also: Die völlig ahnungslose Totaldilettantin Baerbock alias “das alberne Kind im Außenamt”, die sich selbst und Deutschland auf der ganzen Welt permanent lächerlich macht und von niemandem mehr ernstgenommen wird, behauptet, die weltpolitische Lage sei derart dramatisch, dass sie auf ihrem Posten unersetzbar sei – weshalb Deutschland leider eine andere Spitzenkraft an der Regierungsspitze brauche. Geht es eigentlich noch bizarrer? Und die meisten Medien verbreiten dies auch noch als Topmeldung, als handele es sich um eine Sensation.

Wahl zwischen Skylla und Charybdis

In Wahrheit ist dieser Verzicht – wenn Baerbock auch sicher glaubt, was sie sagt – natürlich vor allem dem Umfragetief der Grünen geschuldet. Schon 2021, bevor Baerbock im Außenamt einzog, ging ein Seufzer der Erleichterung durchs Land, dass nicht sie Kanzlerin wurde – obwohl sich der taktisch demente Schlafwandler Scholz als kaum als weniger verheerende Katastrophe in diesem Amt erwies. Seither jedoch ist einer Vielzahl damals verirrter Wähler ein Licht aufgegangen, welche ineptokratsiche und hardcore-ideologische grüne Zumutung hier in maßgebliche Regierungserantwortung gewählt wurde. Derzeit liegen die Grünen noch bei knapp 11 Prozent, Tendenz fallend – aber selbst wenn es die rund 15 Prozent wären, bei denen sie zuvor relativ stabil rangierten, wäre die Kanzlerkandidatur einer solchen Partei natürlich in jedem Fall lächerlich.

Das wird die Grünen aber natürlich nicht zur Vernunft bringen. Denn so erfreulich es ist, dass einem ein Kanzlerwahlkampf Baerbocks erspart bleibt, bedeutet dies nur, dass nun Robert Habeck in die Bresche springen wird. Dieser hatte zuletzt nicht einmal mehr pro forma dementiert, dass er tatsächlich als grüner Kanzlerkandidat antreten will. Baerbocks Verzicht lobte er mit den Worten, sie mache „einen hervorragenden Job als Außenministerin“. Wenn er seinen Job als Wirtschaftsminister zum Maßstab nimmt, erklärt sich natürlich diese groteske Wahrnehmungsstörung. Tatsächlich alles, was diese beiden Vollversager in diesem Zusammenhang von sich gegeben haben, zeigt, in welch einer Wahnwelt sie leben. Eine Außenministerin, die, neben ihrer völligen fachlichen Inkompetenz, auch noch den gesetzwidrigen Massenzuzug von Afghanen und anderen Migranten betreibt oder zulässt (auch dank offenkundig krimineller Machenschaften in ihrem Ministerium) , und ein Wirtschaftsminister, der Deutschland innerhalb kürzester Zeit in den wirtschaftlichen Untergang getrieben hat, streiten sich ernsthaft darum, wer von beiden als Kandidat für das Amt des Regierungschefs kandidieren soll – das gibt es nur im Ampelzirkus BRD. Dass zwei Gestalten, die eigentlich längst hätten zurücktreten und für ihre Verfehlungen strafrechtlich belangt werden müssen, auch nur in Erwägung ziehen, für das Kanzleramt qualifiziert zu sein, lässt eigentlich keine Fragen mehr offen.