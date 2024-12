Realsatire? Jüdischer Verein zeichnet Nancy Faeser für „Einsatz gegen Antisemitismus“ aus

Keine 80 Jahre nach dem Holocaust ist Judenhass in weiten Teilen des deutschen Establishments wieder ganz offen salonfähig, Hass auf Israel gehört vielerorts geradezu zum guten Ton. Die Politik, die täglich die Angst vor imaginären Nazis und Rechtsradikalen beschwört und in unzähligen Sonntagsreden bekennt, was sie angeblich alles aus der NS-Zeit gelernt habe, tut absolut nichts dagegen – ebenso wenig, wie sie die entwaffnete und polizeilich dauerdrangsalierte einheimische Bevölkerung vor den Gefahren einer unregulierten Masseneinwanderung schützt. Schlimmer noch: Im Zuge eben dieser Masseneinwanderung importiert die Politik nach Kräften so viele muslimische Antisemiten wie nur möglich nach Deutschland – und macht damit Juden, die nach dem Holocaust hier über Jahrzehnte wieder blühendes jüdisches Leben aufgebaut haben, den Verbleib in diesem Land zunehmend unmöglich.

Unglücklicherweise sind die personell, institutionell und stets auf Tuchfühlung mit den Regierenden erpichten offiziellen Repräsentanten der jüdischen Gemeinden und viele Vertreter eben der jüdischen Verbände, die Geld vom Staat kassieren, für diese katastrophale Entwicklung indirekt mitverantwortlich: Statt die wahre Ursache des explodierenden Judenhasses in Deutschland anzuprangern, nämlich die islamische Massenmigration, haben sie ihren geschichtsbedingt erheblichen moralischen und politischen Einfluss nicht nur nie geltend gemacht, um diese tödliche Politik von vornherein anzuprangern und vor ihr zu warnen (und zwar weder unter Merkel noch der Ampel); schlimmer noch: Mit der ganzen Autorität ihrer Funktion als Bezugspunkt eines ritualisierten schlechten Staatsgewissens beteiligen sie sich lieber am Kampf gegen die AfD als einziger Partei, die de facto die Religionsfreiheit und Unversehrtheit auch (auch) jüdischen Lebens gegen einen zunehmend aggressive Islamisierung und Intoleranz schützt.

Anhaltender Import schlimmster Judenfeinde nach Deutschland

Dabei gilt es allerdings strikt zu trennen zwischen den Funktionären jüdischer Organisationen und jüdischen Mitbürgern selbst. Letztere stehen nämlich immer weniger hinter dieser Anbiederung an den Linksstaat. Viele Juden, die im Alltag dem neuen Antisemitismus ausgesetzt sind – der so gar nichts mehr mit der “traditionell” rechtsextremen Dauerbedrohung zu tun hat, die von ihren Oberen im Chor mit der Politik dauerbeschworen wird, dafür aber umso mehr mit arabisch-islamischen Neubürgern) – distanzieren sich inzwischen vom diesem blauäugig-ignoranten Wegducken gegenüber einer Politik des anhaltenden Import schlimmster Judenfeinde nach Deutschland. In etlichen jüdischen Gemeinden rumort es deshalb seit langem.

Nun gibt es aktuell neuen Ärger: In Frankfurt hielt es der Verein TuS Makkabi Frankfurt e.V. vorvergangene Woche für angemessen, ausgerechnet Innenministerin Nancy Faeser (!) die politisch Hauptverantwortliche für einen zuverlässig anhaltenden weiteren Massenimport geschworener Judenhasser nach Deutschland ist, mit seinem Makkabäer-Preis auszuzeichnen. Allen Ernstes wurde so, laut Laudatio, Faesers angeblich „vorbildlicher Einsatz gegen Antisemitismus sowie ihre langjährige Unterstützung für jüdisches Leben und die Werte der Makkabi-Bewegung in Deutschland“ gewürdigt. Diese Preisbegründung wie auch schon die Auswahl Faesers erscheint vielen angesichts der realen Verhältnisse und Gefahren für Juden in diesem Land geradezu als Farce.

Selbstmörderische Realitätsverleugnung

Wer Faeser als Unterstützerin jüdischen Lebens ehrt, der kann auch gleich Karl Lauterbach zum Schutzpatron der Ungeimpften ausrufen. In der gesamten politischen Landschaft in Deutschland, wäre wohl nur ihre Kabinettskollegin Annalena Baerbock ähnlich ungeeignet für eine solche Auszeichnung gewesen. Die Frankfurter Preisverleihung zeigt einmal mehr die völlige ideologische Verirrung vieler jüdischer Vereine und Verbände. Das verlogene Establishment einer abgehobenen Funktionärsnomenklatur, die sich in hohlen Bekenntnissen ergeht und im eigenen Gesinnungsbällebad suhlt, entfremdet sich von Alltag und Lebenswirklichkeit an der Basis zunehmend. Was auch von dieser Veranstaltung zu halten ist, wurde Eindrucksvoll dadurch unterstrichen, dass der vulgäre Primitivling, Anti-AfD-Hetzer und ehemalige Eintracht-Frankfurt-Präsident Peter Fischer an der Preisverleihung teilnahm.

Damit schloss sich dann endgültig der Kreis: Ein abgewirtschaftete Kaste, das Juden in Deutschland mit ihrer wahnwitzigen Politik das Leben zur Hölle macht, behängt sich selbst mit Preisen für die Förderung jüdischen Lebens. Solche realsatirischen Veranstaltungen demonstrieren das ganze selbstmörderische Ausmaß an Realitätsverleugnung in diesem Land. Denn die Wirklichkeit da draußen ist eine andere. Zu Ende des Jahres 2024 lässt sich konstatieren, dass die Islamisierung Deutschlands unerbittlich weitergeht, obwohl die Angst in der Bevölkerung vor dieser Entwicklung immer tiefer sitzt. Auch die Stadt München kündigte kürzlich an, dass sie ab 2025 eine jährliche Beleuchtung zum muslimischen Fastenmonat Ramadan anbringen wird, um ein Zeichen gegen den gar nicht existierenden „antimuslimischen Rassismus“ zu setzen. In diesem Jahr war Frankfurt am Main die erste Stadt, die diesen Weg einschlug.

Instrumentalisierung für AfD-Stigmatisierung

Das Jahr 2024 war auch geprägt von zahllosen israelfeindlichen Pro-Hamas-Demonstrationen auf deutschen Straßen durch muslimische Migranten und die Besetzung von Universitätsräumen durch linke Studenten, die mit der Auslöschung Israels sympathisieren. Dazu hörte man beim Festakt des TuS Makkabi Frankfurt kein Wort – ebenso wenig wie bei den profilneurotischen einstudierten Auftritten eines Michel Friedmanns vor deutschen Parlamenten oder bei Staatsakten mit Holocaust-Überlebenden wie Margot Friedländern.

Es ist fraglos richtig und wichtig, wenn bei Gedenktagen an Holocaust und NS-Greuel natürlich die Verbrechen der tatsächlichen Nazis thematisiert und in den Mittelpunkt von Trauerreden und Erinnerungsveranstaltungen gestellt werden und hier regelmäßig Zentralrat der Juden, Vertreter der jüdischen Geistlichkeit und die wenigen noch lebenden Zeitzeugen mahnende Worte an die Nachwelt richten. Dass offizielle Vertreter des Judentums in Deutschland aber dabei mitspielen, dieses Gedenken schamlos zu instrumentalisieren, indem sie die einzige Partei, die sich gegen die Islamisierung und damit den neuen Judenhass stellt, mit ausgrenzen und von den neuen, veränderten Bedrohungen ablenken, ist ein großes Ärgernis. Wenn es einen neuen Holocaust in Deutschland gibt, dann sind die Täter bereits im Land – und jeder weiß, wem wir dies zu verdanken haben.