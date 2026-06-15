Haben Sie das auch satt? Jeden Tag diese düstere Nachrichtenlage, in der wir uns einreden müssen, dass unsere Nachbarn im Osten die Reinkarnation von Attila dem Hunnenkönig seien? Ja klar, hin und wieder wollen sie mal ein paar Nachbarländer ein wenig „neu strukturieren“.

Es ist allerdings an der Zeit, den ganzen moralischen Ballast über Bord zu werfen und die Wahrheit auszusprechen, die sich bisher nur in den feuchten Träumen einiger Stammtisch-Strategen und auf den Hinterbänken des Bundestages abspielt: Die Russen sind keine Barbaren!

Sie sind Europäer. Nur eben Europäer mit einer sehr exzentrischen Art, falls keiner mehr mit ihnen Wodka trinken will und stattdessen Brandbeschleuniger auf dem Tisch stellt.

Der Westen: Wir haben soviel Waffen geliefert – und trotzdem ist alles kaputt

Eigentlich ist die Sache doch sonnenklar, wenn man nicht die Augen vor der Realität verschließt. Hätte die EU 2014 es unterlassen, die Ukraine mit einem Assoziierungsabkommen in die Arme zu schließen, und die NATO nicht militärische Berater und Waffen geschickt, dann wäre Russland heute sicher noch damit beschäftigt, gemeinsam mit uns an einer neuen Pipeline für russischen Wodka zu arbeiten. Die Realität, die NATO, allen voran die friedliebenden USA wollten unbedingt, dass die Ukraine im Werte-Westen mitspielt. Für Russland war das quasi die diplomatische Entsprechung eines bewaffneten Hausfriedensbruchs.

Dass Russland daraufhin – rein defensiv, versteht sich – beschloss, sich ein paar Stücke Land in der Nachbarschaft unter den Nagel zu reißen, war doch nur eine logische Reaktion auf diese Form der Völkerverständigung. So kam es, wie es kommen musste, wenn die Kinder sich im Sandkasten zanken, wer mit rein darf und wer draußen bleiben muss, fliegen Schaufeln und Eimer. Jeder quakt so laut er kann: “Du hast angefangen!” Hilft es da, auf Dauer immer weiter mit Sand zu schmeißen? Die Eimer fliegen jetzt mit KI und die Schaufeln mit Hyperschall.

Wodka statt Brandmauern

Es ist Zeit nicht nur zu sniefen, sondern den „Wertewesten“ mal ordentlich durchzulüften. Weg mit Brandmauern und Koks, her mit den Pipelines! Wer miteinander redet, schießt nicht – das wissen wir doch seit der Grundschule. Dass nun zwischendurch ein paar Städte in Schutt und Asche gelegt wurden, war nicht nur ein Missverständnis in der Kommunikation. Es war vor allem die Weigerung, einmal wieder gemeinsam bei einem Glas Wodka und einer Portion Pelmeni über die „Realitäten“ zu reden, also: Was uns gehört, gehört uns, und was euch gehört, gehört euch, dann wird das Vertrauen von ganz alleine wachsen, wie ein zartes Pflänzchen, das wieder ein wenig Dünger aus russischem Erdgas bekommt.

Es ist doch lächerlich, immer nur mit dem Finger auf denjenigen zu zeigen, der den Abzug gerade drückt. „Fehler wurden gemacht“, heißt das Zauberwort. Die Ukraine hat den Fehler gemacht, existieren zu wollen; Europa hat den Fehler gemacht, Sicherheitsbedürfnisse anderer Staaten nicht für voll zu nehmen; und die USA… nun ja, die lieben den Frieden und sind sowieso nie schuld, weil sie selbstlos für die „Wertebasierte Ordnung“ streiten. Die Europäer sollten also endlich die Scheuklappen ablegen. Wenn sie nur immer ignorieren, dass da draußen der Leichen- und der Trümmerberg noch weiter wächst, hört der Krieg eben nicht auf.

Her mit dem Kaviar!

Natürlich kann man den Aggressor nicht einfach als „friedlichen europäischen Nachbarn“ rebranden, aber man könnte ja mal jemanden schicken, der trinkfest ist und reden kann. Schröder war da schon gar keine schlechte Wahl. Ob Merkel soviel verträgt, ist nicht bekannt, aber vielleicht waren ja ihre „Zitterprobleme“ reine Entzugserscheinungen. Also, packen wir es an! Wir laden alle Beteiligten ein. Bedingung: Grenzen sollten heutzutage nicht nur Empfehlungen sein. Das gilt auch für Russland. Bauen wir lieber neue Wodka-Pipelines, liefern wir Know-how, kaufen Kaviar und vor allem lassen wir einander leben. Setzen wir nicht unsere Existenz aufs Spiel. Besser ist ein ungestörter Austausch von wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber keinesfalls über die Effizienz von Marschflugkörpern.

Trump

hat es vergeigt, die AfD sucht den Weg nach Sankt Petersburg, doch warten wir nicht bis “Merz”. Suchen wir jetzt nach einer Realpolitik der pragmatischen Anerkennung von Fakten, die tatsächlich zu einer langfristigen Stabilität in Europa führen können. Respektieren wir die Sicherheitsbedürfnisse Russlands und Kiews. Auch die Politik der USA und Chinas folgt einer Einflusssphären-Logik, die aus ihrer Geschichte resultiert. Prost! Na Sdarowje!