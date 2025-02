Rechte Kommunisten, linke Nazis: Große Verwirrung

Geht es Ihnen nicht genauso auf die Nerven? Überall hört, sieht und liest man nur noch „Nazi“. Für alles scheinbar Schlechte in dieser Welt gibt es seit geraumer Zeit ausschließlich nur einen Sammelbegriff, auf den man sich wohl mal irgendwann, gemäß dem linken Zeitgeist, kollektiv geeinigt hat! Will sich jemand nicht mit dem Standpunkt eines anderen auseinandersetzen, weil er/sie/es ihm intellektuell nichts entgegenzusetzen hat: Nazi! Ist man mal unzufrieden mit Robecks Wirtschaftspolitik, ist man: Nazi! Friert man, duscht warm und dreht die Heizung auf, ist man ebenfalls Nazi. Schnitzel essen mit Zigeunersauce – auch Nazi. Fragt man ganz unbedarft, ob der unkontrollierte Zuzug von Geflüchteten nicht mal in ein anderes Land stattfinden könnte, zum Beispiel in der unmittelbaren Umgebung der Herkunftsländer, ist man sogar ein Ober-Nazi! Hat man Bedenken, sich mit neuartigen, ungeprobten Mitteln pieksen zu lassen, ist man sowieso ein Schwurbler – und ein, na, Sie wissen schon. Man kann es eigentlich niemandem mehr recht machen, man kann sich drehen und wenden, wie man will: Sofort gellt es einem „Du Nazi!“, oder „Nazis raus!“ entgegen. Nazi hier, Nazi da… Nazi, Nazi, blablabla!

Dabei ist die Sache doch ziemlich widersinnig. Denn die Nationalsozialisten waren doch eigentlich eine linke Bewegung, ist neuerdings immer öfter zu hören. Somit gehörten sie doch eigentlich also zu den Guten? Oder? Nein? Doch nicht? Ach so, Hitlers und Goebbels Nationalsozialisten waren Rechte. Echt jetze? Grübel, grübel und studier, ich forsche dort und lese hier…

“Gemeinnutz geht vor Eigennutz!”

Früher oder später findet man alte und neue, aber zueinander kongruente Parteiprogramme. Man beschäftigt sich mit der Gesellschaftsform des Sozialismus in der DDR und in Osteuropa, mit dem Nationalsozialismus unserer Großeltern, mit dem Kommunismus als scheinbar ideale, für die dereinstige Zukunft der Menschheit angestrebte finale Gesellschaftsform ohne Klassen und Rassen, wo sich alle gleichmäßig liebhaben, sich achten und respektieren. Merkwürdig bloß, dass für derlei honorige Ideen Millionen und Abermillionen von Menschen ermordet werden musste – weil man sich dann gegenseitig doch nicht als gleichwertig und ebenbürdig erachtete. Irgendjemand war dann doch immer gleicher unter den Gleichen: Der Bessere, der die Schlechten schikanierte, ausgrenzte und die als Feinde anerkannten Bevölkerungsgruppen drangsalierte und umbrachte.

Die Menschheit überlegt und tüfftelt nun, woran das alles wohl liegen könnte. Als Ergebnis kommen dann beispielsweise Parteiprogramme mit wohlwollenden Parolen heraus: „Gemeinnutz gilt vor Eigennutz!“ Wer kann da schon etwas dagegen haben? Es wird von Gleichheit und Brüderlichkeit, von Teilhabe, sozialer Gerechtigkeit und persönlichem Schutz gegenüber arglistigen Täuschern, von Hass und Hetze durch abweichende Meinungen schwadroniert, vor denen die Bevölkerung geschützt werden müsse. Da fallen Begriffe wie “links” und “rechts”, da werden Farben genannt, nach denen man die Gesinnung der Menschen in Gut und Böse einteilt. Dabei gilt grundsätzlich, dass „Linke“ und „Rote“ stets und ständig die Guten sind, wobei sich später noch „Grün“ dazu gesellen durfte. Und alle anderen Farben sind tendenziell dem Bösen, Schlechten zuzuordnen; „Rechts“ sowieso.

Statisches Verorten nicht immer möglich

Auf die Links-Rechts-Skalierung kam man, als in der Frankfurter Nationalversammlung die Sitzordnung des französischen Parlaments übernommen wurde: Dort hatte man sich um 1814 verbindlich darauf geeinigt, den arbeitenden und besitzlosen Pöbel links, die Geistlichkeit/ Klerus, den Adel und die aufstrebende Bourgeoisie (nach Marx die “Besitzer der Produktionsmittel“) rechts zu verorten. Dass das Ganze nicht immer funktioniert, lässt sich am besten am Beispiel von Karl Marx und Friedrich Engels selbst erklären: Marx entstammte einer jüdischen Familie, beide Großväter waren Rabbiner, also jüdische Geistliche. Sein Vater war Rechtsanwalt von Beruf und nahm wegen Schikanen, drohendem Berufsverbot und Antisemitismus gegen die Familie den christlich- protestantischen Glauben an. Als Renegat des Judentums wurde Marx später zum bösartigen, antisemitischen Hetzer gegen das Judentum. Selbst die eigenen Erfahrungen seiner Familie konnten ihn nicht zur Besinnung und zum Umdenken bewegen. Zusammenfassend entstammt Marx also einer eher bürgerlichen und “rechts” einzuordnenden Herkunft. Und seine adlige Frau Jenny von Westfalen war auch das Gegenteil von Links.

Friedrich Engels, als ältester Sohn eines Fabrikanten und bourgeoiser Großverdiener, war sogar ohne jeden Zweifel als “rechts” einzuorden. Trotzdem gelten Marx und Engels, als gesellschaftspolitische Visionäre und Revolutionäre, in ihren Ideen, Gedanken und Philosophien als ultimative Linke! Somit wandelt die Menschheit also zwischen Links und Rechts, ein statisches Verorten ist nicht immer möglich. Und so, wie Urväter des Kommunismus eigentlich Rechte waren, war der spätere Inbegriff der Rechten, der Nationalsozialismus, von den Linken vielfach kaum zu unterscheiden. Ganz verwirrt nämlich ist man, wenn man sich das „Grundsätzliche Programm der NSDAP“ bereits vom 24. Februar 1920 durchliest: Von der antisemitischen Hetze darin einmal abgesehen, geht es hier vor allem um die Verstaatlichung von Ländereien, Warenhäusern und Unternehmen; es geht um Umverteilung, um soziale Gerechtigkeit und staatliche Regulierung der Medien. Eigentlich sollte man meinen, dass dies der Menschheit alles nur zum Guten gereichen sollte?! Heißt es nicht bis heute bei Linken: „Gemeinnutz gilt vor Eigennutz!“?

Der lupenreine Impffaschismus

Spätestens hier sollte man aber hellwach werden! Denn was da so harmlos daherkommt und von uns allen doch als rein abstrakte Forderung vermeintlich ohne Widerwort unterschrieben werden könnte, ist tatsächlich des Teufels! Denn fragt man Menschen wie Scholz, Lauterbach, Esken, Spahn, Merkel, Merz, Lindner, Wieler, Böhmermann, Bosetti und all die vielen anderen, ob sie etwa „Nazis“ seien, würde man, so sie überhaupt darauf antworteten, ein vollends entrüstetes „Nein!“ zur Anwort bekommen. Fragt man sie, ob sie sich selbst als Linke bezeichnen, so würden sie mehr oder weniger leidenschaftlich und offen (zumindest Scholz, Lauterbach und Esken) ohne weitere Überlegung dazu bekennen.

Wenn nun aber die Nazis gemäß ihren Bestrebungen und Zielsetzungen selbst Sozialisten und damit Linke waren: Weshalb dann diese allergische Reaktion auf die Frage, ob heutige Linke nicht vielleicht selbst Nazis sind? Und wie war das bei den Impfungen? Ein „Sozialschädling“ (früher „Volksschädling“) ist, wer sich nicht für die Gesundheit der ihn umgebenden Volksgemeinschaft impfen lässt. Das ist einwandsfreies Nazi-Vokabular! Wer wollte denn vor vier Jahren, dass sich Ungeimpfte nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen durften? Genau! Es waren exakt die vorgenannten politischen und medialen Größen (und viele mehr). Am Ende standen den Ungeimpften nur noch die Wege zur und von der Arbeit offen! Einkaufen? Nur das Nötigste, nur zur Erhaltung der Arbeitskraft! Besuche von Sportveranstaltungen, Vereinsleben, Opernhaus und Restaurant? Kein Zutritt!

Jawohl, man darf durchaus die Rassegesetze der linken Nazis mit der Ausgrenzung von uns Ungeimpften vergleichen! Man muss sich die Gefährlichkeit der 2021 eingetretenen Situation zudem noch einmal bewusst machen: Von Hitlers Machtergreifung im Januar 1933 bis zur Reichspogromnacht November 1938 vergingen immerhin knapp sechs Jahre, in denen die Ausgrenzung und Diskiminierung von Randgruppen immer weiter perfektioniert wurde . Sechs Jahre Dauerbeschallung mit Hass und Hetze – vor allem gegen den Teil unserer deutschen Bevölkerung, der zum Beten nicht in die Kirchen, sondern in die Synagogen lief! Aber die Einführung der Nazi-Methoden 2021 – wie Ausgrenzung, die Menschen unter Zwang in die Impfung zu treiben, sie aus der Öffentlichkeit, vom Arbeitsplatz und aus den Vereinen zu verbannen – vollzog sich in nur wenige Wochen! Es waren erst die Anfänge und man will sich nicht ausmalen, wie es weitergegangen wäre, wenn der Terror gegen Ungeimpfte noch Jahre weitergefangen wäre, mit Impfpflicht und allem.

“Volksgesundheit” vor Freiheit

Es wurde in beiden Fälle eine Einteilung der Bevölkerung vorgenommen. Es wurden wieder Kriterien, Maßstäbe und Parameter an die Menschen angelegt, denen eben nicht alle von uns gerecht werden konnten. Das gerade von den Linken propagierte „My body, my choice!“, wo es um die Entscheidung zum Kinderwunsch und zu Abtreibung geht, galt für das Impfen ausdrücklich nicht! Auch unser wohl zukünftiger Kanzler Friedrich Merz, besser bekannt unter seinem Spitznamen „Fotzen-Fritz“, hetzte im TV und gab sich dabei noch ganz groß als Demokrat aus: “2G” und nichts anderes! Die Menschen durch Ausgrenzung, Schikane, Berufsverbote und schließlich durch den Verlust des Arbeitsplatzes zu zwingen, sich impfen zu lassen – ohne Gesetz zum verpflichtenden „Pieks“, einfach durch diesen unmenschlichen Zwang – dafür stand auch er. Lauterbach und viele andere äußerten sich gleichermaßen, teils noch bösartiger und aggressiver, teils etwas moderater, aber im Kern immer diskriminierend.

Wenn Michael Kretschmer Ungeimpfte in psychatrische Einrichtungen zwangseinweisen wollte, um die Menschen zur Impfung zu zwingen, und wenn teils offen gefordert wurde, Ungeimpfte zu konzentrieren und zusammen unterzubringen – waren das nicht die Methoden der “Linken” von 1933 bis 1945? Der eigenen Freiheit beraubt, weil die eigene Gesundheit vor dem Wohl der Volksgemeinschaft stand? „Gemeinnutz vor Eigennutz!“… das Akzeptieren von Schäden an der eigenen Gesundheit durch ein unerprobtes Impfverfahren, zum Wohle der allgemeinen Volksgemeinschaft! Doch gibt es tatsächlich Unterschiede zwischen den „Städten und Dörfern“ für Ungeimpfte zu Konzentrationslagern? Wer weiß, was sich aus diesen Anfängen entwickelt hätte! Wenn also der “Impfclown” Lauterbach, “Fotzen-Fritz” Merz von der CDU, der Aushilfskomiker Böhmermann vom ZDF und Typen wie der Veterinärtheologe Lothar Wieler keine Neuauflage von linken Nazis waren, wer bitte dann?? War denn Adolf Hitler wenigstens ein Nazi? Mir zerbröselt gerade mein Weltbild…

Keine dummen Fragen, nur dumme Antworten

Merkwürdig: Hass und Hetze dergestalt, wie sie von diesen Linken der Gegenwart gegen Ungeimpfte und heute vor allem gegen Andersdenkende verbreitet wird, vernahm man von der AfD nie! Wollte denn irgendwer aus der AfD jemals Druck und Zwang auf die Bevölkerung ausüben, um uns zu wohlgefälligem Verhalten und Andienen zu dressieren? Beim besten Willen – ich kann mich nicht besinnen. Unterstellt wurde das der AfD schon oft – belegt aber nie! Wie auch? Die Vorwürfe der “Hass und Hetze”, der “Demokratefeindlichkeit”, der “Diskriminierung” – sie alle fallen auf die Linken zurück, die sie lautstark erheben.

Wenn Alice Weidel mit Elon Musk (übrigens ein treuer Kunden von mir, mein Unternehmen hatte 2016/2017 an seiner Batteriefabrik in Nevada mitgebaut) ein offenes Wort spricht und darüber sinniert, ob Adolf Hitler ein “Kommunist” gewesen sei – nun ja, da hat sie sich wohl etwas vergallopiert. Gemeint war hier wohl eher, dass er ein Verbrecher war und ein Sozialist, der sich von den Linken in kaum etwas unterschied. Der Volksmund, unsere kollektive Schwarmintelligenz, weiß: Es gibt eigentlich keine dummen Fragen, bloß dumme Antworten. Ob nun A.H. ein Nazi war – nun, bei dieser Frage machen wir da mal bitte eine Ausnahme…